欧/美见顶or调整？野村、法兴等众投行怎么说

美元兑“低收益货币”欧元隔夜下滑，因中国公布的制造业数据疲弱，促使投资人出脱套利交易。日元和欧元被普遍用于为购买较高风险资产融资的套利交易。

数据显示，中国制造业以三年最快速度萎缩，令投资人对全球经济成长的普遍忧虑加重，并引发股市遭遇普遍抛售。美股标普500指数尾盘大跌逾2.5%。

投机商和投资人之前卖出较低收益货币，买入较高收益货币和股票以寻求更高回报，所以在股市和全球经济前景恶化时，投资人通常会出脱这些交易。

欧元/美元反弹逼近1.1300，延续从上周触及的一周低点1.1156美元的反弹之势。

野村(Nomura)、大华银行(UOB Group)、巴克莱资本(Barclays Capital)和法国兴业银行(Societe Generale)提供了最新的欧元/美元技术分析研判结果，各大投行对汇价前景存在明显分歧：

野村

近期反弹推高的行情完成了浪(2)，目前汇价再次走低，回升至1.1332的行情满足了1.1700-1.1156跌浪的反抽，这一反趋势上涨为汇价全新跌势提供条件，浪(3)的目标将看1.1156。短线看，这一判断的阻力和风险来自于涨势是否突破隔夜高点1.1332，下一关键突破位置看前期支撑颈线位1.1214。

大华银行

欧元/美元多半处在筑底阶段。汇价自1.1708/13高点以来的跌势逐渐失去下杀动能，当前走势似乎是筑底的早期阶段。不过除非市场能够正式突破1.1370，不过汇价跌势重试1.1105的重要支撑的风险不可排除。

巴克莱

我们看跌汇价前景，反弹可能在1.1430一线失去动能。月线和周线图预示市场将进一步走低。我们的初始目标看1.1000/1.1020。

法国兴业银行

欧元/美元在三角形内整固后触及支撑并反弹接近1.1200，的确市场测试了1.05/1.04的关键水平，修正式反弹来得自然而然。不过上月汇价并未突破近期区间上沿，这凸显了前期区间的顽固，汇价有必要突破1.14/1.1440才能进一步涨向1.1810。即期来看，汇价若守住1.1200，则反弹能延续至1.14/1440。