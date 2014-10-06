美元回撤带动黄金反弹

不过，周一亚洲时段开盘金价曾刷新1183.10美元/盎司的年内低位。自金价在7月触及1345美元/盎司的高位后，目前已累计回撤约11%，距离2013年触及的四年低位1180美元/盎司仅一步之遥。

主要市场方面，周一美元指数(86.3300, -0.3200, -0.37%)下跌0.30%，美/日下跌0.40%，欧/美上涨0.30%；欧洲股市普遍上涨；美国短期国债收益率下跌。

美国劳工部(DOL)周五(10月3日)公布的数据显示，美国9月非农就业人数增加24.8万人，预期增加21.5万人，同时9月失业率骤降至 5.9%，创2008年7月以来低位。然而，美国9月平均每小时工资月率持平，预期增长0.2%，前值修正为增长0.3%；9月平均每小时工资年率上升 2.0%，前值为上升2.0%。

高盛首席经济学家Jan Hatzius在报告中指出，预计美联储会继续按兵不动，因为劳动市场松弛仍然显着，工资增幅缓慢加速，且物价通货膨胀持续低于联储的预估。

Hatzius强调，如果美联储太晚升息，通货膨胀率略高于2%的目标，代价不会太大。但如果美联储太早升息，后来就得改弦易辙，后遗症可能会更严重。所以美联储可能要到明年第三季度才会开始升息。

美银美林分析师Priya Misra日内在报告中称，9月份非农就业报告表现正面，不过广泛的劳力市场指标并未显示加速。其中最重要的是薪资未见增长，应该会令市场维持对于美联储升息轨道的预期。

法国兴业银行(Societe Generale)分析师Robin Bhar称，“日内金价反弹并不令人意外，但需要强调的是，当前美国货币政策仍在继续收紧，美元和美国利率走强势必会继续对金价施压。另外，当前金价正游 走在1180美元的重要支撑上方，一旦下破该水平，则可能进一步跌向1150美元的重要心理支撑。”

香港利昌金铺首席交易员Ronald Leung称，“美元走强是金价所面临的最大障碍，同时当前黄金看空情绪也异常高涨。不过预计短期金价可能出现暂时地修正反弹，主要支撑位在1180美元/盎司。”

据CFTC上周五公布的数据显示，9月30日止一周对冲基金连续第七周削减黄金净多头头寸，至今年1月初来最低水平。

另外，由于中国仍处在国庆黄金周的节假日中，未能对实物市场构成提振，该国将在周三(10月8日)重回市场。