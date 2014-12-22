美元重现强势 黄金收跌徘徊1200一线
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美元重现强势 黄金收跌徘徊1200一线

22 十二月 2014, 15:42
abbott
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上周美元指数打了个漂亮的翻身仗，完全收复前一周失地，并刷新逾5年来的高点89.61，给国际现货黄金带来沉重的压力。受油价暴跌拖累，上周初黄金开局不利，大幅下挫。之后较为鹰派的美联储决议再给黄金多头一棒，金价最低下探1183.40美元/盎司。后半周黄金虽有上探倾向，但还是止步于1200关口，收盘价报1195.50美元/盎司，录得2.2%的跌幅，结束此前连升两周的势头。 上周公布的美国经济数据参差不齐，但整体向好，这给美元指数提供支持，黄金承压。数据显示，11月工业生产月率创4年来最大增幅1.3%，产能利用率升至2008年3月来新高80.1%。美国上周初请失业金大幅下滑至28.9万人，显示就业市场持续回暖。不过公布的11月CPI数据表现不佳，其中美国11月CPI月率下跌0.3%，不及预期下跌的0.1%。年率从1.7%放缓至1.3%。

　　在万众期待中，美联储上周三宣布维持基准利率在0-0.25%不变，并称要在加息道路上保持耐心，"耐心"之说与此前"相当长一段时间"的措辞立场基本一致，并对美国经济持乐观看法。之后美联储主席耶伦在新闻发布会上大胆称美国经济延续强劲复苏的势头，油价下跌利好美国和全球经济，对消费者来说是个利好消息。对于市场关注的加息问题，她也一改往日打太极的作风，表示未来两次会议上不会开始利率正常化，加息仍取决于数据表现，几乎所有官员都认为明年中期适合加息。这意味着美联储最早很有可能在明年4月份开始加息，这番偏鹰派言论促使美元指数大涨，黄金黯然失色。

　　上周五美联储众多官员陆续对美国经济和未来货币政策走向发表讲话，更是强化了美联储明年加息预期。旧金山联储主席威廉姆斯表示，美联储明年6月开始加息或许是最好时机。里奇蒙德联储主席莱克表示，利率很有可能会在明年上升，费城联储主席普罗索保持加息宜早不宜迟的观点，认为应该在美国经济继续改善的情况下提早加息。不过，明尼阿波利斯联储主席柯薛拉柯塔则发表鸽派言论，称美联储明年加息不合适，因美国当前通胀低迷可能会增加通胀下行风险。

　　展望本周，尽管市场将迎来圣诞假期，但黄金可能会受到以下两大因素的影响。一是希腊第二轮总统选举。在上周的第一轮投票中政府提名的总统候选人所获票数不及预期，对本轮投票而言不是个好兆头。若此次希腊政府支持的候选人再度失败，希腊动荡政局的风险性或进一步增加，黄金作为避险资产可能受到支持。

　　二是法国、英国和美国第三季度GDP和美国PCE数据。如果美国经济数据表现靓丽，延续此前强劲的复苏势头，依然遥遥领先于全球其他主要经济体，美元指数有望一举上破90关口，或不利黄金。若数据不及预期，美元指数可能会受到打压回落，黄金或走强。

　　技术分析

　　黄金：上周黄金上行再度受阻于1220附近，该档是其初步阻力位，支持为1180。日图上，反复测试1200关口未能实现有效突破，增加下行风险，但下方1180不破仍将可能维持震荡走势。本周继续关注1200关口争夺情况。

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