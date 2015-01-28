原油大涨2.4%报46.23美元

北京时间1月28日凌晨消息，纽约原油期货价格周二收盘大幅上涨2.4%，报每桶46.23美元。投资者正在等待即将公布的美国原油库存数据。

美国石油协会(API)和美国能源部下属能源信息署(EIA)分别将在今天晚些时候和明天发布截至1月30日当周的原油及石油产品库存报告。能源信息和咨询公司普氏(Platts)调查显示，分析师平均预期该周美国原油库存增加350万桶。

花旗集团(C)旗下期货投资部门Citi Futures的分析师蒂姆-埃文斯(Tim Evans)发布研究报告称，全球原油供应过剩及其带来的库存过高问题仍在导致油价承压，未来油价回升的空间有限，并且仍有可能再创新低。高盛集团(GS)总裁加里-科恩(Gary Cohn)也在周一接受 CNBC采访时说道，原油价格最低可能会下跌至每桶30美元。

中国工信部运行监测协调局副局长黄利斌周二表示，工信部综合考虑各方面因素，提出2015年工业增加值增长8%的目标，低于2014年的9.5%。

中国工业部门的增长速度进一步放缓可能会导致柴油等商品燃料的需求下降，从而导致整体原油需求增长承压。但根据花旗研究 (Citi Research)的预测，处于较低水平的油价应该会大幅提升中国交通运输部门的燃料需求，而这一行业部门在中国总原油消费量中所占比例大约为一半。中国目前是全球第二大能源消费国。

花旗研究的分析师Ivan Szpakowski指出，自去年6月份以来伦敦北海布伦特原油期货价格已经下跌了60%左右，但到目前为止仅转化为中国石油产品价格下跌20%-35%。

与此同时，欧佩克(OPEC)秘书长巴德里(Abdalla Salem El-Badri)昨日发表的言论对原油市场造成了正反两面的影响。他表示，投资不足会令油价拉升至每桶200美元，并表示油价可能已经见底；但同时补充道，在6月份召开下一次产量制定会议以前，欧佩克将坚持其不 减产决定。