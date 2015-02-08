原油大幅反弹涨超4% 国内油价下周一或上调

北京2月8日消息据中国之声《央广新闻》报道，低油价令更多美国钻井停产，国际油价上周持续反弹，截至上周最后一个交易日，３月交货的纽约轻质原油期货价格上涨1.21美元，收于每桶51.69美元。

本计价周期以来，国际油价的波动是极具戏剧性的，前一周一直在低位盘整，到了上一周出现强势反弹，而四连涨一暴跌一反弹的走势也可谓惊心动魄。受到美国在线石油钻井减少以及投机商空投回补等因素的影响，国际油价现在已经掉头向上而且呈现出了连续暴涨的走势直到6号即上周五最后一个交易日，国际油价依然在上涨，这意味着国内成品油的价格估计也会受到相应影响。

这种春天般的温暖估计很快就会结束了，多家市场机构预测说，国内成品油在罕见的13连跌之后，估计在之后的话暂时不会再有14连跌，按照国内成品油定价机制“10个工作日一调”原则，国内油价将在2月9日也就是下周一24点迎来调价窗口。这个将成为8个月来首次上涨。

锦泰期货研发部能源化工高级研究员陈捷说，截至周四，国际原油是大涨了8.16%，预测对应国内成品油的调涨幅度应该是在300元/吨，对应汽油价格将上调0.23元/升左右，按照一部家用的三厢轿车60L油箱来计算的话，一次加满需要多花近14元。而上一次调价是在1月26日24点，当时油价迎来“13连跌”，92号国V汽油价格首次跌进了“5”字头，江苏的92号国V汽油每升降0.3元，降价后为5.75元/升。

据此来推算的话，就是下周一92号的国V汽油每升的价格可能将上调至5.98元，逼近“6”字头。而95#国Ⅴ汽油也将从现在的6.12元/升涨至6.35元/升。