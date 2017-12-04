ATM个性化本地跟单系统说明

ATM个性化跟单系统说明

功能说明：

1.单账户跟单账户 单账户跟多账户 多账户跟单账户

2.跨平台跟单

3.账户订单选择性跟单

全账户跟单，马丁高倍单跟单，单仓策略跟单，手动单跟单

4.等比例放大缩小仓位

5.正反向跟单

6.账户风险控制：移动止损或固定止损

7.喊单盈利曲线技术分析界面（个性跟单分析工具）

EA特点：采用本地跟单模式 跟单延迟低 大部分秒跟。

设置风险控制，保证资金安全。

个性化跟单功能，可以选择性跟单。

喊单跟单同一个EA，操作方便。

可显示喊单账户持仓与跟单情况。

大部分EA编写人员都会通过订单注释区来备注策略 仓位 品种等信息， 个性化跟单就是通过这个注释区字符串匹配来实现。

EA参数简介：





个性跟单界面技术实现：

在传输喊单订单的同时，我们实时将喊单账户的盈利曲线传输到跟单账户上，

并且通过换算，将盈利曲线显示在跟单图表区，把盈利曲线当做K线进行技术分析。

1.通过字符匹配，输出喊单账户某个策略，某个品种，某个周期的盈利曲线

（要求喊单账户备注规范），用于个性化跟单分析。

2.对盈利曲线进行求均，周期设为外参，可输出2条均线，包络线等技术线，

用于判断正反跟单。

3.图表输出四条余额水平红色虚线，分别表示账户或策略的初始收益率（0%），

历史最高收益率，历史最低收益率，当前收益率。

分析界面效果图片：



账户30031771盈利曲线显示，如图红绿柱为单笔订单盈亏显示，蓝黄线为快慢普通均线，白线为包络线。

通过对盈利曲线的个性分析，作为个性化跟单的合理依据。







