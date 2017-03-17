刘金鎽3.17黄金白银原油蛟龙出海，顺势而为方可成事：

市场行情不会一成不变的，亏损的一定可以赚回来的。一定要有信心，不管是对行情还是对自己，尽管现在的市场行情不如意，自己也不能失望，要相信自己，因为你是世界上唯一的你，永远相信自己的远见和魄力，读万卷书不如行万里路，行万里路不如阅人无数，阅人无数不如名家指路，名家指路不如名家带路。





国际消息面：

石油输出国组织(OPEC)消息人士昨天称，无论伊朗是否参与，包括海湾OPEC国家在内的产油国支持下月就冻产协议举行会谈。这提高了达成15年来全球首份*协议的可能性。同时，现任石油输出国组织(OPEC)主席、卡塔尔能源部长萨达(MohammedBinSalehAl-Sada)昨天称，OPEC和非OPEC产油国4月17日将在该国首都举行会议。

美国财长努钦正式致信国会众议院议长瑞安，美国财政部将启动额外的现金管理措施，以避免债务违约；首先财政部将暂停与州政府及地方政府之间的国库债券*；其次，财政部暂停全面参与面向联邦雇员的退休和投资基金至7月28日；据预计，这些现金管理措施将给财政部以喘息之机，令其可以至少继续借贷至初秋。

黄金技术分析：

昨晚公布的美国至3月11日当周初请失业金人数前值24.3万，预期值24万，公布值24.1万，数据利多黄金，黄金短线拉升触及1233价位，黄金早盘开盘后继续走高，昨日盘中最高到达1222上方，目前短线受阻回落

阻力点一直是晚间关注点，在日内虚破一次，日线中轨压制，MA5均线向上发散，上方遭MA20均线压制，MACD空头能量缩量，KDJ指标交叉拐头向上；中期看多，中线布局；小时图，MA5均线攀升压制价格上涨，MACD死叉，空头能量放量，KDJ指标向下发散；四小时图，MA5均线支撑价格上涨，布林带日内张口迹象明显；MACD多头能量二次放量，KDJ指标拐头，RSI三线向下拐头，操作上刘金鎽建议回落做多。

黄金操作建议

1：建议1225进场多单，目标位1233，止损1221

2；建议1233空单进场等回落，止损1235，目标看向1225。

原油技术分析：

原油方面，上周破位大跌以来，本周前两个交易日双十字收盘将行情从极弱带回到多空拉锯的震荡局面，日内行情观点，本周EIA公布之后，油价小幅度探底，最低试探48.15一线，尾盘震荡走高，以下影小阳线收盘，昨日价格运行于49.1附近一带。伴随欧佩克成员国、俄罗斯等措辞，原油短期节奏重回区间调整。前阶段笔者预计，上方反抽调整价格暂定于50一带。所以，今日交易可继续维持低多一天，如若反弹力度不强，再考虑反手进空。

原油操作建议：

1.建议48.2多单进场，止损47.9，目标看向49美元，中线看向50美元。

2.建议49.5美元附近可进空单，止损0.3美元，目标看向48.2美元。

白银行情分析：

从日线图上来看，昨日白银收得一根阳线，下方受MA10，MA60，MA120均线支撑，MACD指标快线已经拐头向上，蓝色柱图缩量，KDJ指标也在下方交的金叉。刘金鎽预测后市白银短期多头占优

白银操作建议：

1、17.3美元附近做空，常规止损，目标16.7美元

2、16.6美元附近做多，常规止损，目标17.2美元

寄语:

第一、是止赢和止损的设置问题，如果没有一个确定可行的交易计划，随意交易会轻易的导致这样那样的问题，风险很容易出乎投资者的掌控，从而出现大幅的亏损。

第二、得意忘形万万不可要，有时候会貌似运气很好连赢几把，但是越是这时候越是要保持谨慎，万万不能因为傲娇而将交易计划和行情分析放到一边，主观臆断的建仓交易。

第三、不要奢求一夜暴富的荣光，认为能够投机性的一夜暴富，也将会面临巨大亏损。尤其是在保证金较少的情况下去搏击市场，更是一种错误的交易现象。

第四、不要和行情对赌，在投资原油时时对行情走势持有偏见，固执的认为原油走势朝着某一方向发展，然后赌博性的进行做单。这类人与投资的基本原则"尽早了结亏损，尽力放足盈余。"相悖，也是投资者应当注意的问题。

金融市场对每一个人都是公平的，既然有人亏钱，肯定有人赚钱。但是想在投资中获利，真的没有捷径，只有像苦行僧一样，每日认真作功课，勤于积累，刘金鎽除了能提供一些投资经验及学习方法以外，更希望能找到志同道合的投资朋友，一起努力研究。祝各路投资朋友摆脱输钱的宿命，我也希望有更好的机遇为投资者提供良策！（有缘认识是一种缘分，加我也不会让你损失什么，先看实力再谈合作，无论你怎样，我仍会陪你左右。）

文/刘金鎽 VX:EIALJF