人民币兑美元劲升至3周新高 离岸大涨与在岸价格倒挂

人民币兑美元即期周五(10月30日)盘中大涨逾200点，创近3周新高，中间价亦大涨百点。

美元/人民币询价系统午盘报6.3420，周四收报6.3567。美元/人民币央行中间价定为6.3495，周四中间价为6.3596。人民币兑美元即期成交额为92.43亿美元，周四半日为108亿美元。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.4950，周四尾盘为6.5045。香港的离岸美元/人民币即期最新报在6.3345/6.3350，上一交易日尾盘报6.3490。

中国外汇交易中心今日更新的11:00人民币兑美元参考汇率为6.3478。

交易员称，中间价明显高开提振人民币多头，而周四以来疑似央行持续在离岸市场干预，致离岸CNH大幅飙升，与在岸价差再现倒挂；但经济仍面临下行压力，短期在岸汇价料难现趋势性升值。

早盘时在岸客盘不时有购汇需求，但接近午盘离岸人民币(CNH)再度拉升，两地价差倒挂水平亦被进一步拉大，早前购汇需求也转为止损导致在岸亦快速走升；但因市场波动剧烈，半日成交较昨日有所下降。

另有交易员指出，离岸价格表现强势，价差再次出现倒挂，在岸价格跟随并不意外，而人民币贬值预期不至于过于强烈，预计人民币仍有上行空间，“当然趋势性升值还不太可能，经济还没明显好转。”

国际汇市方面，美元/日元周五下滑，此前日本央行(BOJ)维持货币政策不变，令一些押注该行或进一步祭出刺激政策的人士大失所望。