印尼总统访日获73亿高铁项目贷款

此次1400亿日元的贷款将被用于印尼首都雅加达的城市高速铁路、爪哇岛和苏门答腊岛的送电网建设。

印尼总统佐科在访问日本后紧接着访问中国，充分展示了他对中日外交的“平衡术”。

据日本媒体报道，佐科3月23日与日本首相安倍晋三举行会谈，双方达成了一系列经济、防务和海洋合作，包括获得了约1400亿日元（约合73亿元人民币）的高铁项目贷款。

接下来，佐科将对中国进行为期三天的访问，他在访华前表示，期待中国加大对印尼基建领域的投资。

佐科邀请安倍出席万隆会议

据共同社报道，佐科与安倍晋三23日举行了会谈，安倍指出：“（会谈）取得了丰硕成果。两国将构筑稳固的关系，将进一步发展战略合作伙伴关系”。

鉴于今年为世界反法西斯战争胜利70周年，安倍希望佐科理解日本作为和平国家的进程。在会谈后发表的声明中，印尼方面对二战后日本走过的道路表示了“称赞”。

安倍在会谈开始时称：“希望从根本上与同为亚洲海洋国家和民主主义国家的印度尼西亚加强互惠伙伴关系。”

佐科邀请安倍出席4月下旬在雅加达举行的亚非会议（万隆会议）60周年纪念峰会。安倍表示将积极考虑，称“如果能协调好日程，非常希望出席”。

双方一致同意为加强海洋安保领域合作而举行外长防长磋商（2+2）。双方还同意联手应对恐怖主义及极端主义。

谈及中国的海洋活动，安倍和佐科称不能接受在南海以武力改变现状。当天两国政府还签署了有关防务合作的备忘录。

此前，佐科在接受日本《读卖新闻》采访时声称中国主张的“九段线”在国际法中没有依据。而中国外交部已多次强调，中国在南海的主权和相关权利主张具有充分的历史和法理依据。

贷款用于雅加达高铁建设

双方在会后发表联合声明，加强两国在经济领域的合作力度、促进日本企业对印尼投资、扩大两国贸易合作；创立与基础设施建设等经济、产业合作有关的部长级对话和培育产业人才；在提高印尼海防能力、完善港口设施、振兴水产品行业等海洋领域开展合作；同时，日本将向印尼提供约1400亿日元的贷款。

此次1400亿日元的贷款将被用于印尼首都雅加达的城市高速铁路、爪哇岛和苏门答腊岛的送电网建设。此前日本也通过提供巨额日元贷款来推进印尼的城市铁路和火力大电站等项目的建设。

佐科表示，对于发电、港湾、高速公路和工业区的建设等充满期待，并呼吁日本将印尼作为日本制造业的出口基地。

印尼拥有2.5亿人口，其国内生产总值（GDP）占东盟（ASEAN）的40%左右，但落后的基础设施已成为印尼经济发展的巨大瓶颈。印尼历届政府都把加强基础设施建设作为施政重点，但由于资金匮乏，众多基建规划一直进展缓慢。佐科在采访中介绍，今年印尼将划拨290万亿印尼盾（约合223亿美元）用于基建开发，这一数字创历史新高。

在中日间保持平衡

26至28日，佐科还将对中国进行国事访问，并出席博鳌亚洲论坛2015年年会开幕式。佐科在行前称，中国与印尼在投资和贸易领域的合作面临新机遇，期待中国加大对印尼基建领域的投资，还将就海洋安全保障方面的合作达成共识，协商事宜与日本相似。

今年是中印尼两国建交65周年。佐科说，中印尼两国是老朋友，当前两国关系，特别是投资和贸易领域的合作面临进一步提升的机遇。

佐科将在博鳌亚洲年会开幕式上发表有关互联互通的演讲。他说，“印尼岛屿众多，互联互通对印尼非常重要。对于亚太国家而言，加强互联互通有利于推动本地区的经济发展，”“希望本次论坛能够推动本地区国家进一步加强经贸投资合作。”

佐科认为，中国在基建领域拥有丰富的技术经验以及一流的施工速度，印尼希望中国能对印尼提供帮助，加大在公路、铁路、电力、港口等基建领域的投资。

去年11月，佐科曾在北京APEC峰会期间访问过中国，并与习近平举行了会谈。双方就印尼的“海洋国家”构想与中国的“21世纪海洋丝绸之路”构想实现联动达成了一致。同时，佐科参观访问了天津，体验了中国高铁。

《日本经济新闻》报道称，佐科此行先后访问亚洲的两个经济大国，可以看出印尼在中日间保持平衡外交的姿态。中国和日本都是技术和资金实力雄厚的国家，把这两个国家放在天平两端，印尼希望以此为本国争取最佳条件的想法也浮现了出来。

中国正加紧扩大对印尼的影响，印尼在南海问题上与中国没有直接利害关系。最近中国提出了动用总额度达到400亿美元的“海上丝绸之路基金”向印尼海洋国家构想出资的方案，以对印尼与日本等国接近进行牵制。印尼方面也倾向于利用中国的动向，促使日本为其提供援助。