强势美元——黄金多头的机会

金价目前出现短线底部形态，投资者正密切关注市场对美联储政策会议的预期微妙变化。事实上强势美元在对金价实施打压之后，目前正在成为金价反弹的潜在有利因素。

美元指数在2月强劲非农就业数据公布之后再度出现“疯牛行情”，而本轮上涨已经完全反映了市场对于就业数据推升的联储6月加息预期，甚至美元的上涨已经提前反应了本次联储会议的关于删除“耐心”一词的预期。

但随着美元数次上破100美元关口，市场对短期过于强势的美元产生的担忧逐步加强。美联储不希望第一次加息就引发市场剧烈反应，危及美国经济，因此不排除会议声明表达对美元升势过快的担忧措辞，这对压抑已久的黄金而言将是重大的利好。

此前几乎所有的投行和业内人士，均倾向于美联储可能在本周的议息会议上删除有关“耐心”等待加息的前瞻指引，但是随着会议的临近，预期正出现微妙变化，市场也担忧美联储可能不删除“耐心”，抑或在删除的同时释放更多鸽派信号！如果出现这两种情况，大量的美元多头头寸将倾泻而下。何况，市场上也从来不乏卖预期买事实的经验教训。

此外，美国昨日公布多项经济数据表现均差强人意，受天气因素影响，美国2月工业产出月率增长0.1%，低于预期的0.2%；2月制造业生产录得0.2%的跌幅，连续第三个月下滑；美国3月纽约联储制造业指数6.90，亦不如预期的8.0。美元指数自12年高位有所回落，

经济数据的不给力正在为美元减分，近期数据的摇摆不定令升息预期有所动摇，且目前美元多头大量集聚，在美联储会议结果公布前夕，部分投资者倾向谨慎立场。

目前不少投行认为美联储会去掉“耐心”的措辞，但是6月加息并不确定，但是同样也有不少机构和投行认为6月份可能加息，而根据华尔街日报对经济学家做的调查显示经济学家们对美联储6月加息的预期阵营分布基本50/50，也就是各占一半，这样一个结果将使得本周的美联储利率决议存在很大不确定性，而且在利率决议之后，很可能市场反应也会非常震荡。

IG Market分析师表示，近半数的经济学家预期“耐心”一词将从美联储政策指引中删除。但也有分析人士指出，近期美国各项数据令加息预期有所动摇，尽管“耐心”移除，也不足以支撑美联储于6月份开始加息的观点。如果本次美联储释放温和信号，能对金价起小幅支撑，但短期而言，金价颓势仍难大幅改善。加拿大皇家银行则在报告中表示，人民币的贬值有望带动以人民币计价的黄金实物需求，从而支撑金价。

美国COMEX 4月黄金期货价格周一收盘上涨0.80美元，涨幅0.1%，报1153.20美元/盎司。截止周一黄金ETF-SPDR Gold Trust的黄金持仓量约为750.67吨或2413.4784万盎司，较上一交易日持平。

美联储加息遭阻力

欧洲央行自3月9日起执行了超过1万亿欧元的量化宽松政策以后，便开启了强大了的刺激计划。而美元指数自非农数据发布以来涨幅已超6%。由于美元大幅上涨，金价节节败退，持续滑落。更是有不少投资者放弃了黄金投资计划。

由于美国非农数据显示强劲，美元大涨，而黄金市场则进一步陷入低迷状态。进入3月以来，黄金不仅仅失去了1200美元的支撑线位，也一直呈持续下跌的状况。3月2日黄金价格为1213美元/盎司，而截止到3月13日时，黄金价格跌至1158.4美元/盎司。累计跌幅达4.5%。

有分析师认为，欧洲央行此次将量化宽松方案全面放开，欧洲央行虽然作出了大规模的刺激政策，但是经济是否能够因此重振却迷雾重重。欧元大幅贬值后，美元、美股则成为了优先避险的产品，黄金的价格大幅下跌也纯属在意料之内。

由于近来黄金价格同美元的升幅关系显得极度敏感，因此在黄金走出1160美元点位之后，很有可能将再度面临价格底线挑战。加拿大皇家银行指出，黄金市场的空头部分正在温和回补中。

另外，高盛集团13日曾在报告中指出，过去的9个月里标普500指数长期看跌期权的价格上涨近一倍多。这也就意味着投资者对于美国股市下跌的风险开始显现出极度担忧的心理。

而市场则普遍认为，当前各国都在向市场投放流动性，美联储则面临着超大量的国际美元需求，而此时对于美联储原本预期加息的计划将成为巨大挑战，如果美联储仍然在加息上犹豫不决，那么黄金还能有一轮喘息的机会。