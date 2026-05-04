免费顾问如何在2026年4月获得+8.7%

在4月份，我在模拟账户上测试了 Universal Breakout。

我使用的是2026年1月构建的同一套参数 —— 结果：4月份收益 +8.75%。

以下是账户报告：



账户： 模拟账户

周期： 2026年4月1日–30日

策略： 经典突破（区间突破）

设置：基础参数，无优化

如果你想查看详细交易记录，可以下载完整报告





重点说明：



Universal Breakout 是一个免费EA（自动交易程序） —— 它是一个工具，而不是适用于所有情况的“即用型解决方案”。

在产品页面上你可以找到针对部分交易品种的示例参数，但 关键在于理解它的工作逻辑，并学会根据不同市场和环境调整参数 。

Universal Breakout EA

MT4 版本 | MT5 版本





工作原理：

Universal Breakout EA 基于区间突破进行交易。

日内高点和低点通常被视为重要的决策触发点。逻辑很简单： 当日内极值被突破时，趋势往往会延续 ，价格通常会继续朝该方向运行一段时间。

EA 会在区间边界设置挂单，并在突破时入场。

核心思路是“捕捉动量”，而不是预测方向。





为什么4月份有这样的结果：



市场具备较好的波动性和趋势性。对于突破策略来说，这是理想环境 —— 假突破较少，延续行情更多。

需要理解的是：



这是模拟账户

单月结果不代表稳定性

在震荡市场中，这类策略可能出现回撤





我的结论：



即使是基础的突破模型，在合适的市场条件下也可以获得结果。关键在于市场筛选和风险管理。