MetaTrader 平台现已提供Jarratt Davis的FX News EDGE

Jarratt Davis的专业市场分析现在直接在MetaTrader 4和MetaTrader 5中提供。新闻源 来自著名的英国交易者，并且已经集成于MetaQuotes交易平台。

FX News EDGE归Jarratt Davis所有，其获得的成功在于其围绕彻底基础分析建立交易策略的能力。Jarratt Davis在2008-2013年间的巴克莱对冲货币交易者指数 中在全球最佳执行外汇交易者的排名中排名第二。











Jarratt独特的分析经验是FX News Edge政策的根本。除了作为服务所有者之外，Jarratt 拥有一个专业的分析团队，致力于独特的数据源研究和内容，谨慎选择面向所有订阅人的主题。

每天早上，FX News EDGE 读者会收到一份未来有巨大影响的财经事件的全面概述以及Jarratt和其团队对这些事件的解说。另外，Jarratt还增加了每周视频演示，帮助读者度过下周的经济日历。

"同MetaQuotes合作是我们业务上的一项伟大事件。数百万的MetaTrader平台用户现在可以请求访问来自FX News EDGE的新闻和分析，" - Jarratt Davis说。"我们相信，我们的新闻源是零售交易者可获得的最佳新闻服务的其中一种。反过来说，MetaQuotes软件公司是行业先锋，与此公司合作 我感到非常高兴。"

FX News EDGE的新闻文章分为五大类： "银行订单水平"，"经济指标"，"中央银行"，"风险事件"和"意见"。新闻条目大小，无论是简要的信息报告还是版权和分析文章，均提供全球市场的全幅画面。

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