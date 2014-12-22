美元重现强势 黄金收跌徘徊1200一线

在万众期待中，美联储上周三宣布维持基准利率在0-0.25%不变，并称要在加息道路上保持耐心，"耐心"之说与此前"相当长一段时间"的措辞立场基本一致，并对美国经济持乐观看法。之后美联储主席耶伦在新闻发布会上大胆称美国经济延续强劲复苏的势头，油价下跌利好美国和全球经济，对消费者来说是个利好消息。对于市场关注的加息问题，她也一改往日打太极的作风，表示未来两次会议上不会开始利率正常化，加息仍取决于数据表现，几乎所有官员都认为明年中期适合加息。这意味着美联储最早很有可能在明年4月份开始加息，这番偏鹰派言论促使美元指数大涨，黄金黯然失色。

上周五美联储众多官员陆续对美国经济和未来货币政策走向发表讲话，更是强化了美联储明年加息预期。旧金山联储主席威廉姆斯表示，美联储明年6月开始加息或许是最好时机。里奇蒙德联储主席莱克表示，利率很有可能会在明年上升，费城联储主席普罗索保持加息宜早不宜迟的观点，认为应该在美国经济继续改善的情况下提早加息。不过，明尼阿波利斯联储主席柯薛拉柯塔则发表鸽派言论，称美联储明年加息不合适，因美国当前通胀低迷可能会增加通胀下行风险。

展望本周，尽管市场将迎来圣诞假期，但黄金可能会受到以下两大因素的影响。一是希腊第二轮总统选举。在上周的第一轮投票中政府提名的总统候选人所获票数不及预期，对本轮投票而言不是个好兆头。若此次希腊政府支持的候选人再度失败，希腊动荡政局的风险性或进一步增加，黄金作为避险资产可能受到支持。

二是法国、英国和美国第三季度GDP和美国PCE数据。如果美国经济数据表现靓丽，延续此前强劲的复苏势头，依然遥遥领先于全球其他主要经济体，美元指数有望一举上破90关口，或不利黄金。若数据不及预期，美元指数可能会受到打压回落，黄金或走强。

技术分析

黄金：上周黄金上行再度受阻于1220附近，该档是其初步阻力位，支持为1180。日图上，反复测试1200关口未能实现有效突破，增加下行风险，但下方1180不破仍将可能维持震荡走势。本周继续关注1200关口争夺情况。

