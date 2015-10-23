众投行：比欧银更重要的因素&欧元后市目标展望

在德拉基隔夜释出明显进一步宽松倾向后，欧元/美元暴跌。诸多投行对此评论称，欧元空头占领了市场，但同时也认为美联储的决议才是市场真正的关键。主要内容如下：

欧元/美元昨日大幅下挫，但汇价同时也陷入了9月来一个坚实且拥挤的底部区域：1.1087-1.1105。

市场需要一个新的因素来令欧元摆脱该区间。或许是美国经济数据的向好，或许是欧元区经济数据的走软，关键在于美联储下周能否释出更多的鹰派信息。

不过，欧元周四的跌势的确可能是年末新一轮行情的开始。任何反弹至1.12的行为，都应该会招致抛盘。

法国巴黎银行(BNP Paribas)策略分析师指出，欧洲央行行长德拉基是明显鸽派的，其措辞释出了这样一个信号——欧银在12月进一步宽松是高概率事件。

该行同时表示，从仓位角度来看，欧元今年二三季度空头规模的下降，将令现在重建空头的情绪变得急切。欧元的反弹将遭致卖压。

该行仍维持看空欧元/美元及欧元/英镑的观点，目标分别为1.09和0.70水平。

Capital Economics首席市场经济学家John Higgins同样看空欧元，其认为欧洲央行和美联储之间的利差是关键。

该机构预计，美联储最终的升息时点会比市场现在预期的2016年要早。

John Higgins称，欧美利差是本行预期欧元/美元2016年跌至平价的关键性因素。

布朗兄弟哈里曼(BBH)分析师指出，欧洲央行的决议唤醒了市场，欧元/美元跌至了1.1085附近。

该行表示，我们原本预计欧元会对9-10月的反弹行情作出50-62%的回撤，而现在已经回撤超75%。预计欧元/美元未来几个交易日就要测试9月低点。

该行认为，欧元/美元收于1.1180下方，就意味着后市将进一步测试8月5日低点1.0850水平。