大华银行：加息预期又涨了 美元行情为何“烧不开”？

周三(11月18日)晚间可谓是美联储之夜，10月重磅会议纪要出炉，同时多位美联储高官要员出面讲话，虽然12月加息预期勾画地越发明朗，但美元表现并不能让人信服。

美国联邦公开市场委员会(FOMC)10月27-28日会议纪要显示，多数委员在会上预计美国经济状况和前景可能为12月会议上升息提供充足的理据。FOMC委员指出美国金融系统看似抵御住了全球金融动荡的影响，未出现任何系统性压力的迹象。部分委员认为有理由避免推迟加息。

这些信号都显示美联储官员内部有相当一部分决策者对于美国经济复苏仍有稳定信心。而考虑到这个信心是在没有10月非农数据支持的情况下，市场预计美联储官员目前的加息决心应该至少比10月会议上要更加坚定。

素有“美联储通讯社”之称的华尔街日报记者Jon Hilsenrath在会议纪要公布后表示，10月货币政策会议纪要暗示12月加息或是合适的时机；会议纪要表明美联储希望加息的官员居多。

即便如此，欧元/美元在受消息影响并创出新的7个月新低后就“止步不前”，汇价亚市早盘已回到1.0680一线。

大华银行集团(UOB Group)对此解释说，美元在过去一个交易日的行情并没有被加息预期“烧开”，温吞的行情可能是投资者在考虑美联储紧缩周期到底会如何演绎，也可能是会想到过去美元在越是临近加息时点阶段的疲弱历史表现。

不过该行在研报中写道：

我们依然认为，美元仍将走强，原因在于，1. 美联储紧缩政策贯彻的同时欧元区却在放松货币；2. 美国经济处在坚实的结构性强势中。

在1990年代晚期，美元实际行情走弱，原因是欧洲收紧政策的速度后来更快，而在2004年周期中，美国结构性头寸又相当疲弱。