国际原油价已跌超40% 国内油价周五或降410元/吨



自OPEC11月末宣布不减产后，国际原油市场“坏消息”不断，布伦特油价不到10个交易日跌去10美元





从今年6月高点一路下滑，布伦特原油从最高115美元/桶下跌至目前的67美元/桶，跌幅高达40%





海外投行相继唱空，摩根士丹利甚至预测油价将在2015年跌至43美元/桶

国际原油似乎要“熊”到底了。



自石油输出国组织(OPEC)11月末宣布不减产以来，国际原油市场不断收到“坏消息”，在不到10个交易日里，布伦特油价就跌去10美元，最新报约66美元。



到8日， 国际原油已跌至五年低位，6月末以来下跌超过40%。



海外投行相继唱空



12月8日，继沙特下调出口至美国及亚洲的原油价格低于地区基准2美元后，伊拉克也下调了对亚洲及美国用户的原油价格，为11年最低水平。作为最大石油出口国，沙特2009年以来一直向多数亚洲买家完全按合同量和价格供应原油。



昨日，科威特石油公司CEO释放信号预计未来半年油价保持65美元/ 桶低位，直到OPEC减产或全球经济增长复苏。同时，美国原油产量创下三十年新高，美国能源情报署数据显示，美国石油生产加速至每日908万桶。多重负面消息一出，纽约原油和布伦特原油双双暴跌超4%。



分析称，目前原油价格已逼近美国页岩油厂商的生产成本，各方仍选择降价保住市场份额，欧佩克原油实际供应量甚至超过日均3000万桶上限，在需求没有大幅增长特别是中国进口疲软的困扰下，这种不减产短期内使得国际油价看不到走出弱势的可能性。



“特别是欧佩克维持产量不变后，全球石油供需过剩变得更根深蒂固。” 法国巴黎银行大宗商品市场负责人说。该机构判断2015年上半年全球石油库存将大幅增加，令未来一年油价承压。摩根士丹利12月5日下调2015布伦特原油预估价格28美元至70美元/桶，2016年均价预估调降14美元至88美元/桶，预计供应过剩情况将在明年下半年达到最高峰。



“欧佩克决定不减产使全球原油市场走向边际成本定价的模式，原油市场再平衡的路径是，随着需求上升，资源价格逐步回升到合理区间，不过这需要长达数年时间。长期来看，国际油价会缓慢回升。”能源及大宗商品评估机构Argus副总裁Alejandro Barbajosa昨日在一场研讨会上说。



产业有喜有忧



油价下跌导致大宗商品价格继续下滑，彭博大宗商品指数连续四年收跌，迎来最长下跌周期。据花旗预测，能源成本占矿业运营成本的30%，而美国能源资料协会(EIA)分析美国农业部数据称，能源成本占玉米和小麦运营成本的54%。

安迅思资深原油分析师张叶青告诉上证报记者，“原油价格已传导到石油占成本大多数的行业，下游价格低利好航空运输行业。化工方面，两桶油三季报数据均有明显上升。”根据测算，近两周来，主营单位加工原油的炼油利润涨了181元/吨。



不过，上游勘探板块承压，三桶油部分海外收购的权益项目利润受影响。此外，油价大幅下跌，严重影响了替代能源如天然气、“油改气”用户的积极性。



市场表现方面，在美上市的东方航空集团、南方航空公司周一分别收涨2.38%、3.83%。目前航油成本占运营成本近40%，据测算，如果油价下跌20%左右，那么平均每家航空企业净利润将获得13亿-15亿元的提升。



在当前全球经济疲软、需求预期被削弱的背景之下，市场信心遭遇重创，油价跌至五年来新低。本周五即将迎来新一轮成品油调价，预计下调幅度约410元/吨。中宇资讯测算，全国汽柴油每升价将创2009年7月来新低，油价回到2009年时期水平。