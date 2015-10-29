如已做空欧元/美元 现在该怎么办？

美元指数周四(10月29日)守在两个半月高点附近，此前美联储(FED)暗示可能在12月升息，而市场普遍预期届时欧洲央行将会扩大刺激规模。

货币政策确认将出现分化，足以推动美元指数上冲至97.818，为8月10日以来最高。

由于美元占据上风，欧元/美元在美联储最新消息的打击下跌至1.0896，欧市盘初反弹至1.0930一线。自欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)一周前曾暗示央行准备扩大刺激举措，并进一步下调负利率。自此以来，欧元已累计下挫3.7%。

欧元/美元跌破1.0900尚属8月初以来首次。尽管汇价暴跌，但短期内没有反转的迹象，小时图显示技术指标依然极度超卖，而将汇价自看跌的100小时均线大幅回撤，4小时图技术指标维持强烈的下跌动能，相对强弱指标(RSI)走低至22附近，汇价可能盘整，甚至调整，但看跌趋势完好，目前或将测试上个月区间底部1.0840。

从更长线的技术面来看，2010年至2014年的对称三角形倾向于进一步跌向平价。因此，近期盘整可视为主要下跌趋势暂停。关键支撑位于1.0504(2003年3月21日低点)和1.0000(心理关口支撑)。向上突破可表明汇价将上行测试重要阻力1.1534(2015年2月3日调整高点)。

大华银行集团(UOB Group)指出，关键的1.0970支撑最终失守，随后汇价很快加速滑落至1.0895/00。

该行在汇市研报中写道：

跌势自上周五就已开启，当前依旧完好，隔夜的弱势低收暗示未来数日跌势还将延续。

这也意味着，汇价下行超卖的情况将在短线时间框架下显得越发严重，我们认为投资者应在1.0810/15强支撑附近做出结利动作。