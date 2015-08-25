资深外汇交易商：中国狂抛美元计价资产 大宗商品“雪上加霜”

周一纽约交易时段美元指数一度创下近半年来最大跌幅，大宗商品市场触及1999年来最低水准，拖累大宗商品货币扩大跌幅。除经济放缓影响需求的忧虑之外，有着超过20年经验的外汇交易商认为，中国对美元计价资产的抛售令大宗商品市场“雪上加霜”。

现在担任GPS Capital Markets业务发展主管的David Pierce周一(8月24日)表示，中国可能正在大量卖出大宗商品等以美元计价的资产。

GPS Capital Markets成立于2002年，是一家总部位于美国犹他州的外汇交易商。

周一纽约盘中美元指数一度跌至七个月最低的92.62。美国10年期国债收益率下滑至2%以下，这也削减美元的吸引力。

彭博大宗商品指数周一下挫2.2%，创下1个半月来最大跌幅。铂金创下两年最大跌幅；黄金期货盘中起伏不定，最终收跌0.5%。纽约交易的西德州中质油期货跌5.5%至六年最低收盘水平；铜价和铝价跌至六年低点。

大宗商品的下跌拖累加元、澳元、纽元和挪威克朗等大宗商品出口国。纽元/美元在纽约交易早盘一度暴跌8.32%至0.6130，触及2009年以来最低位。

Pierce说道：“大宗商品跌幅如此巨大相当罕见，中国可能是抛售以美元计价的大宗商品的大卖家，这进一步影响大宗商品类货币，导致大宗商品货币比美元更加疲弱的态势。”

在Pierce看来，中国抛售大宗商品等资产的原因之一就是近期股市的持续下滑。他说道：“股票市场的内爆导致很多公司需要现金，只能将手头的一些资产变现。”

周一中国股市再度暴跌，上证综指收盘下跌8.5%，创下2007年来最大的单日跌幅，盘中甚至一度暴跌9%。

周一纽约交易时段，中资股和追踪A股的ETF遭到大肆抛售，彭博在美上市中资股指数创4年最大跌幅。

在美交易的最大中国A股ETF--德银X-Trackers嘉实沪深300中国A股基金重挫13.7%，损失之大为其推出以来首见。

有交易商称，虽然美元指数颓势反映市场怀疑美联储(FED)能否在下个月加息，但迄今为止联储并未发出明确信号，很多大宗商品和新兴市场货币走势将继续挣扎。这支持如下观点，即尽管美元兑其他主要货币可能走势艰难，但兑新兴市场货币则会上涨。