基金经理回来了，行情变大

黄金

黄金日线图

黄金上涨碰触压力线后开始下跌。说明黄金向下的压力线仍然有效，黄金行情仍然是下跌趋势。并且又回到1140.00下方。下跌是否继续，我们还要看黄金是否能1140.00下方。如果价格再回到1140.00上方，接下来行情将变得比较复杂。





欧元



EURUSD EURUSD

欧元突破震荡区间，但很快又回到矩形区域。欧元突破了200均线，现在又回调至均线附近。我们常说200均线是牛熊分界线。如果欧元能再次突破矩形上边线，我们可以果断做多。欧元有可能开启一波牛市。



美日



USDJPY日线图 USDJPY日线图

美日大趋势还是向上的，但美日形成了个M顶。行情急速反转。但在美日没有跌破趋势线之前我们不建议做空。接下来行情可能回执蓝色区间盘整，然后再选择方向。在蓝色区间震荡后形成头肩顶的可能性比较大。但在突破蓝色区间之前，建议大家还是高空，低多。





纽元



NZDUSD日线图 NZDUSD日线图

纽元最近几个月一直在连续下跌，但最近有所放缓。红色区域是上一段时间纽元下跌的一个通道。最近下跌速度放缓，但又形成了另一个通道。这时我们要比较警惕，现在不适合长期拿空单，建议在蓝色通道内逢低做多，逢高做空。如果向上突破通道，很有可能趋势反转，建议做多，可以拿的时间久一点。1-2个月都有可能。





GBPNZD



GBPNZD日线图 GBPNZD日线图

我们这里浅谈一下交易中需要注意的事项。譬如周一镑钮瞬间上涨1千多点。这时肯定有很多人会选择投机一把，但这时Currenex平台提供的数据当时最高点差高达600点。福汇直接禁止GBPNZD交易，GBPNZD为停盘状态。现在有重大消息或行情波动过快时很多平台商都做了保护措施。就是控制这种投机行为。所以建议大家不要在这种行情下交易。否则亏得很惨，600点的点差，你如何盈利？



