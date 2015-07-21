安联全球投资者削减IG Group总体持股至5%以下

英国在线交易及差价合约(CFD)平台提供商IG Group Holdings plc近期的大宗股权交易较为活跃，日前有机构一次性抛售了公司超过10万股以上的股份。

据外媒报道，在7月14日，安联全球投资者(Allianz Global Investors)抛售了155,099股IG Group股份，将公司的整体控股占比减至4.99%，为18,303,673股。

这笔交易完成之前仅一周，安联曾采取相反的增持动作，通过购买41.73万股对IG完成股份增持动作。

IG Group在周一的交易中触及历史高位8.10英镑/股，公司市值也突破了45亿美元。

IG Group至少在近半年时间内股价跌创记录新高，在行业受到“瑞郎废限门”事件冲击时其业务反倒逆市扩张。

IG Group是点差押注和差价合约交易方面的专家，公司在今年5月推出的新的交易品种引起了市场的关注，IG Group当时新推的大宗商品交易品种，提供的是一个持续滚转品种，也就是没用固定或定期的失效和到期时点，与传统的期货交易相关联。

实际上，这一新的品种更加接近指数差价合约(CFDs)或日常资金押注(DFBs)。新的产品可能吸引那些希望从事大宗商品交易、但不想处理复杂的固定失效点的交易者的兴趣。