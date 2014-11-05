美元高位回吐涨幅 现货黄金周二微涨0.3%

国际现货金价周二微幅上涨，结束之前连跌四日的跌势，国际金价尾盘上涨0.3%，报每盎司1167.75美元。美国贸易赤字创5个月新高，令美元指数高位回落，同时金价跌至四年低位或将吸引亚洲实物金买家回归。

现货黄金周二跌势缓和，交投于1160-1175范围，触及日内低点1163.80水平后震荡走高，一度刷新日内高点1173.90美元/盎司，随后回吐大部分涨幅。

美国COMEX 12月黄金期货价格周二收盘略微下跌2.10美元，报1167.70美元/盎司，逼近上周五所创1160.80美元/盎司的2010年4月份以来最低位。

隔夜美元结束了持续几个交易日的涨势。美元兑日元和欧元在纽约汇市均收跌。隔夜美元指数跌0.4%，至87.01。

原油价格持续暴跌仍对黄金构成压力。周二美国WTI原油短暂击穿75美元/桶大关，美国基准WTI原油跌至三年最低，欧洲基准布伦特原油跌至四年新低。

周二全球最大的黄金ETF，SPDR ETF黄金持仓量下跌2.39吨，跌幅0.32%，至738.82公吨，为2008年9月来最低水平。油价暴跌抑制全球通胀前景，利空黄金。

基本面利好因素：

1.美国9月贸易帐赤字扩大，由前值赤字401.0亿美元升至赤字430.3亿美元，而预期为赤字402.0亿美元。

2. 欧盟下调欧元区GDP展望。欧盟执委会预测2014年欧元区GDP增速为0.8%，2015年为1.1%，2016年为1.7%;预测2014年德国 GDP增速为1.3%，2015年为1.1%，2016年为1.8%;预测2014年法国GDP增速为0.3%，2015年为0.7%，2016年为 1.5%。

3.美国9月出口恶化，引发投行下调美国三季度经济增速预期，此前公布的美国三季度GDP增速初值曾大超预期。但最新出口数据公布后，瑞信将美国三季度GDP预期从3.5%下调至3%，美银从3.4%下调至2.9%，摩根大通也下调同样幅度。

4. 周二美元/日元跌0.4%，至113.56；此前五个交易日美元兑日元累计涨幅达到5.8%。与此同时，欧元/美元涨0.5%，至1.2548美元，此前四个交易日欧元累计下跌2%。美元指数跌0.4%，至87.01。

5.芝加哥商业交易所集团(CME Group)周二报告称，金属整体成交量在10月份创纪录新高，达到日均33.0万手合约，较2013年同期上升9%，较9月32.5万手/日的水平上升1.5%。

基本面利空因素：

1. 因沙特下调对美原油出口价格，引发全球油价暴跌。纽商所原油期货结算价跌1.59美元，至77.19美元，为2011年10月4日以来最低结算价，跌幅 2%。ICE布伦特原油跌1.96美元，至每桶82.82美元，为2010年10月21日以来最低结算价，跌幅2.3%。

2.周二公布的数据显示，美国11月IBD/TIPP经济乐观指数由前值45.2升至46.4，而预期为46.0。

3.SPDR黄金ETF持有量上周流出4.19吨，周一仅增加0.01吨，持有量处于近六年低点。

后市展望：

加拿大丰业银行(ScotiaMocatta)分析师在周二的报告中表示：“金价跌破1182美元/盎司水平后，技术面而言，金价跌向1155美元/盎司的风险加剧。只有金价重新回到1200美元/盎司，并且收于该水平上方，整个市场的情绪才会从看空转向中性。”

瑞银集团(UBS)表示，铂金交投价格重新高于黄金价格乃理所当然之事，差价料将扩大；铂金目前价格较7月初期高位大跌将近20%，主要受到短线投资者情绪的拖累。

Kitco特约分析师Gary Wagner周一称，美元目前的强劲走势对黄金有很大的压力。除了美元，Wagner称美国股市的表现也同样对黄金不利。Wagner认为，接下去金价如果不能尽快找到支撑，将很快跌向1100美元/盎司的水平。

机构INTL FCStone担心，黄金、白银、美国NYMEX原油和布伦特原油合约的价格似乎都极不稳定，当石油输出国组织(OPEC)在11月27日奥地利维也纳开 会时，布伦特原油价格很有可能会交投于70.00-79.99美元/桶区间的中部，这也是科威特石油部门官员们认为会让原油市场保持均衡的良好位置，黄金 多头现在“举目无亲”。

汇丰银行（HSBC）在周二（11月4日）的报告中指出，金价跌至1200下可能引起中国需求增长，也可能激发价格敏感型零售金币购买者。汇丰银行 表示，“西方投资者仍对黄金持负面看法，美元走强是主要因素。金价跌至1200下方后，中国的需求明显增加。上海黄金交易所溢价上升，千克金需求增长，这 可能在近期为黄金提供底部支撑。如果中国商家暂时止步，金价可能进一步下跌，但我们预计随着金价的下跌，新兴市场的需求将大幅增加。”

资深经济学家、知名宏观交易员Mark Dow称，黄金是“泡沫论者”吹出的泡沫，人们正是出于对股市、债市泡沫的恐惧，催生出黄金的超级大泡沫。如今，黄金已经开始了金融危机以来的第二波泡沫破灭潮，最多可能会跌至700美元。

博威全球投资公司(Blackwell Global Investments Limited)的分析师认为，本周黄金价格将继续下跌。黄金破位1180后遭到重击，没有事件支撑，黄金将跌至新低。1132是强力支撑，鉴于美国数据看好，短期内还应看空。