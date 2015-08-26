









今天去我表哥家里，一看就知道他最近赚钱了。刚刚给老婆买了一辆宝马MINI，自己无聊在家玩游戏。问他最近交易如何，他说没前一段时间好，上个月平均一天10多万的利润。我问他多少钱在做。他告诉我就十几万本钱，每次达到100万就取一次。

我陷入了思考，我表哥这几年一直用这种炒单的模式再做交易。一共放了十几万人民币，做的顺的时候是很快翻好几倍。不顺的时候会小亏一点。一年中有2个月赚钱，基本上这一年就算丰收了。他就这样4-5年的时间，从一无所有，到如今已经在上海买房买车。一天工作4个半小时，剩下的时间玩玩游戏，出去转转。没有过高的理论需要研究，也不需要复杂的人际关系需要维护。一张桌子，一台电脑。当天不留仓，也不用担心晚上睡不着觉。

想想自己交易是拿着公司几百万的资金，每个月就赚5%左右。一年赚的钱还不如人家10万块一个月赚的多。人家是以小博大，自己的模式是大资金盈小利。交易到底应该以小博大，还是大资金少赚平稳盈利呢？人家小资金一个月博取10多倍的利润，冒的风险也就10多万。自己的交易模式是拿大资金博取5%左右的利润，但风险同样是全部本金。我的风险明显比我表哥的模式大多了。上次瑞郎黑天鹅事件告诉我们，无论你交易手数大小，你的本金都存在血本无归的风险。那么我们到底要赚快钱，还是要赚慢钱？要赚一次吃三年，还是每天都要捞点吃？

这又让我想到了网格等震荡类型的EA，短时间内翻倍，但迟早爆仓。如果能短时间翻倍，我取出来50%，用剩下的钱继续交易，赚了净赚，爆仓了也不亏本钱。是不是一种以小博大的模式呢？就是要在该赚的时候一次赚够，然后取出来，不要管它是否会爆仓。这样就能到达即使EA爆仓，我也赚钱。爆仓的EA并不代表不能赚钱。

但话又说回来，如果一开始没赚钱就爆仓了怎么办呢？那能怎么办，拿钱再做啊！想只赚不亏怎么可能？行情70%是震荡的，那么70%的时间震荡型EA是赚钱的。那你就得承受那30%亏钱时的煎熬。

没有一直赚钱的交易模式，也没有一直赚钱的EA。

危机——在危险中发现机会......

路——是人走出来的......





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