2015年美元走强成黄金噩梦

但是对于美元来说，2015年则可能意味着货币市场依然会是自己的主场，全球央行的局势还将助力美元把2014年开始的牛市在2015年进行到底。除了众所周知的原因，联储可能会在今年开始升息外，就算是联储“屈服”于通缩压力的提高，推迟了升息的时间表。但由于大量的其他央行降息，相当于联储的相对利息还是提高了。

而众多央行降息以后，对于高回报率的货币的需求也必然会出现提高，特别是美元。同时在其他货币贬值风险提高时，市场也必然形成对于保值货币的追捧，进一步推高美元的比价。瑞士央行放弃汇率挂钩后，瑞士法郎的快速升值，就是最好的证据。而在这种“一枝独秀“的大环境下，美元本位制也将在2015年再次稳固自己的地位。

当然，这里可能会有人提出问题，首先为什么美联储不会跟着其他央行一起进一步宽松，再搞一轮QE。原因很简单，因为美国经济强势。美国2014年第三季度的GDP最终值已经高达5%，失业率在12月下降到5.6%，同时美联储依然认为低油价带来的通缩压力只是暂时的。所以最多联储就是不升息，再次QE没有基础。

另外一个问题就是强势美元会不会打击美国的经济。瑞士央行3年前开始限制瑞士法郎升值就是因为担心本国货币升值会打击自己的出口和旅游业。但和瑞士命运不同的是，美国有更强能力消化强势美元带来的压力。

确实在刚刚开始的第四季度财报结果上，强势美元已经浮现对于一些美国公司盈利的负面影响。但是总体看，美国是进口大国，强势美元让美国消费者可以大量享受低价的进口产品和服务。还能降低一些行业的原料成本，所以综合后的负面影响将被减弱。

而美元走强的势头已经在2015年进一步显现，上一周欧元对美元的比价已经跌到接近12年的低点。很多人认为年内还会跌到1.08，甚至1比1。

而对于全球经济，唯“美元”独尊的形势，除了带来欧元贬值，还有就是看到新兴市场国家货币进一步贬值，资金出流，债务危机等一系列负面可能性。而强势美元现在已经是整个业界今年最大的关注点，也是将要召开的达沃斯论坛的重大话题。不管怎么样，美元的牛市已经在来势汹汹向我们奔来。

