世界原油价格下跌至五年来新低

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石油价格跌至五年来的新低，这之前有两份报告分别显示全球石油供应过剩。
石油输出国组织欧佩克发表预测，显示明年全球石油需求减少。
此外，美国一份报告显示美国原油供应量出人意外增加，也把油价推低。
自6月中旬，布兰特原油价格下降了43%。
星期三，布兰特原油价格又跌3.61%，收市时报64.41美元。
进一步下跌？
普氏能源资讯Platts颇具影响力的石油评论员芒特佩克说，油价可能进一步下跌。
他对BBC说，“有些人认为中长期油价将在60多美元左右。这就是说，油价平稳前会继续下跌。 我认为我们会看到突然有比较大的涨落。但是长久看，油价最终将维持在（每桶）50或60美元。”
欧佩克在报告中说，预期原油需求量明年将下降到每天2890万桶，这是10年来的新低。
欧佩克官方产量目标是每天3000万桶，意味着市场上石油供应远超需求。
美国能源部也发表报告说，上周美国原油储存出人意外地增加了150万桶。
分析人士本来预期将减少220万桶。
原油储存增加导致汽油，飞机燃油和取暖用油的价格下降。
便宜机票
美国能源部说，如果其预测准确，美国汽油价格明年将下降23%，跌至每加仑2.60美元，美国每户家庭每年可因此节省550美元。
油价下跌影响到数家大公司股价，包括艾克森美孚（Exxon Mobil）和英国石油公司（BP），但是却给航空业带来好处，因为低油价有助增加盈利。
美国航空公司（American Airlines）和联合航空公司（United）股价星期三收市时都大幅高涨，但是石油股则大幅下跌。
国际航空运输协会IATA说，乘客将得到廉价机票的实惠。
IATA行政总裁汤彦麟（Tony Tyler）对BBC说，“我们看到明年客运机票价格将下降5.1%，货运机票价格下降更多，将达到5.8%。”
“航空公司燃料价格是根据前一个月油价制定的，因此航空公司还没有立即看到油价下跌的好处。”
石油输出国组织欧佩克发表预测，显示明年全球石油需求减少。
此外，美国一份报告显示美国原油供应量出人意外增加，也把油价推低。
自6月中旬，布兰特原油价格下降了43%。
星期三，布兰特原油价格又跌3.61%，收市时报64.41美元。
进一步下跌？
普氏能源资讯Platts颇具影响力的石油评论员芒特佩克说，油价可能进一步下跌。
他对BBC说，“有些人认为中长期油价将在60多美元左右。这就是说，油价平稳前会继续下跌。 我认为我们会看到突然有比较大的涨落。但是长久看，油价最终将维持在（每桶）50或60美元。”
欧佩克在报告中说，预期原油需求量明年将下降到每天2890万桶，这是10年来的新低。
欧佩克官方产量目标是每天3000万桶，意味着市场上石油供应远超需求。
美国能源部也发表报告说，上周美国原油储存出人意外地增加了150万桶。
分析人士本来预期将减少220万桶。
原油储存增加导致汽油，飞机燃油和取暖用油的价格下降。
便宜机票
美国能源部说，如果其预测准确，美国汽油价格明年将下降23%，跌至每加仑2.60美元，美国每户家庭每年可因此节省550美元。
油价下跌影响到数家大公司股价，包括艾克森美孚（Exxon Mobil）和英国石油公司（BP），但是却给航空业带来好处，因为低油价有助增加盈利。
美国航空公司（American Airlines）和联合航空公司（United）股价星期三收市时都大幅高涨，但是石油股则大幅下跌。
国际航空运输协会IATA说，乘客将得到廉价机票的实惠。
IATA行政总裁汤彦麟（Tony Tyler）对BBC说，“我们看到明年客运机票价格将下降5.1%，货运机票价格下降更多，将达到5.8%。”
“航空公司燃料价格是根据前一个月油价制定的，因此航空公司还没有立即看到油价下跌的好处。”