反对加息呼声意外高涨 Fed会前黄金还需再渡一难

国际现货黄金周三(9月16日)亚市盘初继续徘徊在1105美元附近，接近上周末触及的一个月低位。周二(9月15日)因美国零售数据向好，提振美元指数和美股上扬，金价略微承压收跌，但当天成交量创下今年最低。不过，近日有关反对美联储9月加息的呼声正水涨船高。此外，在周三美联储会议召开前，黄金市场料将先迎接美国8月CPI数据的洗礼。

“恐怖数据”不再恐怖 金市创下今年最清淡交易日

美国零售销售持续增长，显示消费者可能并不在意近期金融市场的大幅波动。今天的报告暗示，零售销售持续增长，表明美国经济复苏仍然处于健康的轨道。然而，美国9月纽约联储制造业指数持续暴跌，且距离上个月触及的2009年4月以来低位附近，但经济学家认为，这不大可能对美联储的升息决策有太大影响。

数据显示，美国8月零售销售增长0.2%；7月修正为增长0.7%，初值0.6%；美国纽约联储9月纽约州制造业指数从为-14.7，与8月的-14.92变化不大，8月为自2009年4月以来最低。

RDQ Economics首席分析师John Ryding表示，“这份销售数据公布后，美联储应该对潜在需求增速更加放心，而且我们认为这份报告让我们距离加息更近了一步。”

数据公布后，美元指数上升0.4%，报95.605，高于周一所创的8月底来最低水准94.913。同时，美国国债价格下跌，美股三大股指升幅均超过1%。

不过，原本有“恐怖数据”之称的美国零售数据当天却并未在黄金市场掀起波澜，因美联储决策会议前市场情绪普遍谨慎。当天金价仅微幅下跌0.5%，收报1103.20美元/盎司，接近上周五触及的1098.35美元/盎司的一个月低点。

据纽约商品交易所(COMEX)数据，周二截至目前期金成交量只有100日同时段均值的47%左右，是全年交易最清淡的一天。

汇丰证券首席金属分析师James Steel称，“美联储会议前，金价受缺少真正的兴趣拖累走势飘忽。但美元走强还是对金价造成压力。”

此外，在周三美联储会议召开前，投资者还需要关注一份重磅的数据——美国8月CPI。由于美联储此前已经表态升息将取决于经济数据，特别是就业和通胀数据的表现。因此，在近期就业数据持续向好的情况下，通胀数据的表现很可能引起决策者观点的转变。

然而，据周一公布的纽约联邦储备银行调查，8月份消费者对未来三年通胀的预期下降至2013年6月以来最低水平。

纽约联储8月份消费者预期调查所得的预期中值显示未来三年年度消费物价涨幅为2.9%，低于7月时预期的3%。未来一年通胀预期中值从3%下降至2.8%，为该调查历史上第二低水平。

反对声音急剧扩散 美联储9月加息大错特错？

在美国就业市场收紧、通胀偏低以及全球经济增长放缓的背景下，美联储(Fed)将于周三(9月16日)和周四(9月17日)将召开货币政策会议。美联储指标利率自2008年12月以来一直维持在近零水准。

根据联邦基金利率期货显示，美联储本周加息的可能性只有28%。但华尔街分析师的观点则势均力敌，彭博近期调查的81位分析师中大约一半预计这次将会加息。最新一份对于经济学家的调查结果显示，44位受访者预计9月将加息，26位受访者预计本月会维持当前利率不变。

然而，最近几天反对美联储本周9月的呼声突然高涨起来。市场分析人士认为，美联储即便加息也将会持有非常鸽派的观点，比如维持低利率水平以及缓慢收紧货币政策之类；若美联储在本次会议上不加息，可能重申年内加息的立场，强调已经非常接近加息。

曾于2010年到2012年间担任前美联储主席伯南克和前美联储副主席耶伦的特别顾问Andrew Levin周二就指出，不管什么失业率做出何种暗示以及美联储官员如何认为，美国还需大约两年时间才能实现充分就业。他认为本周加息是个大错误，并指出2016年之前央行应该维持政策不变。

美国前财长萨默斯此前表示，由于中国和全球经济增长疑虑引发市场动荡，且国内不存在通胀风险，所以现在加息是错误的。

美银美林(BofA)全球汇率和利率研究主管David Woo却也表示，美联储在9月份加息会是个错误。他的观点与美银美林官方的观点不一。

Woo承认，如果研究美国经济的基本面——美国数据，美联储现在的确应当加息。然而，他强调，“无论耶伦喜欢与否，货币决策层需要维持一个更加国际化的视野。这意味着要考虑到发达经济体整体的经济增长仍旧疲软，优良的新兴市场受压于大宗商品价格暴跌，以及中国经济增长前景恶化。

Woo的观点还得到了德意志银行首席美国经济学家Joe LaVorgna的赞同。后者最近将加息时间表从9月推至10月份。LaVorgna调整预期的原因之一是金融市场尚未预期加息。

瑞士信贷周二(9月15日)预计美联储不会在9月16日至17日的政策会议上加息，并指出前瞻指引或暗示美联储将考虑于10月或12月会议上加息。

巴克莱经济学家Michael Gapen、Rob Martin和BlerinaUruci在最新报告中写道，本周终于迎来召开万众瞩目的美联储（Fed）货币政策会议，预计在评估经济前景方面的下行风险后，美联储料将推迟升息。

道明证券(TD Securities)经济学家Millan Mulraine周一(9月14日)在报道中写道，市场波动和金融形势偏紧可能令经济增长放缓以及基本通胀率回升推迟，这种风险证明“更加谨慎”是有道理的。道明证券认为2016年3月会议上首次加息的机率最高，但是美联储更可能在此之前加息。

加不加息无所谓 金价下跌无法避免？

美联储将于周三和周四开会讨论美国近十年来的首次加息时机，分析师认为这可能会打击金价，因利率处于低水平对美元造成压力，但减少了持有黄金的机会成本。

最早将于本月升息的预期已打压金价今年下跌6%，但金融市场的动荡和对中国经济的担忧让人们质疑加息的时机。

少数分析师仍坚持美联储将在本周的会议上加息。福四通（INTL FCStone）在报告中表示，“我们相信美联储将开启首次加息。黄金将在美联储加息前后下跌，不应现在买入黄金。现在，投资者最好在一旁观看。”

道明证券（TD Securities）在周二（9月15日）的报告中表示，即使美联储在为期两天的会议后维持利率不变，只要美联储官员给出强硬的指引，黄金可能重新承受压力。

如果这样，美元不断走强，短期利率的上行将增加持有黄金的成本。道明证券表示，“所有这一切在通胀相当温和的时候发生。周四美联储偏于鹰派的指引可能导致黄金跌至近期交投区间下方。”

法国外贸银行(Natixis)贵金属策略师Bernard Dahdah认为，在美联储升息后，金价甚至能跌到1050美元/盎司。

ING的商品策略主管Hamza Khans表示，目前金价在盘整中。基本面因素使得人们做多过，现在开始获利了结，直到看清楚美元将会为市场带来多少波动。”

不过，Marex Spectron分析师David Govett表示：“我个人认为美联储不会升息，因此届时金价会有上涨。但如果这一次美联储不升息，也会强调称升息已经不远了，因此金价的上涨将是很短期的。”

花旗研究（Citi Research）在周一（9月14日）的报告中表示，黄金本周是否收高收低，选择方向与联邦公开市场委员会（FOMC）货币政策会议的结果和相关的评论关联。

花旗表示，“然而，我们相信黄金对决议具有不对称风险。市场预期美联储本周保持不变，加息可能使投资者的预期受挫，美元将大幅上涨，黄金将遭受进一步的抛售，跌至1075美元/盎司下方，这符合我们的中期金价预测。然而，如果美联储选择不加息，黄金的上行空间可能有限，特别是如果FOMC政策声明显示10月或12月加息仍在议程内。”