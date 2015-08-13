8.13现货原油白银势不可挡晚间操作建议

白银操作建议：

1、3120-3130，做多，止损30个点，目标3180-3160

2、3210-3200，做空，止损30个点，目标3160-3140

原油操作建议：

1、285-286，做空，止损289，目标280—275

2、275-274，做多，止损271，目标280—282

消息面解析：

国际能源署(IEA)周三(8月12日)称，全球石油需求正以五年来最快速度增长，主要拜经济成长和低油价所赐，但全球供应严重过剩，以致于过剩情况将会持续至2016年。IEA还将今明两年的全球石油需求增长预估大幅上调。需求增加，料将推升对石油输出国组织(OPEC)原油的需求。不过即便目前对OPEC原油需求的最新预估，仍要远低于OPEC目前的产量，因沙特和伊拉克产量增加，目前OPEC的产量一直持于近三年高点。由此将导致全球出现巨大的供给过剩。

白银技术分析：

两根大阳线加两根小阴线，小幅回调后便强势拉升，两次强势突破BOLL线上轨并迫使其上移，开口极度放大，k线已经完全站上均线系统上方，并形成多头向上趋势；副图RSI，KDJ均金叉上行，MACD红色能量柱不断放大，现已触及3060前期压力位，完全站稳3000点上方，多项指标指示多头强势，金点建议回调逢低做多，适当轻仓做空，严格做好止损，不可盲目追多！

原油技术分析：

日线上承压MA60一线的压力位置，此点位下方附近布局空单，因为原油目前还是属于一个宽幅震荡的行情走势，原油日线未能打破MA60的压力位置。昨日早间上扬之后承压了MA20一线的压力位置，MA10与MA5与MA20形成金叉之后打破了MA20一线的压力位置，打开上方空间，原油价格放肆上行，短期需要关注的是285一线的压力位，短期多头还是强势时期，建议布局空单需要等待形成做空形态，多单可选择在275附近。