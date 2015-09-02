如何在动荡时期避险？外汇交易员重翻“老黄历”

近期全球市场动荡不安，这也让外汇交易员重新翻开了十几年前的“老黄历”，帮助他们找到理想的“避险港湾”。

从欧元到日元到瑞典克朗，过去一个月里兑美元升值的五种主要货币全部来自经常帐盈余国家。分析师指出，这是这些货币能在全球市场动荡中成为最佳“避风港”的关键原因。

国际收支成为汇市关注焦点，这不禁让人回想起上世纪90年代末和21世纪初时的情景，在此之后廉价资金与利差因素才开始主导汇市。

SLJ Macro Partners LLP驻伦敦管理合伙人、前摩根士丹利(Morgan Stanley)外汇策略主管任永力(Stephen Jen)表示：“在经济扩张与投资者追求风险的时期，经常帐顺差或储蓄并不总是被看作是美德，但在经济萎缩与避险情绪高涨的时候，它却有助于判断一项资产是否是避风港。”

欧元/美元过去一个月上涨2.9%，彰显出这股趋势的力道之大。

欧元并非传统意义上的避险货币。然而，欧元区第一季度经常帐盈余相当于该地区GDP的2.3%，创下1999年欧元区成立以来最高水平，让欧元“华丽地”变身为投资者青睐的避风港。

对Pioneer Investment Management Inc.驻波士顿外汇策略主管Paresh Upadhyaya而言，这简直是回到了上个世纪末。

Upadhyaya表示：“进入21世纪后一切都是水涨船高，而如今这种局面不复存在，投资者必须更具洞察力。经常帐强的国家受冲击的可能性会最小。”

过去几年中外汇市场主要受央行大规模宽松举措以及有关主要央行(特别是美联储)何时收紧政策的猜测驱动，经常帐问题一直缺乏关注。

因日本经常帐盈余触及近四年高位，日元在过去一个月飙升3.5%，重新作为一种避险货币受到高度关注。

此外，瑞典和丹麦的经常帐盈余占GDP的比重超过6%，这也帮助瑞典克朗和丹麦克朗攀升2.1%和2.8%。瑞郎兑美元则上涨0.5%，瑞士经常帐盈余比重达到了7.8%。

当然，并非每个拥有经常帐盈余的国家的货币表现出色。挪威克朗上周距离兑美元的13年低位仅差0.2个百分点，这主要归因于近期油价暴跌，盖过了经常帐盈余带来的利好影响。