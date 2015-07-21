美元多头须警惕官方突然“变脸” 金市“噩梦”恐远未结束

因美联储高官最新的言论对联储最早将在9月加息的预期升温，美债收益率攀升，美元指数周一触及近三个月最高，金价周一“闪崩”也增加了美元的吸引力。分析师指出，在经历了本周一的“血洗”后，黄金市场的“噩梦”恐还未结束。

上周美联储(FED)主席耶伦(Janet Yellen)在国会作证时重申，如果经济继续扩张，美国将在今年晚些时候加息，她并暗示过晚加息并非好事。

圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)周一(7月20日)表示，美联储9月加息的可能性高于50%。布拉德在接受福克斯商业新闻网采访时表示，由于通胀将会升高，就业市场闲置将会结束，美联储应该提前动作。

立场强硬的布拉德今年并不具货币政策制定委员会的投票权，他之前曾表示，美联储将利率维持于近零水平过久。

DailyFX撰文称，布拉德周一讲话再度提及加息，他表示联储在9月份加息的可能性超过50%，下半年经济增速为3%；而对于下周的利率决议，他认为目前加息可能为时过早。尽管布拉德目前并不具有投票权，但他的表态无疑再度提升9月加息的可能性，在其他不确定性逐渐减退的情况下，加息预期无疑成为了美元上涨的“助推器”。

未来一周尚无美联储官员计划发表讲话，7月28-29日美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议前的缄默期将从周中开始。

周一纽约尾盘美元指数上涨0.2%，报98.04，稍早触及4月23日以来最高98.09。美国10年期国债收益率上扬2个基点，报2.372%。

上周公布的数据显示美国房屋市场继续走强，核心通胀率企稳，为美元提供利好支撑。美国数据流改善仍令美联储打开最早于9月加息的大门，提振美元不断走高。

富国证券(Wells Fargo Securities)汇市策略师Eric Viloria表示：“因投资者预期美国利率将在今年晚些时候开始正常化，美债收益率攀升，以及金价回落，与美元强势相一致。”

三菱东京日联银行(BTMU)经济学家Lee Hardman表示，欧洲央行(ECB)在上周利率决议上重申将继续实行量化宽松(QE)，直到2016年9月。相比较欧洲央行，美联储仍有可能在今年9月开启加息。

Hardman表示，美元继续温和走强，美元指数升破5月以来的高位阻力。美元指数经历第二季度的短暂下修后，在美联储首次加息前逐步积聚上行动能。

金价周一急挫多达4%，也帮助支撑美元，但对加元、澳元和挪威克朗施压，这三种货币通常受商品价格走势驱动。

因希腊问题基本尘埃落定，投资者将焦点转向欧美货币政策差异，欧元/美元盘中一度跌至3个月低点。

法国巴黎银行(BNP Paribas SA)驻伦敦的外汇策略师 Michael Sneyd指出，随着希腊危机消退，再入眼帘的不仅是货币政策分化的趋势，还有美联储今年加息的预期，而这市场真的还没有完全消化。

周一纽约尾盘，欧元/美元基本持平于1.0825，盘中一度跌至1.0809，为4月24日以来最低水平。

鉴于希腊能否留在欧元区的不确定性消退，投资者将关注重点越来越多放在美联储今年加息的可能性，而与此同时欧洲央行还会继续其给货币带来贬值压力的货币刺激措施。

期货数据显示，对冲基金和其他大型投机商的欧元空头头寸达到一个月以来最高，同时增持美元多头头寸。

不过随着美元近期持续攀升，投资者需要警惕货币当局对此可能会感到不安，并影响未来货币政策决定；同时，若有迹象表明强势美元拖累美国经济增长，美国政府官员可能会出面口头干预；此前就曾有过美国财长雅各布·卢(Jacob Lew)对强势美元进行口头警告的先例。

据纽约联储(New York Federal Reserve)上周五的一篇博客文章显示，假如美元一季度升值10%，美国经济一年的增长率将降低0.5个百分点，次年将再降0.2个百分点。

因美国就业状况改善，市场预期美联储将在2015年加息，美元兑主要货币自2014年中期以来已上涨12%。美元兑几乎所有美国贸易伙伴国的汇率上涨，兑日元、墨西哥比索、加元和欧元的升幅居前。

面对美元汇率“节节攀升”，美联储官员和经济学家对此可能冲击美国出口透露出忧虑之情。美国政府6月时公布的数据显示，美国第一季度国内生产总值(GDP)萎缩0.2%，出口下降5.9%，进口则攀升7.1%，美元升值是GDP萎缩的“元凶”。

纽约联储分析师Mary Amiti和Tyler Bodine-Smith在博客中写道，尽管美元上涨导致消费者和国内企业享受到低廉的进口价格，但这似乎并不足以抵消美国出口商受到的负面影响。他们表示：“为保持竞争力，美国企业并未将美元升值因素完全转嫁至出口价格上，而是采取弥补措施。换言之，美国出口商为保住市场份额而损失了利润率。”

金市“噩梦”恐远未结束

因在亚洲交易时段早盘，上海和纽约市场突然遭遇一波抛售，引发一次小规模闪崩，使金市数年来最大规模的抛售“雪上加霜”，金价周一急跌超过4%，至五年低位。

上海金价所周一开盘后不久，在一分钟内出现了一波卖出指令，使交投最活跃的美国期金合约急跌48美元，至2010年2月以来最低1080美元/盎司。

在两分钟的时间里，估计有33吨、价值13亿美元的黄金在上海和纽约金市易手。由于日本休市，市场缺乏流动性，使跌势加速。

猛烈的抛售导致芝加哥商品交易所(CME)熔断机制在接近北京时间周一09:30时的一分钟内两次被触发。抛售的确切原因尚不得而知，但交易商和分析师认为，此次市场异动是高频算法交易和止损抛售所致。

法国兴业银行(Societe Generale)分析师Robin Bhar说：“这只是一小撮空头抛售，交易的另一端没有人接盘。”

纽约尾盘，金价缩减部分跌幅，但最新的一波跌势将过去10年牛市所累计的涨幅抹去了一半，使金价重回一关键技术水准。周一纽约尾盘，现货金重挫2.8%，报1102.05美元/盎司，连跌第六日，盘中触及2010年3月以来最低1088.05美元/盎司。美国8月期金收跌2.2%，报1106.80美元/盎司。

上海和纽约金市成交量巨大。数据显示，上海金交所一指标合约成交330万手，上周五成交量不到2.7万手。周一前，7月日成交均值不到3万手。

分析师指出，在经历了本周一的“血洗”后，黄金市场的噩梦恐怕还没有结束。在金价触及2010年以来最低水平后，周一黄金期权市场最受欢迎的三个期权中的两个是押注金价下行的。在这其中，交易量最大的期权是8月期金1100美元/盎司的卖权，该期权的价格甚至翻了三倍。

对于交易员们而言，目前对黄金的态度或许从之前的“为什么要卖黄金”转变成了“为什么不卖黄金”。

上周五中国央行(PBOC)宣布增持黄金储备，幅度达到57%，这是六年以来的第一次。但尽管如此，黄金仅占中国外汇储备的1.65%，比六年前的1.8%有所下降。

Itau Unibanco Holding SA分析师Artur Passos表示：“金价可能进一步下行，我认为会下跌到1050美元/盎司水平。看空趋势还在继续。”

Comex期金已经连续8个交易日下跌，是2009年3月以来最长的下跌周期。而周一金价4.6%的跌幅是2013年6月大跌后最大的跌幅。

8月期金1100美元/盎司的卖权价格大增200%至9.4美元，是2013年以来最大增幅，据估计，总共有2300手被交易，是黄金市场最为活跃的期权。

澳新银行(ANZ)说，从技术面看，跌穿1130美元/盎司支撑位使黄金十分疲弱。短期来看，支撑位在1085美元/盎司和1050美元/盎司。

澳新银行分析师Victor Thianpiriya表示：“黄金市场显然是有下行动能，我们预计短期金价在1100美元/盎司左右，但可能进一步下行测试更低水平甚至维持在低水平。”

法国巴黎银行技术分析师Nicolas Ganne周一在一份报告中写道，既然黄金价格已跌破支撑位1150美元/盎司，最大的可能性是进一步下跌至1050美元/盎司，也有可能至1000美元/盎司。

法巴表示：“黄金收盘跌破1150美元，会令从11月到7月建立的看跌矩阵延续形态处于下行风险。”法巴并表示，黄金一旦反弹接近阻力位1150美元/盎司就应卖出。

Phillip Securities分析师Howie Lee表示：“看起来黄金的时代已经结束了。”他认为，在2013年中国大量进口黄金后，目前出现了供应过剩的情况。