全球并购活动活跃 全年交易额或达4.58万亿美元

今年以来，在寻求更高速度业绩增长的驱动下，全球并购活动十分活跃。根据数据提供商Dealogic公布的预测，如果目前并购活动发生的频率得以保持的话，今年宣布的并购交易金额很可能会达到4.58万亿美元，这一数字将超过2007年的4.29万亿美元，该数字当年曾创下并购交易金额的纪录。

今年迄今为止宣布的并购交易额约为2.78万亿美元，虽然低于2007年同时期的3万亿美元，不过，今年和2007年的经济环境有所不同。2007年下半年，随着房地产市场的调控，信贷收紧使并购交易逐步停止。而目前，并购交易仍处在兴奋期。企业在不景气经济环境下削减成本多年后，正在寻找刺激增长的有效途径。

据英国《金融时报》报道，由于企业希望在美联储加息前利用廉价融资资金，为并购融资发行的债券规模达到创纪录高位。企业今年发行了2900亿美元债券用于收购，几乎是去年同期的3倍。

全球并购活动在过去两年里持续增长，今年第二季度，全球并购活动继续大幅增加，接近2008年金融危机前的峰值。数据显示，截至6月26日，今年第二季度的全球并购同比增长34.6%，达到1.33万亿美元，非常接近2007年第二季度的1.41万亿美元。

根据Dealogic的数据，在与并购相关的债券中，83%的债券是在美国发行的。因为美国股价较高，企业不得不发行更多债券完成并购交易。根据汤森路透的数据，今年上半年，美国并购交易规模为9877亿美元，为自1980年有纪录以来最高。

今年以来，已经发生多起令人瞩目的并购案。其中，4月荷兰皇家壳牌石油公司以700亿美元收购英国天然气集团，美国有线电视运营商Charter Communications以787亿美元收购时代华纳有线。5月底，半导体公司安华高科技宣布以364亿美元收购竞争对手博通，成为半导体领域里最大规模的并购个案。而巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司以372亿美元收购航天工业企业精密机件公司，这也可以被视为企业试图通过并购交易来追求更高速度增长的一个案例。

包括银行家、分析师和投资者在内的分析人士认为，有一些趋势正在创造更为成熟的并购交易环境。这其中包括企业利润和收入增长步伐出现放慢。

根据FactSet的统计，美国标普500指数企业的利润在今年第一季度增长0.9%后下跌了1%。而企业的销售在今年前两个季度均出现下降。金融危机后，企业的利润和销售的增长随着经济环境的缓慢改善而逐渐改善。今年第二季度的现象则与之相反。就在去年，标普500指数企业的利润全年强劲增长了5.5%。这种趋势的改变使投资者对企业未来利润增长的走势也持放慢的看法，而并购交易则是改变这一境况的途径之一。

一家管理着3020亿美元资产的资产管理公司投资组合经理表示，许多企业的增长都十分有限。企业完全可以利用手头根本不产生效益的现金去从事并购交易，并且改善利润增长放慢的窘境。这位经理表示，并购活动已经成为管理者会议上的热门话题，没有人希望自己的企业被人遗忘。与此同时，经济形势也有所好转，这些给企业管理者们推进并购活动带来信心。不过，企业管理者们担心的是他们所从事的并购交易是否过多，以至于对被并购企业无法很好掌控。

苏伊士信贷全球并购联席主管克雷格表示，宏观经济低增长的环境，以及通过增加新业务获取增长的机会正在驱动着并购浪潮。

债务水平较低，股票价格较高以及企业资产负债表中大量的现金都为并购交易提供了条件。市场对于美联储在今年加息存在广泛的预期，面对未来数月内利率有可能上升的前景，企业管理者们也更急于在有并购目标的情况下达成并购交易。据统计，被广泛用作借贷成本参考的10年期国债收益率上涨了0.065点。

ClearBridge投资公司的一位投资组合经理表示，通常而言，当企业能以很低的成本利用手里无法产生效益的现金，或者举债成本并不昂贵时，并购显得很有吸引力。而且企业内心还会觉得以后可能不会有这样的好机会，因而更急于推动达成并购交易。

不过，未来的趋势并不十分确定。有分析认为，一旦利率开始大幅上升，或者经济形势不佳、地缘政治不稳时，企业管理层的态度会发生相应的变化。