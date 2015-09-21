CIBC一周最佳交易：英镑紧盯央行 加元切勿“入坑”

加拿大帝国商业银行(Canadian Imperial Bank Of Commerce, CIBC)照例发布每周外汇交易提示，此次内容包含了英镑及加元的交易。

该行报告内容选编如下：

不要落入了加元陷阱。原油脱离了相对低点，加拿大经济也在改善，然而这似乎并没有引起外汇交易员的注意，加元兑美元仅在上周四(9月17日)的美联储(FED)货币政策例会结束前小幅整理。

加拿大选举的不确定性以及货币政策的宽松倾向多半将成为眼下市场高度关注的议题。由于民意调查结果依旧十分接近，不确定性可能迫使加元在10月19日选举最终到来之前承压，然而近期加拿大经济传来了诸多改善信息，这有助汇价在年底前实现反弹。

美联储放慢了收紧的脚步，英国央行(Bank of England)是否会步其后尘？英国通胀近期的表现是为何投资者最近预计英国央行可能晚于美联储一两个季度的时间开始加息的关键。

然而在某些标准尺度下，英国可能相比美国更接近落后于收益率曲线，小时薪资收入的增长尚未显著提升，不过已明显脱离英国经济衰退后的均值水平。

因此虽然美元有望在美联储加息预期依然存在的情况下转强，英国的货币政策不应过分落后于大西洋彼岸的美联储，英镑从中获取的支撑也不应长期缺失，尤其是在英镑兑欧元和日元走势方面。