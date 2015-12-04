MetaTrader 4 网络平台已更新：支持技术指标和9种新语言

发展扩大网络平台 功能的工作已经全面展开。我们最重要的直接目标就是为网络交易者提供技术分析工具。为了完成这个任务，我们已经开始将技术指标添加到网络平台。



我们已经完全修改了图表的显示模式，使同时应用多个指标成为可能。指标可以在选定的交易品种窗口显示，也可以在独立窗口显示。还可以执行配置指标参数的能力。现在，我们的开发者和QA专家正在整体测试所有功能，以确保分析工具的稳定运行。



在测试模式已经提供了移动平均趋势指标 — 而这只是一个开始。MACD (移动平均离散) 震荡指标将要成为第二个提供的工具，这样使评估在独立窗口工作的指标操作也成为了可能。此外，当完成所有必要准备后，我们还会定期添加其他的技术指标 。因此，网络交易者将可以使用一套类似MetaTrader 4/5桌面版的技术工具进行报价分析。









其他新功能包括：

界面已被翻译成 9 种新语言 - 阿拉伯语，保加利亚语，法语，印尼语，马来语，波兰语，泰国语，土耳其语和越南语。 现在所有打开的图表都可以在单独列表查看。为此，可以点击工具箱右上角的按键。 现在图表设置保存的是整个网络程序端，而不是某个交易账户。

请持续关注！许多新的技术指标即将呈现。



