油价暴跌催生出“一代人一次”的机会

在很多时候，面对重大问题时，经济政策制定者们总是在考虑如何修补残局，而政治家们则因究竟是应对税收还是支出做出调整争得面红耳赤。不过，偶尔，也会有具有历史意义的重大转变出现。比如说，1978年，中国政府拉开改革开放大幕，以及1990年波兰对疲软经济采取了名噪一时的“休克疗法”。一些勇敢的政治家抓住良机，推进足以改变国家的改革举措。

现如今，“一代人才会有一次的”机会来了。

油价暴跌，再加上清洁能源和能源节约的推进，给全球政治家们创造了一个让能源政策合理化的机会。他们能够取消数十亿美元不当补贴，尤其是针对“不洁燃料”，同时还可以趁此机会改变碳使用税。更便宜、更绿色以及更可靠的能源前景可能近在咫尺。

之所以如此乐观，最显而易见的理由是，能源成本的大幅下跌。在过去六个月内，不仅油价跌幅过半，天然气也触及十年内最便宜的价格。而且，越来越多的迹象表明油价将会保持在低位：石油行业内的强强联手，无疑表明石油巨头们已经做好彻底重组的准备。

很少人注意到，更清洁能源种类的价格也呈现下行轨迹。新技术的研发，让能源消费管理更为合理，尤其是在电力领域。受此影响，能源浪费将进一步改善，成本会因而进一步走低。数十年来，一个能源大问题一直在困扰全世界：世界是否能够生产足够用的能源。现在，专家们烦恼的不再是这个问题，而是如何解决能源供过于求。

能源充裕，为改革提供的巨大空间。有太多国家的能源政策如同乱麻。

虽然在短短四年内国内石油产出增长三分之二，但是美国仍禁止原油出口以及限制天然气出口。不过，为了应对油价暴跌所带来的负面影响，美国或将允许将更多轻加工石油出口到海外。对原油出口禁令持反对意见的人士表示，这一上世纪70年代的禁令已经过时，应该取消，因美国面临的是页岩油的供应过剩，这削弱了国际市场的需求，因其减少了美国对原油的进口。

面对此次改革契机，最应该做的便是取消所有生产或消费化石燃料补贴。2014年，全球各国政府用于该补贴的资金规模高达5500亿美元。油价的下跌，让各国政府有机会重新审视这种荒唐之举。不过，对于那些严重依赖石油出口的穷国来说，改革谈何容易！委内瑞拉已经接近债务违约，但是加拉加斯的汽油价格仍极度便宜。

近些年来，大多数国家的政治家们一直反对上调化石燃料税，理由是此举将损害经济增长。如今，汽油和天然气都越来越便宜，政治家们的理由不再成立。更高的税率，将会有助于能源节约，打压价格波动，同时还能让政府收入增加。

如若改革，最明显的入手点将是汽油。美国政府每加仑汽油仅抽税18美分，自1993年来始终为变过。不过，更好的入手点可能是碳税。燃烧化石燃料既不利于地球的健康，也不利于地球居住者的健康。碳税将会迫使能源企业和消费者不得不使用更清洁的燃料。在油价大幅下跌的大环境下，碳税在政治层面上不再那么令人生畏。

