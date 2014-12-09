原油暴跌4.2%创五年新低

北京时间12月9日凌晨消息，纽约原油期货价格周一收盘大幅下跌4.2％，报每桶63.05美元，创下五年以来的最低收盘价，主要由于美元走强及市场情绪整体看空。

据财经信息供应商FactSet统计的数据显示，按主力合约计算，这一价格创下纽约原油期货自2009年9月份来的最低收盘价。与此同时，伦敦ICE欧洲期货交易所明年1月份交割的北海布伦特原油期货价格也大幅下跌2.62美元，至每桶66.45美元，此前曾最低触及每桶65.93美元，创下自2009年10月份以来的最低价格。在过去10个星期中，纽约原油期货价格有9个星期均出现下跌，北海布伦特原油期货价格则在过去17周中的14周均有所下跌。



摩根士丹利（MS）分析师亚当-朗森（Adam Longson）和伊丽莎白-沃林斯基（Elizabeth Volynsky）在12月5日发布研究报告，预测明年第二季度北海布伦特原油期货价格最低可能触及每桶43美元。报告指出，受欧佩克（OPEC）不减产的影响，市场供需状况正在变得不平衡，预计供应过剩状况很可能将在2015年第二季度达到高峰。两人将明年的平均布伦特油价预期下调28美元，至每桶70美元；同时将2016年平均布伦特油价预期下调14美元，至每桶88美元。



与此同时，上周五公布的美国非农就业报告表现强劲，从而推动洲际交易所（ICE）的美元指数创下五个星期以来的最大周度涨幅，而该指数在周一交易中继续上涨，进一步导致油价承压。通常美元汇率上涨会导致以美元计价的商品期货价格下跌，因持有其他货币的投资者买入这些商品的成本将会变高。



此外，中国贸易数据也是导致油价波动的原因之一。据海关数据显示，11月份中国进口出人意料地下降6.7％，同时出口的增长速度也有所放缓，从而促使市场担心中国经济增长可能继续减速。



本周晚些时候，各大能源机构将会公布更多的原油供需数据。美国能源部下属能源信息署（EIA）、欧佩克各成员国以及国际能源署（IEA）都将在本周公布月度报告。



目前还清楚原油价格的大幅下跌将以多快速度令繁荣发展中的美国页岩油行业减速。虽然近岸原油钻探平台的数量仍旧保持在相对较高的水平，但美国页岩油公司正在大幅削减明年支出。康菲石油公司周一称，该公司将把明年支出削减20％，即30亿美元，这是美国原油钻探公司截至目前为止宣布的最大规模的削减支出措施。