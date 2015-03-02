三月原油价格难破54美元大关

美原油价格在过去的二月份中，曾先后三次触及前低一线形成的阻力54美元，但均以失败告终，背后的原因主要有两个，一是54美元一线为前期低点，阻力强劲；二是美元指数强势不改，虽然在二月初蹉跎不前，但却在二月后期形成了绝地反击之势。

那么，原油价格后市能否再次反弹，还是跌跌不休呢？备受瞩目。

在原油价格暴跌的背后，大家都看得到的是美元指数的强势反弹，除了原油，还有许多大宗商品遭受打压，而强劲美元的背后是由于美国经济的一枝独秀，结合目前势头，美国经济将有望一如既往的向好，进而构成了强劲美元的基础，那么，这也加剧了美国今年加息的步伐。就在上周五，美联储三号人物、纽约联储主席杜德利表示，美联储早加息比晚加息风险大，但加息后若短期利率还处低位，美联储或被迫采取更激进的货币政策，还表示，当前远期利率极低，因为市场参与者预计金融市场环境将是宽松的，会更有力地支持经济增长。除此之外，国债收益率水平、股票估值都体现出了市场参与者的宽松预期，而美国利率水平极低，部分是由于欧洲和日本都采取了宽松政策。然而，如果美联储提升联邦基金利率后，市场短期利率仍处于低位，那么美联储可能不得不采取更激进的方式来将货币政策恢复正常化，比“远期短期利率明显上升，进而推动国债收益率走高”这种情景下采取的政策更激进。

还有，对大宗商品需求具有重大影响的要数欧洲经济体，而它仍身陷囹圄。希腊当地报纸称，希腊主管协调政府工作的国务部副部长称，如果找不到必要的资金来源，希腊可能推迟两个月向IMF偿还贷款。三月中，希腊将有约16亿欧元的IMF贷款到期，而最早一笔贷款应该在3月6日偿还。

对于希腊问题，希腊官方曾要求欧央行提高希腊发行短期国债的规模上限，从150亿欧元至250亿欧元，但欧央行已经拒绝这一要求。IMF自2010年加入欧盟对希腊的援助计划，分别批准了两项均为30亿欧元贷款。贷款规模远远超出了该组织通常的借贷限额。拉加和她所领导的IMF因为这一“偏爱”，遭到包括来自新兴经济体的许多批评。也就是说，目前的希腊仍面临重重关卡、重重阻碍，仍处于不安全的状态，且有着牵一发而动全身的可能，意味着不利于对大宗商品需求的增长。

总体而言，美国经济一枝独秀将继续提振美元走强，进而打压大宗商品价格，除了之外，欧洲经济蹉跎不前拖累了大宗商品的价格，当然这其中包括原油，也就是说，在不久的未来原油价格反弹基础仍不完备。