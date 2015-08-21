美元空欢喜魂断FOMC纪要，欧元借融资货币优势大发财。贵金属价格大幅飙高，国际油价承压，欧美股市全线走低。本交易日，市场关注加拿大通胀及零售。

主要货币及商品8月20日收盘：

外汇：欧元/美元收报1.1241；英镑/美元收报1.5688；澳元/美元收报0.7336；美元/日元收报123.40；美元/加元收报1.3083；美元/瑞郎收报0.9584。

大宗商品：现货金收报1151.80美元/盎司；Comex期金收报1153.20美元/盎司；现货银收报15.54美元/盎司；Comex期银收报15.517美元/盎司；布伦特原油收报46.62美元/桶；NYMEX原油收报41.14美元/桶。

欧美股市：道琼工业指数急跌358.40点，或2.06%，收报16990.69点；标准普尔500指数重挫43.88点，或2.11%，收报2,035.73点；Nasdaq指数大跌141.56点，或2.82%，收报4877.49点。英股富时100指数下跌0.56%，报6367.89点。法股CAC指数收低2.06%，报4783.55点，德股DAX指数重挫2.34%，收报10432.19点。

8月20日重要经济数据汇总：

美国7月成屋销售意外飙升，创下2007年2月以来的最高水平。这也与当前美国的楼市强劲复苏的势头一致。在美国房屋销售中，成屋销售占比达到80%。强劲的成屋销售，料将进一步指出支撑经济持续复苏。全国地产经纪商协会(NAR)周四(8月20日)公布的数据显示，美国7月成屋销售年化月率增长2.0%至559万户，预期下跌1.2%，前值修正为增长3.0%。

虽然美国上周初请失业金人数有所走高，但是整体申请失业金人数依然处于历史低位附近，而且企业解雇水平仍然比较低迷。今天的报告暗示，该国的就业市场仍然稳健改善。美国劳工部(DOL)周四(8月20日)公布的数据显示，美国8月15日当周季调后初请失业金人数增加0.4万至27.7万，预期27.2万，前值修正为27.3万。

重要新闻回顾：

据希腊政府官员周四(8月20日)指出，希腊总理齐普拉斯计划于当地时间周四晚些时候宣布辞职，并于9月20日举行大选。“目标是于9月20日举行大选，”一位希腊消息人士在齐普拉斯与党内高级官员和部长会面讨论政府的下一步行动之后指出。

市场热点追踪：

在措辞鸽派的美联储会议纪要出炉后，美联储9月加息概率急转直下，美元遭受重挫，这对于金价而言是一个“天大的好消息”。另一方面，韩国与朝鲜周四发生交火，导致紧张局势升温，朝鲜领导人金正恩据悉甚至宣布军队进入“战争状态”，这令市场避险情绪急剧升温，同样刺激金价涨势。

周五(8月21日)关注重点：

20:30 加拿大 6月零售销售

20:30 加拿大 7月消费者物价指数

欧元/美元昨日升至上周三创下的一个月高位1.1214上方，至1.1245。此后，因市场预期美联储9月升息概率下降，美元的全盘弱势令欧元站稳了1.1245上方。

这一行情表明欧元/美元看向1.1279/80水平，该目标本交易日亚盘即告达成。不过，预计欧元上方1.1319的阻力日内还会保持完好，汇价还需要更多的整理。

下行方面，欧元只有跌至1.1183下方，才能出现首个阶段性见顶的信号，汇价也才会进一步看向1.1149/50水平。

英镑/美元：英镑仍交投于1.5700下方，1.5550和1.5720/30是上下两端可能触碰的水平。考虑到英镑仍处于区间交投之中，不建议投资者重仓介入。

澳元/美元：市场对中国的担忧持续推高美元兑新兴市场货币，同时令澳元/美元走弱。而且，这可能令澳元在叉盘上也承压。本行建议投资者可以逢高做空澳元/美元。

欧元/瑞郎：我们预计汇价将震荡整理于1.0720/1.08区域，投资者可以小幅地逢高做空。