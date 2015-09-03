风险偏好才是市场主角 其他一切皆是浮云

全球外汇以及金融市场周三(9月2日)基本处在风险偏好情绪调整的影响之下。美元指数温和走强，尽管日内公布的一系列经济数据表现差强人意，但是美元此前已经受到全球恐慌情绪重启的影响走低，本交易日开始出现回调。市场对于9月美联储加息预期已经大幅降温，而这种情绪基本已经计入美元汇率之中。市场目前密切关注周五的美国非农就业数据。周三中金所再出台调整股指期货政策，力求稳定市场情绪，抑制市场过度投机。中国股市周三趋势平缓，收盘仅小幅下跌0.2%，全球股市恐慌情绪也得到缓和，欧美各大股指出现温和回升，欧元和日元的避险情绪也逐渐减小，这为美元周三温和回升提供了条件。

澳元继续了此前跌跌不休的趋势。本交易日内一度跌至0.70下方。澳元/美元汇率正在继续刷新2009年以来的低位记录，大宗商品价格下跌以及中国经济放缓等因素使澳元继续承压。澳大利亚周二早些时候公布了该国第二季度GDP年率和季率数据，数据显示，澳大利亚GDP年率不及预期，只有2%，同时季率也降至0.2%。

英国近期经济数据表现不佳，并没有延续上几个月中强劲的势头。同时受到一连串外部因素的影响。市场目前对于英国央行加息的前景也不容乐观，这使英镑收到打击。英镑/美元上周已经跌破数周通道底部，目前仍然有下行空间。

瑞士央行行长周三表示，瑞郎估值仍然过高。这已经是央行行长乔丹三个交易日中连续第二次表示瑞郎估值过高，显示央行明确的打压汇率决心。瑞士经济今年内受到瑞郎兑其他货币，尤其是兑欧元升值的打击。瑞郎近期已经出现连续下跌，但预计如果瑞郎汇率达不到央行目标，瑞士央行可能会出手压制瑞郎。

中金所再出手！抑制市场过度投机力求稳定市场情绪

中金所周三晚间在其微博发布公告称，调整股指期货日内开仓限制标准，提高股指期货合约持仓交易保证金标准，大幅提高股指期货平今仓手续费标准，进一步加大市场管控，抑制市场过度投机。

中金所微博指出，自9月7日结算时起，将沪深300、上证50和中证500股指期货各合约非套期保值持仓交易保证金标准由30%提高到40%。沪深300、上证50和中证500股指期货各合约套期保值持仓交易保证金标准由10%提高到20%。

同时，自2015年9月7日起，沪深300、上证50、中证500股指期货客户在单个产品、单日开仓交易量超过10手的构成“日内开仓交易量较大”的异常交易行为。

此外，中金所还宣布，自9月7日起，将股指期货当日开仓又平仓的平仓交易手续费标准，由目前按平仓成交金额的万分之一点一五收取，提高至按平仓成交金额的万分之二十三收取。

最后，中金所将加强股指期货市场长期未交易账户管理。为严格落实投资者适当性制度，强化实际控制关系账户监管，中金所要求会员单位进一步加强客户管理。对于长期未交易的金融期货客户，会员单位应切实做好风险提示，加强验证与核查客户真实身份。

小非农表现平平 美元受其他货币贬值影响温和回升

数据处理公司ADP周三公布的数据显示，素有小非农之称的ADP就业报告显示，在受到能源行业就业以每月1万人的速度减少所拖累，美国8月ADP就业增幅延续跌势。今天的报告表明，在今年以来，ADP就业人口变动已经有七个月不及市场预期。

作为非农就业数据的前瞻指标，今天的ADP就业增幅延续跌势，或为周五(9月4日)公布的8月就业报告蒙上一层阴影。自从7月ADP就业人口暴跌之后，今天的报告暗示，私营部门就业表现疲软，可能拖累美国劳动力市场的复苏进展。

数据显示，美国8月ADP就业人数增加19.0万人，预期增加20.1万人，前值修正为增加17.7万人。

据金融博客Zerohedge称，也许最明显的是，美国ADP私营部门的就业增幅已经连续七个月低于去年同期。

数据公布之后，Moody’s Analytics Inc.首席经济学家Mark Zandi称，8月ADP就业数据依然稳固，但唯一的不足之处存在于能源行业。

美元指数周三温和回升，尽管日内经济数据表现一般，但欧元和日元受国际避险情绪缓和影响继续回撤，瑞郎也因央行行长口头打压而大幅下挫，使美元出现一定的回涨迹象。日内美元指数涨幅接近0.6%，北京时间23:09报95.86。

镑/美触及三个月最低 市场押注英国央行延后加息

周三欧市盘中，英镑仍处于守势，兑美元触及近三个月低点，因投资人持续押注英国央行要到明年才会升息。英镑兑美元一度最低触及1.5273，创6月9日以来最低。

数据编撰机构Markit日内公布的一份英国建筑业活动报告显示，8月建筑业景气略微回温，但不及分析师预期，强化了经济成长正在趋缓的观点。

“投资者对英镑头寸感觉有点疲劳，如果近期数据不及预期，英镑可能更加脆弱，”花旗外汇策略师Josh O'Byrne表示。

随着投资者将英国央行首次加息预期时间推后到明年，英镑贸易加权指数仅最近两周就下跌逾3%。

中国金融市场和经济前景恶化引发全球市场波动，可能使英国央行维持利率不变的时间长于几周前的预期。

英镑货币市场预期最早升息时间在明年3/4月前后。此外，英国通胀几乎为零，使英国央行更没有理由升息。

瑞士央行行长三天两发声 积极打压瑞郎汇率

瑞士央行行长乔丹(Thomas Jordan)周二(9月1日)表示，该行当前的政策是削弱“明显高估”的瑞士法郎来支持瑞士经济。

“在此困难时期，我们通过负利率的引入和干预外汇市场的意愿来集中我们的货币政策，”乔丹指出，“随着时间的推移，两者料将都扶助削弱瑞郎。”

乔丹表示，显而易见瑞士经济状况艰困，瑞士经济仍面临风险。

乔丹还称，目前瑞士负通胀的情况并不理想，瑞士并没有在通缩螺旋中。

乔丹还指出，瑞郎估值明显过高，央行准备在必要时干预汇市，预计该举措及负利率将渐渐削弱瑞郎。乔丹称干预汇市不设限。

事实上，这已经是几天之内瑞士央行连续第二次明确表示瑞郎估值过高。

乔丹上周五(8月28日)表示，瑞郎目前被严重高估。乔丹指出，瑞士央行政策有望随着时间的推移而打压瑞郎汇率。他表示，瑞士央行必要时将在外汇市场上采取积极行动。

澳元触及0.70关键位置 经济疲软外部环境糟糕 澳洲经济前景堪忧

周三(9月2日)纽约早盘，澳元/美元延续低位震荡格局，汇价在此前下破0.70关口后跌势有所放缓，但整体依旧极度弱势，任何一次的反弹短线都被视作入场做空的好机会。

矿业投资及出口盈利的下跌继续拖累经济增长表现，澳大利亚第二季度GDP小幅上升，但增速低市场预期。第二季度GDP按季度增长0.2%，前值为0.9%；年率增长2.0%，前值为2.3%，分别低于经济学家预期的0.4%及2.0%。

矿业与建筑业活动的放缓，加上商品出口量及出口值的下跌，都是第二季度GDP表现疲弱的因素所在。第二季度净出口表现对GDP造成了0.6个百分点的拖累，然而家庭支出增长则起到了支撑作用，录得近0.5%的升幅，主要来自医疗保健支出的增长。

此前在矿业投资大为兴盛的拉动下，澳洲经济曾连续96个季度录得增长，而随著矿业投资日渐出现滑落，澳洲经济大幅受挫。澳储行自5月份以来便维持2%利率水平不变，致力于提振在长达十余年矿业投资热潮显著降温后面临下行压力的澳洲经济。