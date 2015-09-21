本周经济事件及汇市，市场交易提示

本周市场展望

本周市场将迎来多位央行一把手的讲话，其中包括美联储主席耶伦、欧洲央行行长德拉基、加拿大央行行长波洛兹。

耶伦是在马萨诸塞大学阿默斯特分校经济系发表讲话。受限于场合原因，其讲话内容不一定涉及到货币政策问题。但由于美联储决议刚过，耶伦又是主席的身份，其讲话内容仍不得不防。关键还在于10月升息的概率有多少。

德拉基则是在欧洲议会货币和经济事务委员会的季度听证会上发言。其发言的场合更为重要，欧洲央行的量化宽松是否会延期和扩大是关键问题，不过预计欧洲央行还是想先等美联储作出变化后再作相应调整，不会早于美联储动手。

波洛兹是在2016年经济展望活动上发表演说。其场合也相对正式。而且，虽然加拿大央行不是市场主要关心的央行，加元也不是多数投资者选择交易的货币；但通常波洛兹的讲话都有明确的指向性，不会模棱两可打太极，对市场经常会产生一定影响。

而在具体交易方面，法国农业信贷银行(Credit Agricole)认为，英镑可能是最近汇市赢家，主要因英国央行(BOE)是全球主要央行中释放出加息信号较为清晰的央行。

本周外汇市场迎来美联储利率决议，最终FOMC(联邦公开市场委员会)通过维持利率不变，政策声明也偏于鸽派，这也沉重地打击了市场对于美联储年内加息的预期，美元指数随后急跌，最低触及94.37。不过，周五美元指数显著反弹，汇价收复隔夜大部分跌幅报95.23。下周市场将迎来包括美国8月耐用品订单在内的一系列重要经济数据，接下来我们就选取两个经济数据进行展望：

美国8月耐用品订单(月率)

公布时间：下周四20:30

前值：+2.2%；预期：-1.8%

若数据优于预期：美元走强

若数据逊于预期：美元走软

关键货币对：美元指数

解析：本周美联储维持利率不变，美元“深受其害”，美元指数一度急挫。从美联储政策声明来看，未来的经济数据表现料将是市场关注的焦点。而下周四的美国8月耐用品订单尤为关键，若该数据大幅下滑，恐将进一步动摇市场对于美联储年内加息的信心，美元或将开启新一轮跌势。

日本8月全国消费者物价指数(年率)

公布时间：下周五07:30

前值：+0.1% ；预期：+0.2%

若数据优于预期：日元走强

若数据逊于预期：日元走软

关键货币对：美元/日元

解析：日元本周走势总体偏强，美元/日元周五最低下探119.04，美联储按兵不动也给了汇价注入了下行的压力。下周日本将公布8月全国消费者物价指数，若数据暗示日本通胀继续低迷，市场关于日本央行扩大刺激的预期料将重燃，日元的强势恐将面临阻力。

本周重要经济数据和事件

周一

美国8月季调后成屋销售，欧洲央行科尔讲话，第七次中英经济财金对话，日本敬老节休市；

周二

欧元区9月消费者信心指数初值，亚特兰大联储主席洛克哈特发表演说，加拿大央行行长波洛兹发表演说，习近平正式抵达美国进行国事访问；

周三

中国9月财新制造业采购经理人指数预览值，法国二季度GDP终值，加拿大7月零售销售，德拉基季度听证会发言，日本秋分节 假期休市；

周四

德国9月IFO商业景气指数，美国8月耐用品订单，美国上周季调后初请失业金人数，美国8月新屋销售，欧洲央行利卡宁发表有关货币政策讲话，欧洲央行公布 TLTRO情况；

周五

日本8月全国消费者物价指数，美国第二季度个人消费支出物价指数终值，美国二季度实际GDP终值，耶伦在马萨诸塞大学阿默斯特分校经济系发表讲话，圣路易斯联储主席布拉德参与 “货币政策新方向”讨论，英国央行公布金融政策委员会(FPC)会议声明；