强美元弱黄金格局仍将持续

黄金短期走强难持续

市场人士认为，随着本周的重点——美联储9月货币政策会议纪要即将在周四凌晨发布，市场在周三显现出较为谨慎的状态。

受到前期美元指数调整的影响，周三的亚市盘中，现货黄金延续前两日升势，截至记者发稿，国际现货黄金报价于1217美元/盎司附近。大多数市场分析认为，全球股市大跌提振了黄金的避险需求，而美元指数走强令金价承压，不过尚未盖过股市下跌的影响。

事实上，美元走势对黄金的影响不可忽视，上周五(10月3日)美元在美国强劲就业数据的推动下走强，拖累黄金跌破1200美元/盎司的支撑位，当日跌幅近2%。

回顾国庆期间，贵金属市场主要仍跟随美元走势的变化而变动。经济数据方面，虽然美国非农就业数据好于预期，失业率下降至5.9%，创六年新低，但是由于美国同期公布的ISM制造业和工业订单均明显弱于预期，这使得就业数据的利好有所弱化，美国整体经济数据呈现好坏参半的状态。但国际市场在上周过于关注美国的就业数据，这引发了外汇和黄金市场的波动性明显上升。

民生银行金融市场部分析师汤湘滨认为，短期国际金价仍将受到美元指数走势的直接影响。由于目前的地缘政治并没有显著的恶化，避险需求对金价的支撑有所减弱。因此，通胀预期对国际金价的支撑更加显著。不过由于近期原油和大宗农产品价格的持续下跌减弱了市场对美国的通胀预期，金价较难与美元同时上涨。这也意味着黄金短期内的上涨较难持续。

美元长期看涨

兴业银行资金营运中心资深分析师蒋舒认为，今年7—9月份，美元指数持续上涨，目前确实“需要一个短期调整的过程。”同时，前期入场的资金目前也有部分选择落袋为安，因此美元指数出现高位调整实属情理之中。

“由于上周美元指数自四年来高点快速回落，显示美元短期的上涨趋势有放缓的迹象，美元在技术上有进一步调整的可能。因此，10月中旬期间，美元的短期回落可能为国际金价创造短期反弹的机会。”汤湘滨如此分析近期美元走势及黄金市场可能出现的投资机会。

“但是由于10月底美联储将再次召开议息会议，市场将把注意力重新关注于美联储收紧流动性的进程中来，这将再次对美元上涨形成支撑，而届时国际金价在反弹后也将再次面临探低的压力。”汤湘滨预计，短期金价的阻力位处于1220美元附近，支撑位处于1200美元附近。

“目前来看，美国的实体经济、就业市场和通胀水平均不支持美联储在短期内实施加息政策，市场预期美联储最快将在明年第二季度加息。”蒋舒认为。他同时指出，从长期来看，大部分市场观点均认为美国经济复苏的局面已经形成，且欧元区量化宽松政策也已出台，因此市场预期在相当长一段时期内较难改变，美元长期走强成为大概率事件。

而从长期投资层面看，随着美国经济复苏、货币政策转向、日欧货币政策因素等综合影响，未来仍将推动美元指数走强，多位理财师及分析师都建议投资者可适量增加配置美元资产，如购买美股或以美元计价的房产等，均有助于分享美元升值收益。

至于黄金投资，从短线投资角度看，蒋舒认为，黄金价格较难突破1250美元一线，“在美元指数小幅回落的时候，投资者可把握好黄金反弹的机会。但是预期不能过高，且应注意及时止盈。”