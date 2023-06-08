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MQL5 酷宝书 — 宏观经济事件数据库

MQL5 酷宝书 — 宏观经济事件数据库

MetaTrader 5示例 |
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Denis Kirichenko
Denis Kirichenko

概述

本文将重点探讨如何针对描述宏观经济日历事件的数据进行分组和管理。

在现代世界中，信息流动无孔不入。 故此，在分析事件时必须处理大量数据。 尽管最大程度延申，然本文涵盖的问题与内容无关，但在形式上，似乎数据的正确组织和结构对把这些数据转化为信息这一事实有很大贡献。

我们将通过 SQLite 来解决这些任务。 开发人员自 MQL5 构建 2265（2019 年 6 月 2019 日发布）中添加了直接处理 SQLite 的支持。 在此之前，我必须使用各种连接器，例如，如文章 SQL 和 MQL5：使用 SQLite 数据库 中所述内容。


1. 文档和附加素材

我们来浏览一下文档，即有关数据库处理的部分。 开发人员提供了 26 个原生函数：

  1. DatabaseOpen();
  2. DatabaseClose();
  3. DatabaseImport();
  4. DatabaseExport();
  5. DatabasePrint();
  6. DatabaseTableExists();
  7. DatabaseExecute();
  8. DatabasePrepare();
  9. DatabaseReset();
  10. DatabaseBind();
  11. DatabaseBindArray();
  12. DatabaseRead();
  13. DatabaseReadBind();
  14. DatabaseFinalize();
  15. DatabaseTransactionBegin();
  16. DatabaseTransactionCommit();
  17. DatabaseTransactionRollback();
  18. DatabaseColumnsCount();
  19. DatabaseColumnName();
  20. DatabaseColumnType();
  21. DatabaseColumnSize();
  22. DatabaseColumnText();
  23. DatabaseColumnInteger();
  24. DatabaseColumnLong();
  25. DatabaseColumnDouble();
  26. DatabaseColumnBlob().

最近还添加了统计和数学函数模块。 文章 SQLite：MQL5 中 SQL 数据库的原生处理 可以作为研究这些函数的起点。


2. CDatabase 类

为了方便处理数据库，我们创建了 CDatabase 类。 首先，描述类组成。 然后通过示例检查其操作。

CDatabase 类的数据成员包括：

  • m_name  - 数据库文件名（带扩展名）；
  • m_handle - 数据库句柄；
  • m_flags - 标志的组合；
  • m_table_names – 数据表名称；
  • m_curr_table_name – 当前数据表名称；
  • m_sql_request_ha – 最后一条SQL 查询句柄；
  • m_sql_request – 最后一条SQL 查询；

至于方法，我会将它们分为几组：

  1. 包含处理数据库的原生函数的方法（API MQL5 函数）；
  2. 处理数据表的方法；
  3. 处理请求的方法；
  4. 操控视图的方法；
  5. 获取数据成员值的方法（get 方法）。

SQLite 具有多种请求形式，这些形式既有简单、亦有复杂。 我的意图不是在 CDatabase 类中为每个这样的形式创建自定义方法。如果类没有特定的请求方法，则可以使用通用 CDatabase::Select() 方法形成请求。

 

现在，我们来看一下运用 CDatabase 类功能的示例。


2.1 创建一个数据库

我们利用 1_create_calendar_db.mq5 脚本创建我们的第一个日历数据库。该脚本只有几行代码。

//--- include
#include "..\CDatabase.mqh"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   CDatabase db_obj;
   string file_name="Databases\\test_calendar_db.sqlite";
   uint flags=DATABASE_OPEN_READWRITE | DATABASE_OPEN_CREATE;
   if(!db_obj.Open(file_name, flags))
      ::PrintFormat("Failed to create a calendar database \"%s\"!", file_name);
   db_obj.Close();
  }
//+------------------------------------------------------------------+

运行脚本后，我们将看到数据库文件 test_calendar_db.sqlite 已显现在 %MQL5\Files\Databases 当中（图例 1）。


test_calendar_db.sqlite 数据库文件

图例 1. test_calendar_db.sqlite 数据库文件


如果我们在代码编辑器中打开这个文件，我们将看到数据库是空的（图例 2）。


test_calendar_db 数据库

图例 2. test_calendar_db 数据库


2.2 创建数据表

我们尝试填充数据库。 为此，创建 COUNTRIES 数据表，我们将在其中输入其日历事件的国家/地区列表，随后我们的查询就可据其进行处理。 2_create_countries_table.mq5 脚本将完成这份工作。

//--- include
#include "..\CDatabase.mqh"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
   {
//--- open a database
   CDatabase db_obj;
   string file_name="Databases\\test_calendar_db.sqlite";
   uint flags=DATABASE_OPEN_READWRITE;
   if(!db_obj.Open(file_name, flags))
      {
      ::PrintFormat("Failed to open a calendar database \"%s\"!", file_name);
      db_obj.Close();
      return;
      }
//--- create a table
   string table_name="COUNTRIES";
   string params[]=
      {
      "COUNTRY_ID UNSIGNED BIG INT PRIMARY KEY NOT NULL,", // 1) country ID
      "NAME TEXT,"                                         // 2) country name
      "CODE TEXT,"                                         // 3) country code
      "CONTINENT TEXT,"                                    // 4) country continent
      "CURRENCY TEXT,"                                     // 5) currency code
      "CURRENCY_SYMBOL TEXT,"                              // 6) currency symbol
      "URL_NAME TEXT"                                      // 7) country URL
      };
   if(!db_obj.CreateTable(table_name, params))
      {
      ::PrintFormat("Failed to create a table \"%s\"!", table_name);
      db_obj.Close();
      return;
      }
   db_obj.Close();
   }
//+------------------------------------------------------------------+

运行脚本后，我们可以发现 COUNTRIES 数据表已经出现在数据库当中（图例 3）。


空的 COUNTRIES 数据表

图例 3. 空的 COUNTRIES 数据表


2.3 在数据表内填充

我们用数据填充一个新的数据表。 为此，需使用 CiCalendarInfo 类功能。 有关该类的更多详细信息，请参阅文章 MQL5 酷宝书 – 财经日历。 该任务由 3_fill_in_countries_table.mq5 脚本执行。

//--- include
#include "..\CalendarInfo.mqh"
#include "..\CDatabase.mqh"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
   {
//--- open a database
   CDatabase db_obj;
   string file_name="Databases\\test_calendar_db.sqlite";
   uint flags=DATABASE_OPEN_READWRITE;
   if(!db_obj.Open(file_name, flags))
      {
      db_obj.Close();
      return;
      }
//--- open a table
   string table_name="COUNTRIES";
   if(db_obj.SelectTable(table_name))
      if(db_obj.EmptyTable())
         {
         db_obj.FinalizeSqlRequest();
         string col_names[]=
            {
            "COUNTRY_ID", "NAME", "CODE", "CONTINENT",
            "CURRENCY", "CURRENCY_SYMBOL", "URL_NAME"
            };
//--- fill in the table
         CiCalendarInfo calendar_info;
         if(calendar_info.Init())
            {
            MqlCalendarCountry calendar_countries[];
            if(calendar_info.GetCountries(calendar_countries))
               {
               if(db_obj.TransactionBegin())
                  for(int c_idx=0; c_idx<::ArraySize(calendar_countries); c_idx++)
                     {
                     MqlCalendarCountry curr_country=calendar_countries[c_idx];
                     string col_vals[];
                     ::ArrayResize(col_vals, 7);
                     col_vals[0]=::StringFormat("%I64u", curr_country.id);
                     col_vals[1]=::StringFormat("'%s'", curr_country.name);
                     col_vals[2]=::StringFormat("'%s'", curr_country.code);
                     col_vals[3]="NULL";
                     SCountryByContinent curr_country_continent_data;
                     if(curr_country_continent_data.Init(curr_country.code))
                        col_vals[3]=::StringFormat("'%s'",
                                                   curr_country_continent_data.ContinentDescription());
                     col_vals[4]=::StringFormat("'%s'", curr_country.currency);
                     col_vals[5]=::StringFormat("'%s'", curr_country.currency_symbol);
                     col_vals[6]=::StringFormat("'%s'", curr_country.url_name);
                     if(!db_obj.InsertSingleRow(col_names, col_vals))
                        {
                        db_obj.TransactionRollback();
                        db_obj.Close();
                        return;
                        }
                     db_obj.FinalizeSqlRequest();
                     }
               if(!db_obj.TransactionCommit())
                  ::PrintFormat("Failed to complete transaction execution, error %d", ::GetLastError());
               }
            //--- print
            if(db_obj.PrintTable()<0)
               ::PrintFormat("Failed to print the table \"%s\", error %d", table_name, ::GetLastError());
            }
         }
   db_obj.Close();
   }
//+------------------------------------------------------------------+

在日志中打印出 COUNTRIES 数据表的数据。 

3_fill_in_countries_table (EURUSD,H1)    #| COUNTRY_ID NAME           CODE CONTINENT         CURRENCY CURRENCY_SYMBOL URL_NAME      
3_fill_in_countries_table (EURUSD,H1)   --+-----------------------------------------------------------------------------------------
3_fill_in_countries_table (EURUSD,H1)    1|        554 New Zealand    NZ   Australia/Oceania NZD      $               new-zealand    
3_fill_in_countries_table (EURUSD,H1)    2|        999 European Union EU   Europe            EUR      €               european-union 
3_fill_in_countries_table (EURUSD,H1)    3|        392 Japan          JP   Asia              JPY      ¥               japan          
3_fill_in_countries_table (EURUSD,H1)    4|        124 Canada         CA   North America     CAD      $               canada         
3_fill_in_countries_table (EURUSD,H1)    5|         36 Australia      AU   Australia/Oceania AUD      $               australia      
3_fill_in_countries_table (EURUSD,H1)    6|        156 China          CN   Asia              CNY      ¥               china          
3_fill_in_countries_table (EURUSD,H1)    7|        380 Italy          IT   Europe            EUR      €               italy          
3_fill_in_countries_table (EURUSD,H1)    8|        702 Singapore      SG   Asia              SGD      R$              singapore      
3_fill_in_countries_table (EURUSD,H1)    9|        276 Germany        DE   Europe            EUR      €               germany        
3_fill_in_countries_table (EURUSD,H1)   10|        250 France         FR   Europe            EUR      €               france         
3_fill_in_countries_table (EURUSD,H1)   11|         76 Brazil         BR   South America     BRL      R$              brazil         
3_fill_in_countries_table (EURUSD,H1)   12|        484 Mexico         MX   North America     MXN      Mex$            mexico         
3_fill_in_countries_table (EURUSD,H1)   13|        710 South Africa   ZA   Africa            ZAR      R               south-africa   
3_fill_in_countries_table (EURUSD,H1)   14|        344 Hong Kong      HK   Asia              HKD      HK$             hong-kong      
3_fill_in_countries_table (EURUSD,H1)   15|        356 India          IN   Asia              INR      ₹               india          
3_fill_in_countries_table (EURUSD,H1)   16|        578 Norway         NO   Europe            NOK      Kr              norway         
3_fill_in_countries_table (EURUSD,H1)   17|        840 United States  US   North America     USD      $               united-states  
3_fill_in_countries_table (EURUSD,H1)   18|        826 United Kingdom GB   Europe            GBP      £               united-kingdom 
3_fill_in_countries_table (EURUSD,H1)   19|        756 Switzerland    CH   Europe            CHF      ₣               switzerland    
3_fill_in_countries_table (EURUSD,H1)   20|        410 South Korea    KR   Asia              KRW      ₩               south-korea    
3_fill_in_countries_table (EURUSD,H1)   21|        724 Spain          ES   Europe            EUR      €               spain          
3_fill_in_countries_table (EURUSD,H1)   22|        752 Sweden         SE   Europe            SEK      Kr              sweden         
3_fill_in_countries_table (EURUSD,H1)   23|          0 Worldwide      WW   World             ALL                      worldwide      


在 MetaEditor 中，数据表如下所示（图例 4）。

已填充的 COUNTRIES 数据表

图例 4. 已填充的 COUNTRIES 数据表



2.4 选择一些表列

我们要处理的是 COUNTRIES 数据表的数据。 假设我们要选择以下列：

  • "COUNTRY_ID";
  • "COUNTRY_NAME";
  • "COUNTRY_CODE";
  • "COUNTRY_CONTINENT";
  • "CURRENCY".

使用 4_select_some_columns.mq5 脚本按以下方式创建 SQL 查询：

//--- include
#include "..\CDatabase.mqh"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
   {
//--- open a database
   CDatabase db_obj;
   string file_name="Databases\\test_calendar_db.sqlite";
   uint flags=DATABASE_OPEN_READONLY;
   if(!db_obj.Open(file_name, flags))
      {
      db_obj.Close();
      return;
      }
//--- check a table
   string table_name="COUNTRIES";
   if(db_obj.SelectTable(table_name))
      {
      string col_names_to_select[]=
         {
         "COUNTRY_ID", "NAME", "CODE",
         "CONTINENT", "CURRENCY"
         };
      if(!db_obj.SelectFrom(col_names_to_select))
         {
         db_obj.Close();
         return;
         }
      //--- print the SQL request
      if(db_obj.PrintSqlRequest()<0)
         ::PrintFormat("Failed to print the SQL request, error %d", ::GetLastError());
      db_obj.FinalizeSqlRequest();
      }
   db_obj.Close();
   }
//+------------------------------------------------------------------+


打印出查询时，我们得到：

4_select_some_columns (EURUSD,H1)        #| COUNTRY_ID NAME           CODE CONTINENT         CURRENCY
4_select_some_columns (EURUSD,H1)       --+----------------------------------------------------------
4_select_some_columns (EURUSD,H1)        1|        554 New Zealand    NZ   Australia/Oceania NZD      
4_select_some_columns (EURUSD,H1)        2|        999 European Union EU   Europe            EUR      
4_select_some_columns (EURUSD,H1)        3|        392 Japan          JP   Asia              JPY      
4_select_some_columns (EURUSD,H1)        4|        124 Canada         CA   North America     CAD      
4_select_some_columns (EURUSD,H1)        5|         36 Australia      AU   Australia/Oceania AUD      
4_select_some_columns (EURUSD,H1)        6|        156 China          CN   Asia              CNY      
4_select_some_columns (EURUSD,H1)        7|        380 Italy          IT   Europe            EUR      
4_select_some_columns (EURUSD,H1)        8|        702 Singapore      SG   Asia              SGD      
4_select_some_columns (EURUSD,H1)        9|        276 Germany        DE   Europe            EUR      
4_select_some_columns (EURUSD,H1)       10|        250 France         FR   Europe            EUR      
4_select_some_columns (EURUSD,H1)       11|         76 Brazil         BR   South America     BRL      
4_select_some_columns (EURUSD,H1)       12|        484 Mexico         MX   North America     MXN      
4_select_some_columns (EURUSD,H1)       13|        710 South Africa   ZA   Africa            ZAR      
4_select_some_columns (EURUSD,H1)       14|        344 Hong Kong      HK   Asia              HKD      
4_select_some_columns (EURUSD,H1)       15|        356 India          IN   Asia              INR      
4_select_some_columns (EURUSD,H1)       16|        578 Norway         NO   Europe            NOK      
4_select_some_columns (EURUSD,H1)       17|        840 United States  US   North America     USD      
4_select_some_columns (EURUSD,H1)       18|        826 United Kingdom GB   Europe            GBP      
4_select_some_columns (EURUSD,H1)       19|        756 Switzerland    CH   Europe            CHF      
4_select_some_columns (EURUSD,H1)       20|        410 South Korea    KR   Asia              KRW      
4_select_some_columns (EURUSD,H1)       21|        724 Spain          ES   Europe            EUR      
4_select_some_columns (EURUSD,H1)       22|        752 Sweden         SE   Europe            SEK      
4_select_some_columns (EURUSD,H1)       23|          0 Worldwide      WW   World             ALL      

显然，所进行的选取结果没有任何排序。


2.5 选取一些排序的表列

我们选取数据表的 “COUNTRY_ID” 列，并进行数据排序。 该请求已在如下的 5_select_some_sorted_columns.mq5 脚本里实现。

//--- include
#include "..\CDatabase.mqh"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
   {
//--- open a database
   CDatabase db_obj;
   string file_name="Databases\\test_calendar_db.sqlite";
   uint flags=DATABASE_OPEN_READONLY;
   if(!db_obj.Open(file_name, flags))
      {
      db_obj.Close();
      return;
      }
//--- check a table
   string table_name="COUNTRIES";
   if(db_obj.SelectTable(table_name))
      {
      string col_names_to_select[]=
         {
         "COUNTRY_ID", "NAME", "CODE",
         "CONTINENT", "CURRENCY"
         };
      string ord_names[1];
      ord_names[0]=col_names_to_select[0];
      if(!db_obj.SelectFromOrderedBy(col_names_to_select, ord_names))
         {
         db_obj.Close();
         return;
         }
      //--- print the SQL request
      if(db_obj.PrintSqlRequest()<0)
         ::PrintFormat("Failed to print the SQL request, error %d", ::GetLastError());
      db_obj.FinalizeSqlRequest();
      }
   db_obj.Close();
   }
//+------------------------------------------------------------------+


查询执行的结果将显示在日志中：

5_select_some_sorted_columns (EURUSD,H1)         #| COUNTRY_ID NAME           CODE CONTINENT         CURRENCY
5_select_some_sorted_columns (EURUSD,H1)        --+----------------------------------------------------------
5_select_some_sorted_columns (EURUSD,H1)         1|          0 Worldwide      WW   World             ALL      
5_select_some_sorted_columns (EURUSD,H1)         2|         36 Australia      AU   Australia/Oceania AUD      
5_select_some_sorted_columns (EURUSD,H1)         3|         76 Brazil         BR   South America     BRL      
5_select_some_sorted_columns (EURUSD,H1)         4|        124 Canada         CA   North America     CAD      
5_select_some_sorted_columns (EURUSD,H1)         5|        156 China          CN   Asia              CNY      
5_select_some_sorted_columns (EURUSD,H1)         6|        250 France         FR   Europe            EUR      
5_select_some_sorted_columns (EURUSD,H1)         7|        276 Germany        DE   Europe            EUR      
5_select_some_sorted_columns (EURUSD,H1)         8|        344 Hong Kong      HK   Asia              HKD      
5_select_some_sorted_columns (EURUSD,H1)         9|        356 India          IN   Asia              INR      
5_select_some_sorted_columns (EURUSD,H1)        10|        380 Italy          IT   Europe            EUR      
5_select_some_sorted_columns (EURUSD,H1)        11|        392 Japan          JP   Asia              JPY      
5_select_some_sorted_columns (EURUSD,H1)        12|        410 South Korea    KR   Asia              KRW      
5_select_some_sorted_columns (EURUSD,H1)        13|        484 Mexico         MX   North America     MXN      
5_select_some_sorted_columns (EURUSD,H1)        14|        554 New Zealand    NZ   Australia/Oceania NZD      
5_select_some_sorted_columns (EURUSD,H1)        15|        578 Norway         NO   Europe            NOK      
5_select_some_sorted_columns (EURUSD,H1)        16|        702 Singapore      SG   Asia              SGD      
5_select_some_sorted_columns (EURUSD,H1)        17|        710 South Africa   ZA   Africa            ZAR      
5_select_some_sorted_columns (EURUSD,H1)        18|        724 Spain          ES   Europe            EUR      
5_select_some_sorted_columns (EURUSD,H1)        19|        752 Sweden         SE   Europe            SEK      
5_select_some_sorted_columns (EURUSD,H1)        20|        756 Switzerland    CH   Europe            CHF      
5_select_some_sorted_columns (EURUSD,H1)        21|        826 United Kingdom GB   Europe            GBP      
5_select_some_sorted_columns (EURUSD,H1)        22|        840 United States  US   North America     USD      
5_select_some_sorted_columns (EURUSD,H1)        23|        999 European Union EU   Europe            EUR      

脚本工作正常 — “COUNTRY_ID” 列从 0 开始，到 999 结束。


2.6 选取指定表列的分组结果

现在，我们使用 6_select_some_grouped_columns.mq5 脚本按大陆获取分组的国家/地区名称。 该任务是获取每个大陆行中包含的国家/地区数量。 从 “NAME” 列中选取国家/地区。 运行脚本后，日志中将显示以下行：

6_select_some_grouped_columns (EURUSD,H1)       #| CONTINENT         COUNT(NAME)
6_select_some_grouped_columns (EURUSD,H1)       -+------------------------------
6_select_some_grouped_columns (EURUSD,H1)       1| Africa                      1 
6_select_some_grouped_columns (EURUSD,H1)       2| Asia                        6 
6_select_some_grouped_columns (EURUSD,H1)       3| Australia/Oceania           2 
6_select_some_grouped_columns (EURUSD,H1)       4| Europe                      9 
6_select_some_grouped_columns (EURUSD,H1)       5| North America               3 
6_select_some_grouped_columns (EURUSD,H1)       6| South America               1 
6_select_some_grouped_columns (EURUSD,H1)       7| World                       1


“Europe” 包括最多的国家 — 9个，而 “Africa” 和 “South America” 各只有 1 个。 此外，还有 “World”。


2.7 选取指定表列的唯一值

现在使用 7_select_distinct_columns.mq5 脚本收集 CURRENCY 列中的唯一值。 有些国家/地区使用相同的货币。 若要清除重复项，则运行脚本。 我们可以看到以下结果：

7_select_distinct_columns (EURUSD,H1)    1| NZD      
7_select_distinct_columns (EURUSD,H1)    2| EUR      
7_select_distinct_columns (EURUSD,H1)    3| JPY      
7_select_distinct_columns (EURUSD,H1)    4| CAD      
7_select_distinct_columns (EURUSD,H1)    5| AUD      
7_select_distinct_columns (EURUSD,H1)    6| CNY      
7_select_distinct_columns (EURUSD,H1)    7| SGD      
7_select_distinct_columns (EURUSD,H1)    8| BRL      
7_select_distinct_columns (EURUSD,H1)    9| MXN      
7_select_distinct_columns (EURUSD,H1)   10| ZAR      
7_select_distinct_columns (EURUSD,H1)   11| HKD      
7_select_distinct_columns (EURUSD,H1)   12| INR      
7_select_distinct_columns (EURUSD,H1)   13| NOK      
7_select_distinct_columns (EURUSD,H1)   14| USD      
7_select_distinct_columns (EURUSD,H1)   15| GBP      
7_select_distinct_columns (EURUSD,H1)   16| CHF      
7_select_distinct_columns (EURUSD,H1)   17| KRW      
7_select_distinct_columns (EURUSD,H1)   18| SEK      
7_select_distinct_columns (EURUSD,H1)   19| ALL      

因此，日历包含总共 18 种货币的事件，和一组适用于所有货币的事件。

很容易看出，选取分组结果和选取唯一值的方法具有相似之处。 我们用一个例子来演示这一点。

8_compare_ grouped_and_distinct_columns.mq5 脚本在日志中显示以下结果：

8_compare_ grouped_and_distinct_columns (EURUSD,H1)     
8_compare_ grouped_and_distinct_columns (EURUSD,H1)     Method CDatabase::SelectFromGroupBy()
8_compare_ grouped_and_distinct_columns (EURUSD,H1)     #| CONTINENT        
8_compare_ grouped_and_distinct_columns (EURUSD,H1)     -+------------------
8_compare_ grouped_and_distinct_columns (EURUSD,H1)     1| Africa            
8_compare_ grouped_and_distinct_columns (EURUSD,H1)     2| Asia              
8_compare_ grouped_and_distinct_columns (EURUSD,H1)     3| Australia/Oceania 
8_compare_ grouped_and_distinct_columns (EURUSD,H1)     4| Europe            
8_compare_ grouped_and_distinct_columns (EURUSD,H1)     5| North America     
8_compare_ grouped_and_distinct_columns (EURUSD,H1)     6| South America     
8_compare_ grouped_and_distinct_columns (EURUSD,H1)     7| World             
8_compare_ grouped_and_distinct_columns (EURUSD,H1)     
8_compare_ grouped_and_distinct_columns (EURUSD,H1)     Method CDatabase::SelectDistinctFrom()
8_compare_ grouped_and_distinct_columns (EURUSD,H1)     #| CONTINENT        
8_compare_ grouped_and_distinct_columns (EURUSD,H1)     -+------------------
8_compare_ grouped_and_distinct_columns (EURUSD,H1)     1| Australia/Oceania 
8_compare_ grouped_and_distinct_columns (EURUSD,H1)     2| Europe            
8_compare_ grouped_and_distinct_columns (EURUSD,H1)     3| Asia              
8_compare_ grouped_and_distinct_columns (EURUSD,H1)     4| North America     
8_compare_ grouped_and_distinct_columns (EURUSD,H1)     5| South America     
8_compare_ grouped_and_distinct_columns (EURUSD,H1)     6| Africa            
8_compare_ grouped_and_distinct_columns (EURUSD,H1)     7| World            


这些方法返回了相同的内容结果，因为我们将 “CONTINENT” 列定义为第一种方法的分组列（字段）。 有趣的是，第一种方法也为我们排序了选取值。


2.8 选择指定表列的排序唯一值

CURRENCY 列的数值经由 7_select_distinct_columns.mq5 脚本按未排序的方式显示。 我们选取并进行排序（9_select_sorted_distinct_columns.mq5 脚本）。 列 “COUNTRY_ID” 作为排序准则。 日志当中的操作结果，我们得到：

9_select_sorted_distinct_columns (EURUSD,H1)     #| CURRENCY
9_select_sorted_distinct_columns (EURUSD,H1)    --+---------
9_select_sorted_distinct_columns (EURUSD,H1)     1| ALL      
9_select_sorted_distinct_columns (EURUSD,H1)     2| AUD      
9_select_sorted_distinct_columns (EURUSD,H1)     3| BRL      
9_select_sorted_distinct_columns (EURUSD,H1)     4| CAD      
9_select_sorted_distinct_columns (EURUSD,H1)     5| CNY      
9_select_sorted_distinct_columns (EURUSD,H1)     6| EUR      
9_select_sorted_distinct_columns (EURUSD,H1)     7| HKD      
9_select_sorted_distinct_columns (EURUSD,H1)     8| INR      
9_select_sorted_distinct_columns (EURUSD,H1)     9| JPY      
9_select_sorted_distinct_columns (EURUSD,H1)    10| KRW      
9_select_sorted_distinct_columns (EURUSD,H1)    11| MXN      
9_select_sorted_distinct_columns (EURUSD,H1)    12| NZD      
9_select_sorted_distinct_columns (EURUSD,H1)    13| NOK      
9_select_sorted_distinct_columns (EURUSD,H1)    14| SGD      
9_select_sorted_distinct_columns (EURUSD,H1)    15| ZAR      
9_select_sorted_distinct_columns (EURUSD,H1)    16| SEK      
9_select_sorted_distinct_columns (EURUSD,H1)    17| CHF      
9_select_sorted_distinct_columns (EURUSD,H1)    18| GBP      
9_select_sorted_distinct_columns (EURUSD,H1)    19| USD      


现在所有货币均已排序。 默认情况下，排序按升序执行。


2.9 按条件选取部分表列

之前，我们已经创建了一个 SQL 查询来选取表列。 现在我们来这样做，如此在满足某些条件时可以获取列数据。 假设我们要选择 ID 等于或大于 392，且等于或小于 840 的国家/地区。 此任务可由 10_select_some_columns_where.mq5 脚本来解决。

运行脚本后，我们将在日志中看到以下内容：

10_select_some_columns_where (EURUSD,H1)         #| COUNTRY_ID NAME           CODE CONTINENT         CURRENCY
10_select_some_columns_where (EURUSD,H1)        --+----------------------------------------------------------
10_select_some_columns_where (EURUSD,H1)         1|        392 Japan          JP   Asia              JPY      
10_select_some_columns_where (EURUSD,H1)         2|        410 South Korea    KR   Asia              KRW      
10_select_some_columns_where (EURUSD,H1)         3|        484 Mexico         MX   North America     MXN      
10_select_some_columns_where (EURUSD,H1)         4|        554 New Zealand    NZ   Australia/Oceania NZD      
10_select_some_columns_where (EURUSD,H1)         5|        578 Norway         NO   Europe            NOK      
10_select_some_columns_where (EURUSD,H1)         6|        702 Singapore      SG   Asia              SGD      
10_select_some_columns_where (EURUSD,H1)         7|        710 South Africa   ZA   Africa            ZAR      
10_select_some_columns_where (EURUSD,H1)         8|        724 Spain          ES   Europe            EUR      
10_select_some_columns_where (EURUSD,H1)         9|        752 Sweden         SE   Europe            SEK      
10_select_some_columns_where (EURUSD,H1)        10|        756 Switzerland    CH   Europe            CHF      
10_select_some_columns_where (EURUSD,H1)        11|        826 United Kingdom GB   Europe            GBP      
10_select_some_columns_where (EURUSD,H1)        12|        840 United States  US   North America     USD      


换言之，取样以国家/地区代码 392 开始，以 840 结束。 


2.10 按条件选取一些排序的表列

我们继续让前面的问题更加复杂。 我们为取样添加一个排序准则 — 即属于大陆的国家。 当前任务已在 11_select_some_sorted_columns_where.mq5 脚本中得到解决。 运行它后，我们将在日志中看到以下行：

11_select_some_sorted_columns_where (EURUSD,H1)  #| COUNTRY_ID NAME           CODE CONTINENT         CURRENCY
11_select_some_sorted_columns_where (EURUSD,H1) --+----------------------------------------------------------
11_select_some_sorted_columns_where (EURUSD,H1)  1|        710 South Africa   ZA   Africa            ZAR      
11_select_some_sorted_columns_where (EURUSD,H1)  2|        392 Japan          JP   Asia              JPY      
11_select_some_sorted_columns_where (EURUSD,H1)  3|        410 South Korea    KR   Asia              KRW      
11_select_some_sorted_columns_where (EURUSD,H1)  4|        702 Singapore      SG   Asia              SGD      
11_select_some_sorted_columns_where (EURUSD,H1)  5|        554 New Zealand    NZ   Australia/Oceania NZD      
11_select_some_sorted_columns_where (EURUSD,H1)  6|        578 Norway         NO   Europe            NOK      
11_select_some_sorted_columns_where (EURUSD,H1)  7|        724 Spain          ES   Europe            EUR      
11_select_some_sorted_columns_where (EURUSD,H1)  8|        752 Sweden         SE   Europe            SEK      
11_select_some_sorted_columns_where (EURUSD,H1)  9|        756 Switzerland    CH   Europe            CHF      
11_select_some_sorted_columns_where (EURUSD,H1) 10|        826 United Kingdom GB   Europe            GBP      
11_select_some_sorted_columns_where (EURUSD,H1) 11|        484 Mexico         MX   North America     MXN      
11_select_some_sorted_columns_where (EURUSD,H1) 12|        840 United States  US   North America     USD      


 结果就是，“South Africa” 在取样中排名第一，因为 “Africa” 大陆在大陆列表中排列第一。


2.11 更新符合条件的部分表列

假设我们面临着更新所选列中行数据的任务。 甚而，我们需要在满足先决条件后执行此操作。

我们以亚洲国家/地区为例，并在 “CURRENCY” 和 “CURRENCY_SYMBOL” 列中重置它们的值。 该任务由 12_update_some_columns.mq5 脚本执行。

其执行的结果，我们得到下数据表：

12_update_some_columns (EURUSD,H1)       #| COUNTRY_ID NAME           CODE CONTINENT         CURRENCY CURRENCY_SYMBOL URL_NAME      
12_update_some_columns (EURUSD,H1)      --+-----------------------------------------------------------------------------------------
12_update_some_columns (EURUSD,H1)       1|        554 New Zealand    NZ   Australia/Oceania NZD      $               new-zealand    
12_update_some_columns (EURUSD,H1)       2|        999 European Union EU   Europe            EUR      €               european-union 
12_update_some_columns (EURUSD,H1)       3|        392 Japan          JP   Asia              None     None            japan          
12_update_some_columns (EURUSD,H1)       4|        124 Canada         CA   North America     CAD      $               canada         
12_update_some_columns (EURUSD,H1)       5|         36 Australia      AU   Australia/Oceania AUD      $               australia      
12_update_some_columns (EURUSD,H1)       6|        156 China          CN   Asia              None     None            china          
12_update_some_columns (EURUSD,H1)       7|        380 Italy          IT   Europe            EUR      €               italy          
12_update_some_columns (EURUSD,H1)       8|        702 Singapore      SG   Asia              None     None            singapore      
12_update_some_columns (EURUSD,H1)       9|        276 Germany        DE   Europe            EUR      €               germany        
12_update_some_columns (EURUSD,H1)      10|        250 France         FR   Europe            EUR      €               france         
12_update_some_columns (EURUSD,H1)      11|         76 Brazil         BR   South America     BRL      R$              brazil         
12_update_some_columns (EURUSD,H1)      12|        484 Mexico         MX   North America     MXN      Mex$            mexico         
12_update_some_columns (EURUSD,H1)      13|        710 South Africa   ZA   Africa            ZAR      R               south-africa   
12_update_some_columns (EURUSD,H1)      14|        344 Hong Kong      HK   Asia              None     None            hong-kong      
12_update_some_columns (EURUSD,H1)      15|        356 India          IN   Asia              None     None            india          
12_update_some_columns (EURUSD,H1)      16|        578 Norway         NO   Europe            NOK      Kr              norway         
12_update_some_columns (EURUSD,H1)      17|        840 United States  US   North America     USD      $               united-states  
12_update_some_columns (EURUSD,H1)      18|        826 United Kingdom GB   Europe            GBP      £               united-kingdom 
12_update_some_columns (EURUSD,H1)      19|        756 Switzerland    CH   Europe            CHF      ₣               switzerland    
12_update_some_columns (EURUSD,H1)      20|        410 South Korea    KR   Asia              None     None            south-korea    
12_update_some_columns (EURUSD,H1)      21|        724 Spain          ES   Europe            EUR      €               spain          
12_update_some_columns (EURUSD,H1)      22|        752 Sweden         SE   Europe            SEK      Kr              sweden         
12_update_some_columns (EURUSD,H1)      23|          0 Worldwide      WW   World             ALL                      worldwide      


2.12 替换和添加一些表行

我们继续操控数据表。 现在，我们尝试替换所选数据表中的某些行。

假设我们需要将 CURRENCY_SYMBOL 列中 “Mexico” 的当前符号 “Mex$” 替换为 “Peso mexicano”。 我们将此任务委托给 13_replace_some_rows.mq5 脚本。

在当前版本的 “COUNTRIES” 数据表中，Mexico 具有以下项目：

COUNTRY_ID
 NAME
 CODE
 CONTINENT
 CURRENCY
 CURRENCY_SYMBOL
 URL_NAME
484 Mexico
 MX
 North America
 MXN
 Mex$


mexico

为了替换数据表中的这一行，我们需要为所选行设置一个唯一值。 否则，SQLite 将无法理解我们想要替换的内容。

假设此数值将是国家/地区的名称（NAME 列）。 那么，替换函数将在代码中表示如下：

//--- the replaced row for "COUNTRY_NAME=Mexico"
string col_names[]=
  {
   "NAME", "CURRENCY_SYMBOL"
  };
string col_vals[2];
col_vals[0]=::StringFormat("'%s'", "Mexico");
col_vals[1]=::StringFormat("'%s'", "Peso mexicano");
if(!db_obj.Replace(col_names, col_vals))
  {
   db_obj.Close();
   return;
  }


而当执行脚本时，我们得到以下错误：

11_replace_some_rows (EURUSD,H1)        database error, NOT NULL constraint failed: COUNTRIES.COUNTRY_ID
11_replace_some_rows (EURUSD,H1)        CDatabase::Replace: failed with code 5619


显然，这是违反了 NOT NULL 约束。 问题是，最初，在创建数据表时，指定 COUNTRY_ID 列不能包含 null。 因此，有必要为此数据列加入一个数值。 为了不得到半空的行，我们为所有列添加值。

//--- the replaced row for "COUNTRY_NAME=Mexico"
string col_names[]=
  {
   "COUNTRY_ID", "NAME", "CODE",
   "CONTINENT", "CURRENCY", "CURRENCY_SYMBOL",
   "URL_NAME"
  };
string col_vals[7];
col_vals[0]=::StringFormat("%I64u", 484);
col_vals[1]=::StringFormat("'%s'", "Mexico");
col_vals[2]=::StringFormat("'%s'", "MX");
col_vals[3]=::StringFormat("'%s'", "North America");
col_vals[4]=::StringFormat("'%s'", "MXN");
col_vals[5]=::StringFormat("'%s'", "Peso mexicano");
col_vals[6]=::StringFormat("'%s'", "mexico");
if(!db_obj.Replace(col_names, col_vals))
  {
   db_obj.Close();
   return;
  }

现在脚本的工作恰到好处。 日志中将显示以下项目：

13_replace_some_rows (EURUSD,H1)         'Mexico' row before replacement
13_replace_some_rows (EURUSD,H1)        #| COUNTRY_ID NAME   CODE CONTINENT     CURRENCY CURRENCY_SYMBOL URL_NAME
13_replace_some_rows (EURUSD,H1)        -+-----------------------------------------------------------------------
13_replace_some_rows (EURUSD,H1)        1|        484 Mexico MX   North America MXN      Mex$            mexico   
13_replace_some_rows (EURUSD,H1)        
13_replace_some_rows (EURUSD,H1)         'Mexico' row after replacement
13_replace_some_rows (EURUSD,H1)        #| COUNTRY_ID NAME   CODE CONTINENT     CURRENCY CURRENCY_SYMBOL URL_NAME
13_replace_some_rows (EURUSD,H1)        -+-----------------------------------------------------------------------
13_replace_some_rows (EURUSD,H1)        1|        484 Mexico MX   North America MXN      Peso mexicano   mexico  


值得注意的是，如果没有包含有关 Mexico 数据的行，则只需添加即可。 换言之，替换操作也是添加表行的操作。


2.13 删除部分表行

现在，我们看看如何减少表行数，而不是增加表行数。 为此，创建了 14_delete_some_rows.mq5 脚本，该脚本将根据请求从所选数据表中删除与 Asia 相关的数据行。

运行脚本后，显示最终的数据表：

14_delete_some_rows (EURUSD,H1)  #| COUNTRY_ID NAME           CODE CONTINENT         CURRENCY CURRENCY_SYMBOL URL_NAME      
14_delete_some_rows (EURUSD,H1) --+-----------------------------------------------------------------------------------------
14_delete_some_rows (EURUSD,H1)  1|        554 New Zealand    NZ   Australia/Oceania NZD      $               new-zealand    
14_delete_some_rows (EURUSD,H1)  2|        999 European Union EU   Europe            EUR      €               european-union 
14_delete_some_rows (EURUSD,H1)  3|        124 Canada         CA   North America     CAD      $               canada         
14_delete_some_rows (EURUSD,H1)  4|         36 Australia      AU   Australia/Oceania AUD      $               australia      
14_delete_some_rows (EURUSD,H1)  5|        380 Italy          IT   Europe            EUR      €               italy          
14_delete_some_rows (EURUSD,H1)  6|        276 Germany        DE   Europe            EUR      €               germany        
14_delete_some_rows (EURUSD,H1)  7|        250 France         FR   Europe            EUR      €               france         
14_delete_some_rows (EURUSD,H1)  8|         76 Brazil         BR   South America     BRL      R$              brazil         
14_delete_some_rows (EURUSD,H1)  9|        710 South Africa   ZA   Africa            ZAR      R               south-africa   
14_delete_some_rows (EURUSD,H1) 10|        578 Norway         NO   Europe            NOK      Kr              norway         
14_delete_some_rows (EURUSD,H1) 11|        840 United States  US   North America     USD      $               united-states  
14_delete_some_rows (EURUSD,H1) 12|        826 United Kingdom GB   Europe            GBP      £               united-kingdom 
14_delete_some_rows (EURUSD,H1) 13|        756 Switzerland    CH   Europe            CHF      ₣               switzerland    
14_delete_some_rows (EURUSD,H1) 14|        724 Spain          ES   Europe            EUR      €               spain          
14_delete_some_rows (EURUSD,H1) 15|        752 Sweden         SE   Europe            SEK      Kr              sweden         
14_delete_some_rows (EURUSD,H1) 16|          0 Worldwide      WW   World             ALL                      worldwide      
14_delete_some_rows (EURUSD,H1) 17|        484 Mexico         MX   North America     MXN      Peso mexicano   mexico        


已无与 Asia 相关的数据行。


2.14 向数据表中添加列

向数据表添加新数据列也是一项很常见的任务。

假设我们需要扩展 “COUNTRIES” 数据表，并添加一个包含日历中宏观经济事件数量的数据列。

该任务将由 15_add_new_column.mq5 脚本执行。

执行脚本后，检查数据表（图例 5）。 现在，它已拥有新的数据列 EVENTS_NUM。


在 COUNTRIES 数据表中的新 EVENTS_NUM 列

图例 5. 在 COUNTRIES 数据表中的新 EVENTS_NUM 列


2.15 重命名数据表中的数据列

数据列重命名由 CDatabase::RenameColumn(const string _curr_name, const string _new_name) 完成。 参数设置为当前列名和新列名。 由 16_rename_column.mq5 脚本替换 EVENTS_NUM 列名至 EVENTS_NUMBER。


在 COUNTRIES 数据表中改名后的 EVENTS_NUMBER 列

图例 6. 在 COUNTRIES 数据表中改名后的 EVENTS_NUMBER 列


现在数据表如下所示（图例 6）。


2.16 合并数据行

假设我们需要在单个数据表中合并取样结果。 这可以通过 CDatabase::Union() 方法达成。 该任务由 17_union_some_columns.mq5 脚本执行。

假设我们有两个数据表 — EUROPEAN_COUNTRIES 和 NORTH_AMERICAN_COUNTRIES。 第一个数据表包含欧洲国家，而第二个数据表包含北美国家。 我们首先创建数据表来合并它们的数据行。 每个数据表都将是从 “COUNTRIES” 数据表中筛选出的结果。 如以下代码中所示：

//--- create 2 tables
   string table1_name, table2_name, sql_request;
   table1_name="EUROPEAN_COUNTRIES";
   table2_name="NORTH_AMERICAN_COUNTRIES";
   sql_request="SELECT COUNTRY_ID AS id, NAME AS name, CURRENCY "
               "as currency FROM COUNTRIES "
               "WHERE CONTINENT='North America'";
   if(!db_obj.CreateTableAs(table2_name, sql_request, true))
      {
      db_obj.Close();
      return;
      }
   db_obj.FinalizeSqlRequest();
   sql_request="SELECT COUNTRY_ID AS id, NAME AS name, CURRENCY "
               "as currency FROM COUNTRIES "
               "WHERE CONTINENT='Europe'";
   if(!db_obj.CreateTableAs(table1_name, sql_request, true))
      {
      db_obj.Close();
      return;
      }
   db_obj.FinalizeSqlRequest();


运行脚本时，我们在日志中得到以下项目： 

16_union_some_columns (EURUSD,H1)        #|  id name           currency
16_union_some_columns (EURUSD,H1)       --+----------------------------
16_union_some_columns (EURUSD,H1)        1| 124 Canada         CAD      
16_union_some_columns (EURUSD,H1)        2| 250 France         EUR      
16_union_some_columns (EURUSD,H1)        3| 276 Germany        EUR      
16_union_some_columns (EURUSD,H1)        4| 380 Italy          EUR      
16_union_some_columns (EURUSD,H1)        5| 484 Mexico         MXN      
16_union_some_columns (EURUSD,H1)        6| 578 Norway         NOK      
16_union_some_columns (EURUSD,H1)        7| 724 Spain          EUR      
16_union_some_columns (EURUSD,H1)        8| 752 Sweden         SEK      
16_union_some_columns (EURUSD,H1)        9| 756 Switzerland    CHF      
16_union_some_columns (EURUSD,H1)       10| 826 United Kingdom GBP      
16_union_some_columns (EURUSD,H1)       11| 840 United States  USD      
16_union_some_columns (EURUSD,H1)       12| 999 European Union EUR      


生成的取样已包括了欧洲和北美国家。


2.17 取样差异

假设我们有两个取样。 我们需要在第一个取样中找到第二个取样中不存在的项目。 这可以通过 CDatabase::Except() 方法达成。

我们以 COUNTRIES 和 EUROPEAN_COUNTRIES 数据表为例。 我们看看如果将 EXCEPT 运算符应用于第一个数据表，则有哪些国家/地区保留。

该解决方案由 18_except_some_columns.mq5 脚本提供。

由于脚本执行，以下行将显示在日志当中：

18_except_some_columns (EURUSD,H1)      #| COUNTRY_ID NAME          CURRENCY
18_except_some_columns (EURUSD,H1)      -+----------------------------------
18_except_some_columns (EURUSD,H1)      1|          0 Worldwide     ALL      
18_except_some_columns (EURUSD,H1)      2|         36 Australia     AUD      
18_except_some_columns (EURUSD,H1)      3|         76 Brazil        BRL      
18_except_some_columns (EURUSD,H1)      4|        124 Canada        CAD      
18_except_some_columns (EURUSD,H1)      5|        484 Mexico        MXN      
18_except_some_columns (EURUSD,H1)      6|        554 New Zealand   NZD      
18_except_some_columns (EURUSD,H1)      7|        710 South Africa  ZAR      
18_except_some_columns (EURUSD,H1)      8|        840 United States USD      


如我们所见，该取样不包含欧洲国家。 亚洲的也不存在，因为它们早些时候就被删除了。


2.18  取样交集

现在，我们找出这些取样具有哪些共同特征。 换言之，任务是查找共同的取样行。

首先，我们更新 COUNTRIES 数据表，并将其恢复为原始形式，其中包括亚洲国家/地区。

创建两个包含 “id”、“name” 和 “currency” 列的临时数据表。 第一个将包括 COUNTRY_ID 列中数值不超过 578 的国家，第二个则包括同一列中数值至少为 392 的国家。

//--- create temporary tables
string table1_name, table2_name, sql_request;
table1_name="Table1";
table2_name="Table2";
sql_request="SELECT COUNTRY_ID AS id, NAME AS name, CURRENCY "
            "as currency FROM COUNTRIES "
            "WHERE COUNTRY_ID<=578";
if(!db_obj.CreateTableAs(table1_name, sql_request, true, true))
  {
   db_obj.Close();
   return;
  }
db_obj.FinalizeSqlRequest();
//--- print the temporary table
string temp_col_names[]= {"*"};
if(db_obj.SelectTable(table1_name, true))
   if(db_obj.SelectFrom(temp_col_names))
     {
      ::Print("   \nTable #1: ");
      db_obj.PrintSqlRequest();
      db_obj.FinalizeSqlRequest();
     }
sql_request="SELECT COUNTRY_ID AS id, NAME AS name, CURRENCY "
            "as currency FROM COUNTRIES "
            "WHERE COUNTRY_ID>=392";
if(!db_obj.CreateTableAs(table2_name, sql_request, true, true))
  {
   db_obj.Close();
   return;
  }
db_obj.FinalizeSqlRequest();
//--- print the temporary table
if(db_obj.SelectTable(table2_name, true))
   if(db_obj.SelectFrom(temp_col_names))
     {
      ::Print("   \nTable #2: ");
      db_obj.PrintSqlRequest();
      db_obj.FinalizeSqlRequest();
     }

我们在 19_intersect_some_columns.mq5 脚本中调用 CDatabase::Intersect() 方法的功能。 结果就是，我们在日志中得到以下行：

19_intersect_some_columns (EURUSD,H1)   #|  id name        currency
19_intersect_some_columns (EURUSD,H1)   -+-------------------------
19_intersect_some_columns (EURUSD,H1)   1| 392 Japan       JPY      
19_intersect_some_columns (EURUSD,H1)   2| 410 South Korea KRW      
19_intersect_some_columns (EURUSD,H1)   3| 484 Mexico      MXN      
19_intersect_some_columns (EURUSD,H1)   4| 554 New Zealand NZD      
19_intersect_some_columns (EURUSD,H1)   5| 578 Norway      NOK      


脚本已正常工作。 我们得到了一个国家的列表，其中国家码的最小 id 值为 392，而最大值为 578。


2.19 创建视图

视图是一种虚拟数据表。 它的便利之处在于，您可以显示从任何其它数据表中选取的数据。

我们将调用 bool CDatabase::CreateView() 和 bool CDatabase::CreateViewWhere() 方法创建视图。第一个创建某种无条件视图，而第二个根据指定条件创建视图。

我们研究以下示例。 我们有 COUNTRIES 数据表。 假设我们需要按新的虚拟数据表的 “NAME”、“CONTINENT” 和 “CURRENCY” 列选取所有国家/地区。

我们利用 20_create_view.mq5 脚本来解决这个问题。 结果就是 “All_countries” 视图（图例 7）。


“All_countries” 视图

图例 7. “All_countries” 视图 


我们把示例复杂化，现在仅选择欧洲的国家/地区。 21_create_view_where.mq5 脚本将做此事。 而结果就是，我们得到一个仅包含欧洲国家的虚拟数据表（图例 8）。


“European” 视图

图例 8. “European” 视图


视图不是完备的数据表，因为我们无法在其中添加、删除或更新数据行。 但它们可方便地聚合复杂查询的结果，并可选择单个数据列，同时更改名称时，也不会影响数据表本身之间的关系。


2.20 删除视图

我们可以调用 CDatabase::DropView() 方法删除之前创建的视图。

该方法类似于其对应项，其为删除数据表的 DropTable()。 在之前的示例中，它是在创建视图之前调用的视图删除方法。

现在是时候说几句关于 IF EXISTS 结构的话了。 如果我们尝试删除含有此结构的不存在的视图，该方法返回 “true”，否则返回 “false”。

我们看看 22_drop_view.mq5 脚本是如何操作的。

//--- drop a view
string table_name="COUNTRIES";
if(db_obj.SelectTable(table_name))
   for(int idx=0; idx<2; idx++)
     {
      string view_name=::StringFormat("European%d", idx+1);
      bool if_exists=idx;
      if(db_obj.DropView(view_name, if_exists))
         ::PrintFormat("A view \"%s\" has been successfully dropped!", view_name);
      db_obj.FinalizeSqlRequest();
     }

它首先尝试删除不存在的 “European_countries1” 视图，且未调用 IF EXISTS。 结果我们收到错误 5601:

22_drop_view (EURUSD,H1)        database error, no such view: European1
22_drop_view (EURUSD,H1)        CDatabase::Select: failed with code 5601
22_drop_view (EURUSD,H1)        A view "European2" has been successfully dropped!


之后，脚本尝试利用 IF EXISTS 删除同样不存在的 “European_countries2” 视图。 第二个视图删除成功，即使没有任何实际删除。


2.21 重命名数据表

假设我们面临着重命名数据表本身的任务。 为此，我们转向 CDatabase::RenameTable() 方法。 重命名由 23_rename_table.mq5 脚本完成。


重命名 COUNTRIES1 数据表

图例 9. 重命名 COUNTRIES1 数据表


结果就是，当前数据表被重命名 COUNTRIES1 (图例 9)。


3. 宏观经济事件数据库

在本章节中，我提议开始创建涵盖日历中宏观经济事件的关系数据库。

因此，我们首先创建一个数据表结构，它将构成未来的数据库。 在文章 MQL5 酷宝书 – 财经日历 里已经研究过日历结构。 因此，在我们的例子中，创建数据库表，并为它们设置关系非常容易。


3.1 数据表和关系连接

数据库将包含三个源表：

  1. COUNTRIES;
  2. EVENTS;
  3. EVENT_VALUES.

数据表之间的关系连接如图例10 所示


Calendar_DB 数据库中表之间的连接结构

图例 10. Calendar_DB 数据库中表之间的连接结构


COUNTRIES 数据表将成为 EVENTS 数据表的父表。 反之，后者成为前者的子表。

COUNTRIES 数据表的主键是 “COUNTRY_ID” 列（字段）。 在图像中，它前面带有 “+” 号。 对于 EVENTS 数据表，主键是 EVENT_ID 数据列，而 COUNTRY_ID 数据列是外键。 在结构中，它前面有 “#” 符号。

EVENTS 数据表成为 EVENT_VALUES 数据表的父表，而第二个数据表成为第一个数据表的子表。

在 EVENT_VALUES 数据表中，主键是 VALUE_ID 列（字段），而外键是 EVENT_ID。

正是为了实现上述数据表之间的关系，需要这些键。 反过来，这些关系有助于数据库中数据的完整性。

三个数据表之间的关系采用一对多形式 （1..*）。 我相信，破译它们并不难。 第一个国家和事件之间的连接可以表示如下：一个国家有许多宏观经济事件，而一个事件只对应一个国家。 第二个事件和事件值之间的连接可以说明如下：一个事件具有多个值，而任何值只对应一个事件。

我们继续讨论代码。 该 sCreateAndFillCalendarDB.mq5 脚本具有以下阶段：

  1. 创建日历数据库；
  2. 创建数据库表；
  3. 填充数据表。

例如，我们看看如何创建 EVENTS 数据表。 创建此数据表的最终查询如下所示：

CREATE TABLE IF NOT EXISTS EVENTS (
    EVENT_ID   [UNSIGNED BIG INT] PRIMARY KEY
                                  NOT NULL,
    TYPE       TEXT,
    SECTOR     TEXT,
    FREQUENCY  TEXT,
    TIME_MODE  TEXT,
    COUNTRY_ID [UNSIGNED BIG INT] NOT NULL,
    UNIT       TEXT,
    IMPORTANCE TEXT,
    MULTIPLIER TEXT,
    DIGITS     [UNSIGNED INT],
    SOURCE     TEXT,
    CODE       TEXT,
    NAME       TEXT,
    FOREIGN KEY (
        COUNTRY_ID
    )
    REFERENCES COUNTRIES (COUNTRY_ID) ON UPDATE CASCADE
                                      ON DELETE CASCADE
)


创建外键的代码特别重要。 FOREIGN KEY (COUNTRY_ID) 这一行意即数据表的外键是 COUNTRY_ID 字段。 而 REFERENCES COUNTRIES(COUNTRY_ID) 构造需引用 COUNTRIES 父表。

ON UPDATE CASCADE 和 ON DELETE CASCADE 表达式意即如果从父表中删除或修改相关数据行，则子表中的数据行也将被删除或修改。

至于填充数据表，下面是一个代码模块，COUNTRIES 数据表即在此处填充。

//--- Table 1
MqlCalendarCountry calendar_countries[];
table_name="COUNTRIES";
if(db_obj.SelectTable(table_name))
   if(db_obj.EmptyTable())
     {
      db_obj.FinalizeSqlRequest();
      string col_names[]=
        {
         "COUNTRY_ID",     // 1
         "NAME",           // 2
         "CODE",           // 3
         "CONTINENT",      // 4
         "CURRENCY",       // 5
         "CURRENCY_SYMBOL",// 6
         "URL_NAME"        // 7
        };
      CiCalendarInfo calendar_info;
      if(calendar_info.Init())
        {
         if(calendar_info.GetCountries(calendar_countries))
           {
            if(db_obj.TransactionBegin())
               for(int c_idx=0; c_idx<::ArraySize(calendar_countries); c_idx++)
                 {
                  MqlCalendarCountry curr_country=calendar_countries[c_idx];
                  string col_vals[];
                  ::ArrayResize(col_vals, 7);
                  col_vals[0]=::StringFormat("%I64u", curr_country.id);
                  col_vals[1]=::StringFormat("'%s'", curr_country.name);
                  col_vals[2]=::StringFormat("'%s'", curr_country.code);
                  col_vals[3]="NULL";
                  SCountryByContinent curr_country_continent_data;
                  if(curr_country_continent_data.Init(curr_country.code))
                     col_vals[3]=::StringFormat("'%s'",
                                                curr_country_continent_data.ContinentDescription());
                  col_vals[4]=::StringFormat("'%s'", curr_country.currency);
                  col_vals[5]=::StringFormat("'%s'", curr_country.currency_symbol);
                  col_vals[6]=::StringFormat("'%s'", curr_country.url_name);
                  if(!db_obj.InsertSingleRow(col_names, col_vals))
                    {
                     db_obj.TransactionRollback();
                     db_obj.Close();
                     return;
                    }
                  db_obj.FinalizeSqlRequest();
                 }
            if(!db_obj.TransactionCommit())
               ::PrintFormat("Failed to complete transaction execution, error %d", ::GetLastError());
           }
         //--- print
         if(db_obj.PrintTable()<0)
            ::PrintFormat("Failed to print the table \"%s\", error %d", table_name, ::GetLastError());
        }
     }


首先，为了进一步处理该数据表，我们需要使用 CDatabase::SelectTable() 方法选取它。 在此处，我们可以类比 ::PositionSelect() 原生函数如何选取交易持仓，以便进一步的处理。

然后 CDatabase::EmptyTable() 方法初步清除该数据表。

接下来，循环遍历 COUNTRIES 并按数据列填充数据表

  • "COUNTRY_ID",
  • "COUNTRY_NAME",
  • "COUNTRY_CODE",
  • "CONTINENT",
  • "CURRENCY",
  • "CURRENCY_SYMBOL",
  • "URL_NAME".

最后一行通过 CDatabase::InsertSingleRow() 方法插入到数据表之中。 填充数据表涉及事务机制。 可在 “通过将事务包装到 DatabaseTransactionBegin()/DatabaseTransactionCommit()” 章节中了解更多信息。

填写三个数据表的结果如下：COUNTRIES 数据表包含 23 个项目，EVENTS 数据表包含 1500 个项目，而 EVENT_VALUES 数据表包含 158696 个项目（图例 11）。


填充 EVENT_VALUES 数据表

图例 11. 填充 EVENT_VALUES 数据表


现在我们有了数据，我们就可开始形成查询了。


3.2 数据库查询

大体来说，所有数据库查询都可以分为两组：

1) 请求从数据库接收数据；

2) 询请更改数据库中数据。

首先，我们处理从日历数据库获取信息的示例。


3.2.1 按国家/地区获取事件取样数量

我们首先询问数据库当中每个国家/地区有多少的宏观经济事件。 创建以下查询并引用 “EVENTS” 数据表：

SELECT COUNTRY_ID AS id,
       COUNT(EVENT_ID) AS events_num
  FROM EVENTS
 GROUP BY COUNTRY_ID


在 MQL5 代码中，此类请求的实现方式如下：

//--- 1) group events number by country id
string table_name="EVENTS";
if(db_obj.SelectTable(table_name))
  {
   string col_names_to_select[]=
     {
      "COUNTRY_ID AS id", "COUNT(EVENT_ID) AS events_num"
     };
   string gr_names[]=
     {
      "COUNTRY_ID"
     };
   if(!db_obj.SelectFromGroupBy(col_names_to_select, gr_names))
     {
      db_obj.Close();
      return;
     }
//--- print the SQL request
   if(db_obj.PrintSqlRequest()<0)
      ::PrintFormat("Failed to print the SQL request, error %d", ::GetLastError());
   db_obj.FinalizeSqlRequest();


在终端日志中显示按 COUNTRY_ID 和 COUNT(EVENT_ID) 源数据列选取出的以下结果：

sRequest1 (EURUSD,H1)    #|  id events_num
sRequest1 (EURUSD,H1)   --+---------------
sRequest1 (EURUSD,H1)    1|   0          7 
sRequest1 (EURUSD,H1)    2|  36         85 
sRequest1 (EURUSD,H1)    3|  76         55 
sRequest1 (EURUSD,H1)    4| 124         74 
sRequest1 (EURUSD,H1)    5| 156         40 
sRequest1 (EURUSD,H1)    6| 250         43 
sRequest1 (EURUSD,H1)    7| 276         62 
sRequest1 (EURUSD,H1)    8| 344         26 
sRequest1 (EURUSD,H1)    9| 356         57 
sRequest1 (EURUSD,H1)   10| 380         52 
sRequest1 (EURUSD,H1)   11| 392        124 
sRequest1 (EURUSD,H1)   12| 410         36 
sRequest1 (EURUSD,H1)   13| 484         47 
sRequest1 (EURUSD,H1)   14| 554         82 
sRequest1 (EURUSD,H1)   15| 578         47 
sRequest1 (EURUSD,H1)   16| 702         27 
sRequest1 (EURUSD,H1)   17| 710         54 
sRequest1 (EURUSD,H1)   18| 724         39 
sRequest1 (EURUSD,H1)   19| 752         59 
sRequest1 (EURUSD,H1)   20| 756         40 
sRequest1 (EURUSD,H1)   21| 826        115 
sRequest1 (EURUSD,H1)   22| 840        247 
sRequest1 (EURUSD,H1)   23| 999         82


所选内容看起来不是很好阅读，因为 “id” 数据列是国家/地区 ID，而不是国家/地区名称。 而国家/地区名称可在 “COUNTRIES” 数据表中找到。

若要获取国家/地区名称和国家/地区事件的数量，我们需要创建一个复合查询（查询中内含查询）。

此类复合查询的第一个版本如下所示：

SELECT c.NAME AS country,
       ev.events_num AS events_number
  FROM COUNTRIES c
       JOIN
       (
           SELECT COUNTRY_ID AS id,
                  COUNT(EVENT_ID) AS events_num
             FROM EVENTS
            GROUP BY COUNTRY_ID
       )
       AS ev ON c.COUNTRY_ID = ev.id


此选项采用我们在开始时创建的查询。 但现在它已成为另一条查询的一部分，从而将其形式更改为子查询的形式。 

请求的第二个版本可以以 CTE 的形式实现：

WITH ev_cnt AS (
    SELECT COUNTRY_ID AS id,
           COUNT(EVENT_ID) AS events_num
      FROM EVENTS
     GROUP BY COUNTRY_ID
)
SELECT c.NAME AS country,
       ev.events_num AS events_number
  FROM COUNTRIES c
       INNER JOIN
       ev_cnt AS ev ON c.COUNTRY_ID = ev.id


在 MQL5 代码中，复合查询实现如下：

//--- 2) group events number by country name using a subquery
::Print("\nGroup events number by country name using a subquery:\n");
string subquery=db_obj.SqlRequest();
string new_sql_request=::StringFormat("SELECT c.NAME AS country,"
                                      "ev.events_num AS events_number FROM COUNTRIES c "
                                      "JOIN(%s) AS ev "
                                      "ON c.COUNTRY_ID=ev.id", subquery);
if(!db_obj.Select(new_sql_request))
  {
   db_obj.Close();
   return;
  }
//--- print the SQL request
if(db_obj.PrintSqlRequest()<0)
   ::PrintFormat("Failed to print the SQL request, error %d", ::GetLastError());
db_obj.FinalizeSqlRequest();


数据表表达式（CTE） 的实现方式如下：

//--- 3) group events number by country name using CTE
::Print("\nGroup events number by country name using CTE:\n");
new_sql_request=::StringFormat("WITH ev_cnt AS (%s)"
                               "SELECT c.NAME AS country,"
                               "ev.events_num AS events_number FROM COUNTRIES c "
                               "INNER JOIN ev_cnt AS ev ON c.COUNTRY_ID=ev.id", subquery);
if(!db_obj.Select(new_sql_request))
  {
   db_obj.Close();
   return;
  }
//--- print the SQL request
if(db_obj.PrintSqlRequest()<0)
   ::PrintFormat("Failed to print the SQL request, error %d", ::GetLastError());
db_obj.FinalizeSqlRequest();


这两个选项都会在日志中打印以下查询结果：

sRequest1 (EURUSD,H1)    #| country        events_number
sRequest1 (EURUSD,H1)   --+-----------------------------
sRequest1 (EURUSD,H1)    1| Worldwide                  7 
sRequest1 (EURUSD,H1)    2| Australia                 85 
sRequest1 (EURUSD,H1)    3| Brazil                    55 
sRequest1 (EURUSD,H1)    4| Canada                    74 
sRequest1 (EURUSD,H1)    5| China                     40 
sRequest1 (EURUSD,H1)    6| France                    43 
sRequest1 (EURUSD,H1)    7| Germany                   62 
sRequest1 (EURUSD,H1)    8| Hong Kong                 26 
sRequest1 (EURUSD,H1)    9| India                     57 
sRequest1 (EURUSD,H1)   10| Italy                     52 
sRequest1 (EURUSD,H1)   11| Japan                    124 
sRequest1 (EURUSD,H1)   12| South Korea               36 
sRequest1 (EURUSD,H1)   13| Mexico                    47 
sRequest1 (EURUSD,H1)   14| New Zealand               82 
sRequest1 (EURUSD,H1)   15| Norway                    47 
sRequest1 (EURUSD,H1)   16| Singapore                 27 
sRequest1 (EURUSD,H1)   17| South Africa              54 
sRequest1 (EURUSD,H1)   18| Spain                     39 
sRequest1 (EURUSD,H1)   19| Sweden                    59 
sRequest1 (EURUSD,H1)   20| Switzerland               40 
sRequest1 (EURUSD,H1)   21| United Kingdom           115 
sRequest1 (EURUSD,H1)   22| United States            247 
sRequest1 (EURUSD,H1)   23| European Union            82


不难看出，calendar 当中对于美国事件给予了最大的关注； events - 其中有 247 个事件。

我们把任务变得稍微复杂一点，并在取样中添加一个数据列，在其中计算特定国家/地区发生了多少重要事件。 重要性在 “IMPORTANCE” 数据列中定义。 我们仅选取那些具有 “High” 值的事件。

首先，我们使用 EVENTS 数据表。 在此，我们需要创建两个取样。 第一个取样是按国家/地区划分的事件数量。 此任务已在上面完成。 第二个取样是按国家/地区划分的重要事件数量。 最后，我们需要合并两个取样。

查询的 SQL 代码如下所示：

SELECT evn.COUNTRY_ID AS id,
       COUNT(EVENT_ID) AS events_num,
       imp.high AS imp_events_num
  FROM EVENTS evn
       JOIN
       (
           SELECT COUNTRY_ID AS id,
                  COUNT(IMPORTANCE) AS high
             FROM EVENTS
            WHERE IMPORTANCE = 'High'
            GROUP BY COUNTRY_ID
       )
       AS imp ON evn.COUNTRY_ID = imp.id
 GROUP BY COUNTRY_ID


至于 MQL5 实现，代码如下所示：

//--- 5) important events - ids, events number and important events number
::Print("\nGroup events number and important events number by country id");
subquery=db_obj.SqlRequest();
string new_sql_request4=::StringFormat("SELECT ev.COUNTRY_ID AS id, COUNT(EVENT_ID) AS events_num,"
                                       "imp.high AS imp_events_num "
                                       "FROM EVENTS ev JOIN (%s) AS imp "
                                       "ON ev.COUNTRY_ID=imp.id GROUP BY COUNTRY_ID", subquery);
if(!db_obj.Select(new_sql_request4))
  {
   db_obj.Close();
   return;
  }
//--- print the SQL request
if(db_obj.PrintSqlRequest()<0)
   ::PrintFormat("Failed to print the SQL request, error %d", ::GetLastError());
db_obj.FinalizeSqlRequest();

结果就是，我们得到以下日志项目：

sRequest1 (EURUSD,H1)   Group events number and important events number by country id:
sRequest1 (EURUSD,H1)   
sRequest1 (EURUSD,H1)    #|  id events_num imp_events_num
sRequest1 (EURUSD,H1)   --+------------------------------
sRequest1 (EURUSD,H1)    1|   0          7              2 
sRequest1 (EURUSD,H1)    2|  36         85              5 
sRequest1 (EURUSD,H1)    3|  76         55              2 
sRequest1 (EURUSD,H1)    4| 124         74             10 
sRequest1 (EURUSD,H1)    5| 156         40              5 
sRequest1 (EURUSD,H1)    6| 250         43              1 
sRequest1 (EURUSD,H1)    7| 276         62              3 
sRequest1 (EURUSD,H1)    8| 344         26              1 
sRequest1 (EURUSD,H1)    9| 356         57              2 
sRequest1 (EURUSD,H1)   10| 392        124              7 
sRequest1 (EURUSD,H1)   11| 410         36              2 
sRequest1 (EURUSD,H1)   12| 484         47              2 
sRequest1 (EURUSD,H1)   13| 554         82              8 
sRequest1 (EURUSD,H1)   14| 578         47              2 
sRequest1 (EURUSD,H1)   15| 702         27              1 
sRequest1 (EURUSD,H1)   16| 710         54              2 
sRequest1 (EURUSD,H1)   17| 752         59              1 
sRequest1 (EURUSD,H1)   18| 756         40              4 
sRequest1 (EURUSD,H1)   19| 826        115             13 
sRequest1 (EURUSD,H1)   20| 840        247             20 
sRequest1 (EURUSD,H1)   21| 999         82             11


在最终选择中，仍然只是将 “id” 数据列替换为 “country”。

我们再次创建一个复合查询。 事实上，我们受益于早前编写的部分。 最后，按 “imp_events_number” 数据列的数值降序对取样进行排序。 复合查询如下所示：

SELECT c.NAME AS country,
       ev.events_num AS events_number,
       ev.imp_events_num AS imp_events_number
  FROM COUNTRIES c
       JOIN
       (
           SELECT ev.COUNTRY_ID AS id,
                  COUNT(EVENT_ID) AS events_num,
                  imp.high AS imp_events_num
             FROM EVENTS ev
                  JOIN
                  (
                      SELECT COUNTRY_ID AS id,
                             COUNT(IMPORTANCE) AS high
                        FROM EVENTS
                       WHERE IMPORTANCE = 'High'
                       GROUP BY COUNTRY_ID
                  )
                  AS imp ON ev.COUNTRY_ID = imp.id
            GROUP BY COUNTRY_ID
       )
       AS ev ON c.COUNTRY_ID = ev.id
 ORDER BY imp_events_number DESC


在 MQL5 代码中，请求实现如下：

//--- 6) important events - countries, events number and important events number
::Print("\nGroup events number and important events number by country:\n");
subquery=db_obj.SqlRequest();
string new_sql_request5=::StringFormat("SELECT c.NAME AS country,"
                                       "ev.events_num AS events_number,"
                                       "ev.imp_events_num AS imp_events_number "
                                       "FROM COUNTRIES c "
                                       "JOIN(%s) AS ev "
                                       "ON c.COUNTRY_ID=ev.id "
                                       "ORDER BY imp_events_number DESC", subquery);
if(!db_obj.Select(new_sql_request5))
  {
   db_obj.Close();
   return;
  }
//--- print the SQL request
if(db_obj.PrintSqlRequest()<0)
   ::PrintFormat("Failed to print the SQL request, error %d", ::GetLastError());
db_obj.FinalizeSqlRequest();


现在我们在日志中得到所需的取样：

sRequest1 (EURUSD,H1)   Group events number and important events number by country:
sRequest1 (EURUSD,H1)   
sRequest1 (EURUSD,H1)    #| country        events_number imp_events_number
sRequest1 (EURUSD,H1)   --+-----------------------------------------------
sRequest1 (EURUSD,H1)    1| United States            247                20 
sRequest1 (EURUSD,H1)    2| United Kingdom           115                13 
sRequest1 (EURUSD,H1)    3| European Union            82                11 
sRequest1 (EURUSD,H1)    4| Canada                    74                10 
sRequest1 (EURUSD,H1)    5| New Zealand               82                 8 
sRequest1 (EURUSD,H1)    6| Japan                    124                 7 
sRequest1 (EURUSD,H1)    7| Australia                 85                 5 
sRequest1 (EURUSD,H1)    8| China                     40                 5 
sRequest1 (EURUSD,H1)    9| Switzerland               40                 4 
sRequest1 (EURUSD,H1)   10| Germany                   62                 3 
sRequest1 (EURUSD,H1)   11| Worldwide                  7                 2 
sRequest1 (EURUSD,H1)   12| Brazil                    55                 2 
sRequest1 (EURUSD,H1)   13| India                     57                 2 
sRequest1 (EURUSD,H1)   14| South Korea               36                 2 
sRequest1 (EURUSD,H1)   15| Mexico                    47                 2 
sRequest1 (EURUSD,H1)   16| Norway                    47                 2 
sRequest1 (EURUSD,H1)   17| South Africa              54                 2 
sRequest1 (EURUSD,H1)   18| France                    43                 1 
sRequest1 (EURUSD,H1)   19| Hong Kong                 26                 1 
sRequest1 (EURUSD,H1)   20| Singapore                 27                 1 
sRequest1 (EURUSD,H1)   21| Sweden                    59                 1


从取样中可以看出，美国有最多的重要事件 — 20。 英国排名第二 — 13。 第三名是欧盟 — 11。 日本排名第六 — 7。

我们使用查询来查找那些根本没有重要事件的国家/地区。 为此，我们需要找到两个取样之间的差异。 第一个取样将包括从 COUNTRIES 数据表中获取的所有国家/地区，而第二个取样当中 — 包含上一个复合查询中的国家/地区的数据列。

在这种情况下，SQL 代码将如下所示：

SELECT NAME
  FROM COUNTRIES
EXCEPT
SELECT country
  FROM (
           SELECT c.NAME AS country,
                  ev.events_num AS events_number,
                  ev.imp_events_num AS imp_events_number
             FROM COUNTRIES c
                  JOIN
                  (
                      SELECT ev.COUNTRY_ID AS id,
                             COUNT(EVENT_ID) AS events_num,
                             imp.high AS imp_events_num
                        FROM EVENTS ev
                             JOIN
                             (
                                 SELECT COUNTRY_ID AS id,
                                        COUNT(IMPORTANCE) AS high
                                   FROM EVENTS
                                  WHERE IMPORTANCE = 'High'
                                  GROUP BY COUNTRY_ID
                             )
                             AS imp ON ev.COUNTRY_ID = imp.id
                       GROUP BY COUNTRY_ID
                  )
                  AS ev ON c.COUNTRY_ID = ev.id
       )


MQL5 代码看起来更简单，因为事实上我们受益于前一个查询，使之成为我们新的子查询。

//--- 7) countries having no important events
::Print("\nCountries having no important events:\n");
string last_request=db_obj.SqlRequest();
string new_sql_request6=::StringFormat("SELECT NAME FROM COUNTRIES "
                                       "EXCEPT SELECT country FROM (%s)", last_request);
if(!db_obj.Select(new_sql_request6))
  {
   db_obj.Close();
   return;
  }
//--- print the SQL request
if(db_obj.PrintSqlRequest()<0)
   ::PrintFormat("Failed to print the SQL request, error %d", ::GetLastError());
db_obj.FinalizeSqlRequest();


代码执行完成后，我们将在日志中收到以下条目：

sRequest1 (EURUSD,H1)   Countries having no important events:
sRequest1 (EURUSD,H1)   
sRequest1 (EURUSD,H1)   #| NAME 
sRequest1 (EURUSD,H1)   -+------
sRequest1 (EURUSD,H1)   1| Italy 
sRequest1 (EURUSD,H1)   2| Spain


由此，在所有国家中，只有意大利和西班牙没有重要事件。 MQL5 中有关国家/地区事件的请求在 sRequest1.mq5 脚本中执行。


3.2.2 按国家/地区得到的 GDP 值取样

在此示例中，我们将按各个国家/地区进行数据库查询，以便选取各地的 GDP 值。 作为 GDP 的值，我们将采用参数 “Gross domestic product (GDP) q/q”（第三季度）。

将会有若干取样，故查询将是复合的。

首先，我们找出哪些经济体有季度 GDP 指标。

SQL 代码如下所示：

SELECT COUNTRY_ID,
       EVENT_ID
  FROM EVENTS
 WHERE (NAME LIKE 'GDP q/q' AND 
        SECTOR = 'Gross Domestic Product')


MQL5 实现如下所示（sRequest2.mq5 脚本）：

//--- 1) countries by id where the indicator '%GDP q/q%' exists
string col_names[]= {"COUNTRY_ID", "EVENT_ID"};
string where_condition="(NAME LIKE 'GDP q/q' AND SECTOR='Gross Domestic Product')";
if(!db_obj.SelectFromWhere(col_names, where_condition))
  {
   db_obj.Close();
   return;
  }
::Print("\nCountries by id where the indicator 'GDP q/q' exists:\n");
//--- print the SQL request
if(db_obj.PrintSqlRequest()<0)
   ::PrintFormat("Failed to print the SQL request, error %d", ::GetLastError());
db_obj.FinalizeSqlRequest();


以下是执行查询后日志中的打印输出：

sRequest2 (EURUSD,H1)   Countries by id where the indicator 'GDP q/q' exists:
sRequest2 (EURUSD,H1)   
sRequest2 (EURUSD,H1)    #| COUNTRY_ID  EVENT_ID
sRequest2 (EURUSD,H1)   --+---------------------
sRequest2 (EURUSD,H1)    1|        554 554010024 
sRequest2 (EURUSD,H1)    2|        999 999030016 
sRequest2 (EURUSD,H1)    3|        392 392010001 
sRequest2 (EURUSD,H1)    4|        124 124010022 
sRequest2 (EURUSD,H1)    5|         36  36010019 
sRequest2 (EURUSD,H1)    6|        156 156010004 
sRequest2 (EURUSD,H1)    7|        380 380010020 
sRequest2 (EURUSD,H1)    8|        702 702010004 
sRequest2 (EURUSD,H1)    9|        276 276010008 
sRequest2 (EURUSD,H1)   10|        250 250010005 
sRequest2 (EURUSD,H1)   11|         76  76010010 
sRequest2 (EURUSD,H1)   12|        484 484020016 
sRequest2 (EURUSD,H1)   13|        710 710060009 
sRequest2 (EURUSD,H1)   14|        344 344020002 
sRequest2 (EURUSD,H1)   15|        578 578020012 
sRequest2 (EURUSD,H1)   16|        840 840010007 
sRequest2 (EURUSD,H1)   17|        826 826010037 
sRequest2 (EURUSD,H1)   18|        756 756040001 
sRequest2 (EURUSD,H1)   19|        410 410010011 
sRequest2 (EURUSD,H1)   20|        724 724010005 
sRequest2 (EURUSD,H1)   21|        752 752010019


正如我们所见，21 个国家存在所需的指标。 该指标在印度不用作全球指标（“Worldwide”）。

现在我们需要获取第 3 季度指标值的取样，并将其与事件 ID 的第一个选择相关联。

SQL 查询如下所示：

SELECT evs.COUNTRY_ID AS country_id,
       evals.EVENT_ID AS event_id,
       evals.VALUE_ID AS value_id,
       evals.PERIOD AS period,
       evals.TIME AS time,
       evals.ACTUAL AS actual
  FROM EVENT_VALUES evals
       JOIN
       (
           SELECT COUNTRY_ID,
                  EVENT_ID
             FROM EVENTS
            WHERE (NAME LIKE 'GDP q/q' AND 
                   SECTOR = 'Gross Domestic Product') 
       )
       AS evs ON evals.event_id = evs.EVENT_ID
WHERE (period = '2022.07.01 00:00' )


至于 MQL5 代码，复合查询实现如下：

//--- 2)  'GDP y/y' event and last values
string subquery=db_obj.SqlRequest();
string new_sql_request1=::StringFormat("SELECT evs.COUNTRY_ID AS country_id,"
                                       "evals.EVENT_ID AS event_id,"
                                       "evals.VALUE_ID AS value_id,"
                                       "evals.PERIOD AS period,"
                                       "evals.TIME AS time,"
                                       "evals.ACTUAL AS actual "
                                       "FROM EVENT_VALUES evals "
                                       "JOIN(%s) AS evs ON evals.event_id = evs.event_id "
                                       " WHERE (period = \'2022.07.01 00:00\')", subquery);
if(!db_obj.Select(new_sql_request1))
  {
   db_obj.Close();
   return;
  }
::Print("\n'GDP y/y' event and last values:\n");
//--- print the SQL request
if(db_obj.PrintSqlRequest()<0)
   ::PrintFormat("Failed to print the SQL request, error %d", ::GetLastError());
db_obj.FinalizeSqlRequest();


执行后，日志中将显示以下行：

sRequest2 (EURUSD,H1)   'GDP q/q' event and last values:
sRequest2 (EURUSD,H1)   
sRequest2 (EURUSD,H1)    #| country_id  event_id value_id period           time             actual
sRequest2 (EURUSD,H1)   --+-----------------------------------------------------------------------
sRequest2 (EURUSD,H1)    1|        554 554010024   168293 2022.07.01 00:00 2022.12.14 23:45    2.0 
sRequest2 (EURUSD,H1)    2|        999 999030016   158836 2022.07.01 00:00 2022.10.31 12:00    0.2 
sRequest2 (EURUSD,H1)    3|        999 999030016   158837 2022.07.01 00:00 2022.11.15 12:00    0.2 
sRequest2 (EURUSD,H1)    4|        999 999030016   158838 2022.07.01 00:00 2022.12.07 12:00    0.3 
sRequest2 (EURUSD,H1)    5|        392 392010001   165181 2022.07.01 00:00 2022.11.15 01:50   -0.3 
sRequest2 (EURUSD,H1)    6|        392 392010001   165182 2022.07.01 00:00 2022.12.08 01:50   -0.2 
sRequest2 (EURUSD,H1)    7|        124 124010022   161963 2022.07.01 00:00 2022.11.29 15:30    0.7 
sRequest2 (EURUSD,H1)    8|         36  36010019   173679 2022.07.01 00:00 2022.12.07 02:30    0.6 
sRequest2 (EURUSD,H1)    9|        156 156010004   172459 2022.07.01 00:00 2022.10.24 04:00    3.9 
sRequest2 (EURUSD,H1)   10|        380 380010020   162296 2022.07.01 00:00 2022.10.31 11:00    0.5 
sRequest2 (EURUSD,H1)   11|        380 380010020   162297 2022.07.01 00:00 2022.11.30 11:00    0.5 
sRequest2 (EURUSD,H1)   12|        702 702010004   167581 2022.07.01 00:00 2022.10.14 02:00    1.5 
sRequest2 (EURUSD,H1)   13|        702 702010004   174527 2022.07.01 00:00 2022.11.23 02:00    1.1 
sRequest2 (EURUSD,H1)   14|        276 276010008   172410 2022.07.01 00:00 2022.10.28 10:00    0.3 
sRequest2 (EURUSD,H1)   15|        276 276010008   157759 2022.07.01 00:00 2022.11.25 09:00    0.4 
sRequest2 (EURUSD,H1)   16|        250 250010005   169062 2022.07.01 00:00 2022.10.28 07:30    0.2 
sRequest2 (EURUSD,H1)   17|        250 250010005   169389 2022.07.01 00:00 2022.11.30 09:45    0.2 
sRequest2 (EURUSD,H1)   18|         76  76010010   173825 2022.07.01 00:00 2022.12.01 14:00    0.4 
sRequest2 (EURUSD,H1)   19|        484 484020016   166108 2022.07.01 00:00 2022.10.31 14:00    1.0 
sRequest2 (EURUSD,H1)   20|        484 484020016   166109 2022.07.01 00:00 2022.11.25 14:00    0.9 
sRequest2 (EURUSD,H1)   21|        710 710060009   175234 2022.07.01 00:00 2022.12.06 11:30    1.6 
sRequest2 (EURUSD,H1)   22|        344 344020002   155337 2022.07.01 00:00 2022.10.31 10:30   -2.6 
sRequest2 (EURUSD,H1)   23|        344 344020002   155338 2022.07.01 00:00 2022.11.11 10:30   -2.6 
sRequest2 (EURUSD,H1)   24|        578 578020012   172320 2022.07.01 00:00 2022.11.18 09:00    1.5 
sRequest2 (EURUSD,H1)   25|        840 840010007   163417 2022.07.01 00:00 2022.10.27 14:30    2.6 
sRequest2 (EURUSD,H1)   26|        840 840010007   163418 2022.07.01 00:00 2022.11.30 15:30    2.9 
sRequest2 (EURUSD,H1)   27|        840 840010007   163419 2022.07.01 00:00 2022.12.22 15:30    3.2 
sRequest2 (EURUSD,H1)   28|        826 826010037   157174 2022.07.01 00:00 2022.11.11 09:00   -0.2 
sRequest2 (EURUSD,H1)   29|        826 826010037   157175 2022.07.01 00:00 2022.12.22 09:00   -0.3 
sRequest2 (EURUSD,H1)   30|        756 756040001   159276 2022.07.01 00:00 2022.11.29 10:00    0.2 
sRequest2 (EURUSD,H1)   31|        410 410010011   161626 2022.07.01 00:00 2022.10.27 01:00    0.3 
sRequest2 (EURUSD,H1)   32|        410 410010011   161627 2022.07.01 00:00 2022.12.01 01:00    0.3 
sRequest2 (EURUSD,H1)   33|        724 724010005   159814 2022.07.01 00:00 2022.10.28 09:00    0.2 
sRequest2 (EURUSD,H1)   34|        724 724010005   159815 2022.07.01 00:00 2022.12.23 10:00    0.1 
sRequest2 (EURUSD,H1)   35|        752 752010019   170359 2022.07.01 00:00 2022.10.28 08:00    0.7 
sRequest2 (EURUSD,H1)   36|        752 752010019   171381 2022.07.01 00:00 2022.11.29 09:00    0.6


很容易看出，取样中有多个值，对应某些具有相同 event_id 的事件。 例如，项目 2-4 引用 EU 参数。 GDP 已经需依据若干读数估算，因此有几个参数值。 结果就是，最终取样包含 36 个项目，这显然超过了计算参数的国家/地区数量。

如果我们仅需要获取给定事件的最新值来制作取样，那么我们需要在查询中添加对结果进行分组和排序的功能。 然后我们就得到以下复合 SQL 查询：

SELECT evs.COUNTRY_ID AS country_id,
       evals.EVENT_ID AS event_id,
       evals.VALUE_ID AS value_id,
       evals.PERIOD AS period,
       evals.TIME AS time,
       evals.ACTUAL AS actual
  FROM EVENT_VALUES evals
       JOIN
       (
           SELECT COUNTRY_ID,
                  EVENT_ID
             FROM EVENTS
            WHERE (NAME LIKE 'GDP q/q' AND 
                   SECTOR = 'Gross Domestic Product') 
       )
       AS evs ON evals.event_id = evs.EVENT_ID
WHERE (period = '2022.07.01 00:00' )
GROUP BY evals.event_id 
HAVING MAX(value_id)


项目将按 “event_id” 数据列（字段）分组。 如果有多个项目，则按 “value_id” 数据列（字段）的最大值排序。 故此，在这种情况下，将仅选出了欧盟的三个项目之一：

country_id event_id value_id period time actual
999 999030016 158838 2022.07.01 00:00 2022.12.07 12:00 0.3


结果就是，日志中将出现以下项目：

sRequest2 (EURUSD,H1)   'GDP q/q' event and grouped last values:
sRequest2 (EURUSD,H1)   
sRequest2 (EURUSD,H1)    #| country_id  event_id value_id period           time             actual
sRequest2 (EURUSD,H1)   --+-----------------------------------------------------------------------
sRequest2 (EURUSD,H1)    1|         36  36010019   173679 2022.07.01 00:00 2022.12.07 02:30    0.6 
sRequest2 (EURUSD,H1)    2|         76  76010010   173825 2022.07.01 00:00 2022.12.01 14:00    0.4 
sRequest2 (EURUSD,H1)    3|        124 124010022   161963 2022.07.01 00:00 2022.11.29 15:30    0.7 
sRequest2 (EURUSD,H1)    4|        156 156010004   172459 2022.07.01 00:00 2022.10.24 04:00    3.9 
sRequest2 (EURUSD,H1)    5|        250 250010005   169389 2022.07.01 00:00 2022.11.30 09:45    0.2 
sRequest2 (EURUSD,H1)    6|        276 276010008   172410 2022.07.01 00:00 2022.10.28 10:00    0.3 
sRequest2 (EURUSD,H1)    7|        344 344020002   155338 2022.07.01 00:00 2022.11.11 10:30   -2.6 
sRequest2 (EURUSD,H1)    8|        380 380010020   162297 2022.07.01 00:00 2022.11.30 11:00    0.5 
sRequest2 (EURUSD,H1)    9|        392 392010001   165182 2022.07.01 00:00 2022.12.08 01:50   -0.2 
sRequest2 (EURUSD,H1)   10|        410 410010011   161627 2022.07.01 00:00 2022.12.01 01:00    0.3 
sRequest2 (EURUSD,H1)   11|        484 484020016   166109 2022.07.01 00:00 2022.11.25 14:00    0.9 
sRequest2 (EURUSD,H1)   12|        554 554010024   168293 2022.07.01 00:00 2022.12.14 23:45    2.0 
sRequest2 (EURUSD,H1)   13|        578 578020012   172320 2022.07.01 00:00 2022.11.18 09:00    1.5 
sRequest2 (EURUSD,H1)   14|        702 702010004   174527 2022.07.01 00:00 2022.11.23 02:00    1.1 
sRequest2 (EURUSD,H1)   15|        710 710060009   175234 2022.07.01 00:00 2022.12.06 11:30    1.6 
sRequest2 (EURUSD,H1)   16|        724 724010005   159815 2022.07.01 00:00 2022.12.23 10:00    0.1 
sRequest2 (EURUSD,H1)   17|        752 752010019   171381 2022.07.01 00:00 2022.11.29 09:00    0.6 
sRequest2 (EURUSD,H1)   18|        756 756040001   159276 2022.07.01 00:00 2022.11.29 10:00    0.2 
sRequest2 (EURUSD,H1)   19|        826 826010037   157175 2022.07.01 00:00 2022.12.22 09:00   -0.3 
sRequest2 (EURUSD,H1)   20|        840 840010007   163419 2022.07.01 00:00 2022.12.22 15:30    3.2 
sRequest2 (EURUSD,H1)   21|        999 999030016   158838 2022.07.01 00:00 2022.12.07 12:00    0.3


现在取样中有 21 个项目。 最后，我们需要将国家/地区代码替换为其名称。 我们将之前的 SLQ 查询更改为以下查询：

SELECT c.NAME AS country,
       ev_evals.event_id AS event_id,
       ev_evals.value_id AS value_id,
       ev_evals.period AS period,
       ev_evals.TIME AS time,
       ev_evals.ACTUAL AS actual
  FROM COUNTRIES c
       JOIN
       (
           SELECT evs.COUNTRY_ID AS country_id,
                  evals.EVENT_ID AS event_id,
                  evals.VALUE_ID AS value_id,
                  evals.PERIOD AS period,
                  evals.TIME AS time,
                  evals.ACTUAL AS actual
             FROM EVENT_VALUES evals
                  JOIN
                  (
                      SELECT COUNTRY_ID,
                             EVENT_ID
                        FROM EVENTS
                       WHERE (NAME LIKE 'GDP q/q' AND 
                              SECTOR = 'Gross Domestic Product') 
                  )
                  AS evs ON evals.event_id = evs.EVENT_ID
            WHERE (period = '2022.07.01 00:00') 
            GROUP BY evals.event_id
           HAVING MAX(value_id) 
       )
       AS ev_evals ON c.COUNTRY_ID = ev_evals.country_id


依此方式，以 MQL5 实现以下复合查询：

//--- 4)  'GDP q/q' event and grouped last values with country names
subquery=db_obj.SqlRequest();
string new_sql_request3=::StringFormat("SELECT c.NAME AS country,"
                                       "ev_evals.event_id AS event_id,"
                                       "ev_evals.value_id AS value_id,"
                                       "ev_evals.period AS period,"
                                       "ev_evals.TIME AS time,"
                                       "ev_evals.ACTUAL AS actual "
                                       "FROM COUNTRIES c JOIN (%s) "
                                       "AS ev_evals ON c.COUNTRY_ID = ev_evals.country_id",
                                       subquery);
if(!db_obj.Select(new_sql_request3))
  {
   db_obj.Close();
   return;
  }
::Print("\n'GDP q/q' event and grouped last values with country names:\n");
//--- print the SQL request
if(db_obj.PrintSqlRequest()<0)
   ::PrintFormat("Failed to print the SQL request, error %d", ::GetLastError());
db_obj.FinalizeSqlRequest();


在流水账中打印所需的取样：

sRequest2 (EURUSD,H1)   'GDP q/q' event and grouped last values with country names:
sRequest2 (EURUSD,H1)   
sRequest2 (EURUSD,H1)    #| country         event_id value_id period           time             actual
sRequest2 (EURUSD,H1)   --+---------------------------------------------------------------------------
sRequest2 (EURUSD,H1)    1| Australia       36010019   173679 2022.07.01 00:00 2022.12.07 02:30    0.6 
sRequest2 (EURUSD,H1)    2| Brazil          76010010   173825 2022.07.01 00:00 2022.12.01 14:00    0.4 
sRequest2 (EURUSD,H1)    3| Canada         124010022   161963 2022.07.01 00:00 2022.11.29 15:30    0.7 
sRequest2 (EURUSD,H1)    4| China          156010004   172459 2022.07.01 00:00 2022.10.24 04:00    3.9 
sRequest2 (EURUSD,H1)    5| France         250010005   169389 2022.07.01 00:00 2022.11.30 09:45    0.2 
sRequest2 (EURUSD,H1)    6| Germany        276010008   172410 2022.07.01 00:00 2022.10.28 10:00    0.3 
sRequest2 (EURUSD,H1)    7| Hong Kong      344020002   155338 2022.07.01 00:00 2022.11.11 10:30   -2.6 
sRequest2 (EURUSD,H1)    8| Italy          380010020   162297 2022.07.01 00:00 2022.11.30 11:00    0.5 
sRequest2 (EURUSD,H1)    9| Japan          392010001   165182 2022.07.01 00:00 2022.12.08 01:50   -0.2 
sRequest2 (EURUSD,H1)   10| South Korea    410010011   161627 2022.07.01 00:00 2022.12.01 01:00    0.3 
sRequest2 (EURUSD,H1)   11| Mexico         484020016   166109 2022.07.01 00:00 2022.11.25 14:00    0.9 
sRequest2 (EURUSD,H1)   12| New Zealand    554010024   168293 2022.07.01 00:00 2022.12.14 23:45    2.0 
sRequest2 (EURUSD,H1)   13| Norway         578020012   172320 2022.07.01 00:00 2022.11.18 09:00    1.5 
sRequest2 (EURUSD,H1)   14| Singapore      702010004   174527 2022.07.01 00:00 2022.11.23 02:00    1.1 
sRequest2 (EURUSD,H1)   15| South Africa   710060009   175234 2022.07.01 00:00 2022.12.06 11:30    1.6 
sRequest2 (EURUSD,H1)   16| Spain          724010005   159815 2022.07.01 00:00 2022.12.23 10:00    0.1 
sRequest2 (EURUSD,H1)   17| Sweden         752010019   171381 2022.07.01 00:00 2022.11.29 09:00    0.6 
sRequest2 (EURUSD,H1)   18| Switzerland    756040001   159276 2022.07.01 00:00 2022.11.29 10:00    0.2 
sRequest2 (EURUSD,H1)   19| United Kingdom 826010037   157175 2022.07.01 00:00 2022.12.22 09:00   -0.3 
sRequest2 (EURUSD,H1)   20| United States  840010007   163419 2022.07.01 00:00 2022.12.22 15:30    3.2 
sRequest2 (EURUSD,H1)   21| European Union 999030016   158838 2022.07.01 00:00 2022.12.07 12:00    0.3


尽管问题已通过若干种方式解决，但将一个查询包含在另一个查询中的可能性令它变得容易得多。


结束语

我希望这篇文章能引起那些参考宏观经济数据来创建策略的交易者和开发人员的兴趣。 我也敢谏言，很可能没有什么宏观经济指标可以让您制定一个优秀的策略。 然而，它们也许可作为原始神经网络数据的补充。 

本文由MetaQuotes Ltd译自俄文
原文地址： https://www.mql5.com/ru/articles/11977

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Denis Kirichenko
Denis Kirichenko
Complicated projects involving statistical & econometric analysis methodology are of special interest.

Nothing makes me glad but a well-written Requirements Specification. It accounts for, at a minimum, 60-80% of its future successful realization. I'm asking my customers to state their trade ideas clearly and explicitly. As for me I'm always ready to discuss and realize your ideas.

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最近评论 | 前往讨论 (2)
Mustafa Nail Sertoglu
Mustafa Nail Sertoglu | 16 3月 2023 在 11:51
很好的 "信息系统设计"；感谢所有的努力，我将学习这篇文章。
John May
John May | 10 3月 2024 在 21:15

丹尼斯


多好的文章啊。我现在还在仔细阅读。每个脚本对我来说都很有效。我得到了和你一样的输出结果，但有一个例外；


第 2.18 节，您显示了输出结果。这让我有些困惑，因为在之前的第 2.13 节中，您删除了亚洲区的县。


我很感谢您花了这么多时间。

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