高盛：是时候抄底中国股市了！

中国股市似乎仍无明显的止跌企稳迹象，但高盛(Goldman Sachs)分析师们却乐观地表示，中国股市已经被过度抛售，股价已相当便宜。

高盛分析师们指出，因中国政府加大刺激力度，中国股市在年底前有望上涨36%。他们指出，政府刺激举措是关键，而投资者当前的交易方式也至关重要。





高盛报告称，交易者已经不再关注股市的金融基础，而正基于宏观经济的趋势来进行交易，例如经济增长预期和工业产出等。这也意味着，一些股票看起来很便宜的原因在于其市盈率处于较低水准。

该行分析师并指出，糟糕经济数据的多数负面影响都已经反映在市场定价中，投资者对中国股市的整体悲观情绪与实际情况并不相符。

此外，刘劲津等高盛分析师在周三(8月26日)报告中称，中国央行双降的举动短期将提振市场人气，这或催化外资对A股折价股的兴趣。

报告称，A股看好基本面强劲、估值合理的个股，及两地上市中A股折价股。

高盛给予确信买入评级的A股有：中国平安、中南传媒、复星医药、万科、招商银行、汇川技术、贵州茅台。

根据彭博数据，A股较H股目前折价的有：中国平安、海螺水泥、万科、中国太保、福耀玻璃、宁沪高速。

高盛重申对H股的加码立场，称A股短期人气提升也将有利H股；建议投资者布局超卖的优质股、财政刺激受惠股、国企改革受惠股及高股息股，迎接技术性反弹。

沪市市值自6月触及7年高位以来横遭腰斩，蒸发5万亿美元。据权威媒体统计的数据显示，另外四个金砖国家股市市值合计为2.8万亿美元。

在连续五日下跌后，中国股市沪综指周四在美股止跌的提振下，早盘出现技术性反弹。

早盘收市时，沪综指报2,972.57点，涨45.28点或1.55%，沪综指今开盘即涨1.7%，早盘一度上扬2.98%。上海A股半日成交2,038亿元人民币，上日全天成交4,608亿元。

沪深300指数早盘收报3,089.38点，涨2.1%,；沪深300指数期货主力9月合约早盘收报2,934.6点，涨3.92%。130亿元额度的沪股通早盘净买入11.3亿元。

申万宏源研究所市场研究部联席总监钱启敏指出，之前大盘连跌五天，累计跌幅达25%，技术上本来就存在短期反弹的可能性，感觉上大盘已接近阶段性底部。