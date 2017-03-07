稳中求盈：3.7现货黄金白银技术分析与操作建议

投资中的博弈就是个圆，有的人走了几年也没有走出市场画出的圈，面对任何一波行情的到来，还能冲动，表示你还对投资有激情，总是冲动，表示你还不懂投资。得食的狐狸欢如虎，落魄的凤凰不如鸡，这是在市场当中无论是投资者还是行情常常上演的剧情。把自己的欲望降到最低点，把自己的理性升华到最高点，投资之路不平直，行情会有拐角处。没有拐不过去的点，只有拐不过去思路的人！ ‌

白银技术面分析——

白银几乎是一个单边下跌的行情，欧盘行情迎来较大反弹，晚间美盘行情大起大落，最终收盘于17.74一线，日内最低点已下探至17.70下方，从日线图可以看出，昨日白银再收一根阴柱，行情已然开始反转，空头主力已经开始登场，技术指标看，均线系统高位形成死叉，白银目前下方依托于40日均线17.56一线的支撑，此支撑只要不有效下破，可以在上方布局多单，一旦有效破位，白银下行空间将有效打开，下方将再次回到17.00一线。

白银操作建议——

1、回调17.70一线多单进场，止损17.60，目标17.90上方；

2、强势下破17.60一线，反弹17.70空单进，止损17.80，目标17.50。

黄金技术面分析——

黄金回顾昨日行情，黄金昨日几乎是一个单边下跌的行情，昨日黄金开盘有一波拉升，后市立马转向空头，一路震荡下行，日内最低点下探1224一线，昨日黄金再收一根大阴柱，行情继续延续前期空头之势，目前黄金受下方1222一线支撑，止住下行的脚步，近期黄金大的趋势依旧还是看好大的空头之势，做单方面常乐仍然是延续高空的思路，下方继续关注下方1222一线的支撑，如果此处支撑不下破可以布局多单，如过有效破位，可顺势做空。

黄金操作建议——

1、反弹1235一线空单进场，止损3点，目标1225；

2、强势上破1237一线，回调1234多单进场，止损3点，目标1245。

(3月7日)今日重点数据——

①16:00中国2月外汇储备

②16:30英国2月Halifax季调后房价指数月率

③18:00欧元区第四季度GDP年率终值

④21:30美国1月贸易帐

⑤次日待定EIA公布月度短期能源展望报告

⑥次日05:30美国至3月3日当周API原油库存

投资有风险，入市需谨慎。（微：wzqy2850）