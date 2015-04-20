油脂期货周报:油脂受原油带动,反弹空间有限

本周油脂止住跌势,强势反弹。Y1509收5578,208,3.58%;P1509收4750,106,2.51%;OI150收5858,120,2.31%。

美盘方面,本周CBOT近月大豆跌破950支撑位后触底反弹,收968.6。美国农业部公布的NOPA报告显示,2015年3月份该协会的会员企业压榨了1.628亿蒲式耳大豆,这要高于市场预测的1.553亿蒲式耳。3月份豆油库存14.19亿磅,也高于市场预期的13.83亿磅。3月份大豆压榨数据表现良好,出口步伐稳定,美农业部很可能会在5月供需报告中下调大豆期末库存数据。南美新豆收获上市,产量创下历史最高纪录,加之今年春天美豆播种面积创下历史最高纪录,长期利空依然存在。本周值得注意的是纽约原油期货价格累计上涨了7.94%,原油的回升也带动了油脂。长期来看,充足的供应情况使得美豆油依旧看空。

截止4月14日,CFTC大豆基金多头166841手,空头207859手,净空41018手,上周净空6297手。豆油基金多头116317手,空头81306手,净多35011手,上周22850手。豆粕基金持仓,多头87325手,空头86226手,净多头1099手,上周23500手。从基金持仓变动来看,大豆和豆粕多头大幅减仓,净多单减少。豆油多单增加,空单减少,净多单增加。

马来方面,马来西亚棕榈油期货本周止跌反弹。5月马棕油合约收2184林吉/吨。除了原油大涨和美豆油反弹的带动之外,最大产国印尼进一步向实施课税推进给马盘带来支撑,而马来西亚计划5月取消出口关税。印度食用油进口增长亦有助于马盘反弹。在整个增产背景下,生柴需求未得到改善的基础上,我们认为下半年马来库存还将增加,要想反转不太容易。最新出口情况,SGS4月前15日,马来出口47万吨,环比-2.97%,同比-6%。分项上,出口到欧洲8.4万吨,环比77%,同比-12%;出口到中国8.47万吨,环比112.24%,同比79.26%;出口到印度5.56万吨,环比-7.86%,同比-34.87%;出口到美国3.97万吨,环比-24.51%,同比-4.85%。中国进口量环比接近翻倍,这与贸易商进口亏损缩窄有关。马来4月上半月出口并不乐观,5月马来将恢复零关税,中印买家把订货顺延至下个月。

国内方面,国内油脂节后需求步入淡季。国内豆油商业库存水平偏低,位于64.86万吨左右,港口大豆库存维持在430万吨左右,进入4月中旬后,大豆到陆续到港,下半月大豆到港将较为集中,油厂开机率料将提升,预计国内5-7月大豆到港或高达2150万吨。豆油成交整体较上周清淡。后期随着开机率提升,豆油库存将缓步回升。棕油方面,马来西亚将在5月取消其毛棕榈油出口关税或令部分买兴推迟。国内棕油港口库存较前期继续下滑至40万吨左右,在国内外棕油倒挂幅度很小,进口尚有利润的情况下,国内棕油采购将有所增加,但终端需求仍较疲弱,预计后期棕油港口库存将小幅恢复。随着南美大豆收割加快,国脂较难实质反转。此外,原油价格虽有所反弹,但植物油制生柴依旧亏损,各国对植物油的生柴需求减弱。即使是时而出现的印尼生柴刺激政策,对盘面的利多也短暂而有限,市场并不认可生产亏损背景下的刺激政策实施效果。本周虽反弹力度较强,但受供给充裕影响,油脂中期走势仍难乐观,长期来看,油脂应维持空头思路不变。

本周(4月11日-4月17日)国内油厂开机率继续回升,但由于部分油厂大豆到港推迟,开机计划也推迟,或因大豆未接上而停机,使得油厂开机率提高速度慢于预期。本周全国各地油厂大豆压榨总量1357450吨(出粕1079172吨,出油244341吨),较上周的1254750吨增长8.18%。本周大豆压榨产能利用率(开机率)44.00%,较上周的40.67%增加3.33个百分点。进入4月下旬,本周推迟开机的油厂随着大豆到港陆续恢复开机,但仍有一些推迟至月底或5月初开机,因此,预计下周油厂开机率将继续提高,但提高速度相对平缓,按目前油厂的开机计划核算,下周(2015年第17周)全国各油厂大豆压榨总量将增至139万吨,较本周的135.745万吨略增2.39%。

国内现货,豆油现货涨200元/吨左右,棕榈油现货涨70元/吨,豆油价格5800-5950元/吨,棕榈油价格4900--5000元/吨。

价差方面,国际豆棕价差75.71美元/吨左右,+5.2美元/吨;POGO18.28美元/吨,-37美元/吨。国内豆棕期货5月价差扩大78元至760元/吨,9月扩大102元/吨至828元/吨,华东现货豆棕价差扩大180元/吨为980元/吨。pogo价差缩小,生柴需求有望改善,豆棕价差到了800以上,前期的买豆抛棕套利可以逐步获利离场。