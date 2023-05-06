MT4 MT5跟单挂机优化资源设置 VPS/电脑MT4/5端资源优化

VPS/电脑MT4/5端资源优化

常常有需求比如 运行跟单 ,比如运行多个账号的EA,我们需要在 服务器 (VPS) 或者电脑上打开运行多个 MT4 和 MT5.为了节省系统资源,节约不必要的开支,我们可以进行以下优化!

首先打开工具->选项

1. 非必要 ,请不要勾选 启用为DDE服务器 与 启用新闻，会占用网络与程序资源。





2. 柱子越多自然占用资源越多,如果不是需要更多的K线柱子来运算，请设置柱数值小一些，





3. 如果不是需要请 不要勾选 启用推送通知





4. 如果不是特殊需要 请不要勾选 启用 电邮。





5. 在服务器里一般是不需要声音提醒的，而且服务器上 Windows Audio系统服务一般是禁用了，启用了也发不了声音。果断取消掉。





6. 如果我们只做一些品种，请在市场报价中只保留这几个品种。屏蔽其它品种加快行情服务器推送速度。





7. 附加的图表上如果不是特殊需要，请移除无用的指标 EA 脚本之类的，因为他们运行需要占用资源。

8. 检查您的 EA 指标或脚本，有没有循环或大量计算占用系统资源的情况，另外频繁写文件或Print也会占用大量资源，尽量避免！

9. 最后友情提示 ,可以尝试最小化MT4或者MT5软件 减少系统维持的WINDOWS GUI的运行消耗.



