如何在VPS MetaTrader上安装 TradePanel

为了让交易管理器能够全天候管理订单和持仓，您可以将其安装在虚拟专用服务器 (VPS) 上。为此，您可以使用普通 VPS 或 MetaTrader VPS。

在普通的VPS（运行Windows系统）上，安装和使用的过程与在家庭电脑上没有区别：您安装终端并激活应用程序。

在VPS MetaTrader平台上，安装过程有所不同。要在VPS MetaTrader平台上正确安装该应用程序，您需要按照以下步骤操作：

1) 在标识符为 从 0 到 10 的图表上安装该应用程序：

2) 配置应用程序。

启用这些选项，如果应用程序需要管理交易账户上的所有订单（例如，从手机开立的订单，或由其他应用程序开立的订单）：

启用所有必要的订单和持仓管理功能。例如，您可以启用达到指定盈利时自动平仓、追踪止损、部分平仓等功能。

3) 设置完成后，将这些设置保存以便在 VPS MetaTrader 中迁移。为此，请进入应用程序设置并点击“保存到 VPS”按钮：

4) 完成。现在您可以将应用程序迁移到 VPS：

5) 注意！保留在您的终端上的应用程序以及迁移到 VPS 的应用程序不会自动同步。这意味着在您的终端上安装的应用程序的任何设置更改都不会影响 VPS 上应用程序的设置。如果您需要更改 VPS 上应用程序的设置，请重复以下所有步骤：“配置应用程序” > “点击保存到 VPS按钮” > “点击迁移按钮”。