周线收官黄金白银持续看涨，原油冲高回落！

黄金价格本周周初基本持稳于1200关口上上方，目前黄金日线级别，金价反弹基本收复上周五以来的跌幅，指标上，KDJ勾头向上交金叉上扬，MACD双线勾头向上延伸发展，绿色动能减弱;日线上趋势转而看涨;四小时级别，k线上穿布林带上轨线，布林带张口运行，KDJ向上发散;上方压力位置关注日线中轨线1235美元一线;短线压力关注1220关口;综合来看，短线上黄金后市继续看多建议回落做多为主。



​黄金操作策略：





建议回调1225美元继续做多，止损1222，目标看1235

原油：

日图油价无法突破200DMA，技术指标仍位于超卖区域，方向不明，风险偏下行。4小时图汇价收盘于仍看跌的20SMA上方，技术指标温和上行，位于中性区域，短线上建议回落做多为主。短线弱阻力：49.10美元，短线强阻力：49.75美元。

原油操作策略：





原油回落48.8维稳进多，止损48.5，目标49.5破位持有。

白银行情分析：

技术面上银价目前仍运行在布林带中下轨之间，布林带中轨压制较强，多次突破失败。指标上不断向上运行，将维持宽幅震荡，上方压力关注17.2，支撑关注16.8的位置。今天白银的思路应该是伴随市场消息逢低做多关注此压力位即可。

白银操作建议：





建议1、17.2多单进场，止损16.7，目标看向17.7美元；

建议2、在一线阻力17.7空单进场登台回调，止损0.3美元，目标看向17.3美元附近

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