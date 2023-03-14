构建自动运行的 EA（第 04 部分）：手工触发器（I）

概述

在上一篇文章“构建自动运行的 EA（第 03 部分）：新函数”中，我们完成了对订单系统的全覆盖。 如果您还没有阅读它，或还未完全理解它的内容，我建议您回到那篇文章。 于此，我们将不再讨论订单系统。 我们将继续讨论其它事情，特别是触发器。

触发器系统大概是最困难的部分。 它会产生混淆、怀疑和问题，因为没有 100% 无错的方法。 所有方法都有自己的缺点和问题。 其中一些错误的概率较高，而另一些则具有较低的概率。 但请始终记住以下规则：不要过于依赖触发器，无论它们是什么类型，因为它们可能会在您最意想不到的时候失败。 如果触发器系统出现故障，您可能会错过一个好机会、或遭遇巨亏，因此您应该始终非常对待触发器。

但我们来看一下这个系统的一些细节。 首先，系统的目的是什么？ 触发系统有若干种用途，包括指示何时实现盈亏平衡、或何时触发尾随止损移动。 这些是最简单的例子。 触发器系统还可以指示 EA 何时应开仓、或何时应平仓。

所有这些事件都是完全自动发生的：交易者不需要做任何事情。 我们只是指示 EA 哪个触发器应该激活相应事件。 然后不需要人工参与，除非 EA 进入死循环，因为此刻交易者将不得不立即停用它。

为了更好地理解这些思路和概念，我们需要编写一个手动 EA。 但在此，我们需做一些与我们常用的手动 EA 完全不同的事情。 我们在本系列中用作示例的 EA 之中，我们将添加下挂单，或发送订单开立市价持仓的可能性。 由于 EA 是出于演示和教学目的，我建议所有考虑使用它的人都在模拟账户上这样做。 不要在真实账户上使用该 EA，因为它有卡住、或以疯狂的方式运行的风险。





如何发送订单并开立市价仓位



以我的观点，在图表上进行交易的最佳方式是将鼠标与键盘结合使用。 这对于下挂单很不错，而市价单只能使用键盘下单。 但唯一的问题是，如何实现才不会导致复杂到难以解释的代码，因为通过鼠标和键盘提交订单的系统可能非常难以开发。

考虑片刻之后，我决定在文章中采用一个理想系统，十分简单。 故此，不要在真实账户上使用此系统。 它只是为了帮助我解释一些有关触发器的事情，以便您可以了解触发器是如何实现的，以及它应该如何进行处理。

该代码是您可以构建的最简单代码，但对于本系列文章的其余部分来说，它仍然足够了。 那么，我们就来看看代码是如何实现的。

首先，我添加了一个名为 C_Mouse.mqh 的头文件。 文件中的代码按如下方式开始：

#property copyright "Daniel Jose" #define def_MouseName "MOUSE_H" #define def_BtnLeftClick(A) ((A & 0x01 ) == 0x01 ) #define def_SHIFT_Press(A) ((A & 0x04 ) == 0x04 ) #define def_CTRL_Press(A) ((A & 0x08 ) == 0x08 )

它为我们正在创建的图形对象设置名称 — 水平线，来指示图表上鼠标指针所处位置的价格。 我们还创建了三个定义，以便更轻松地访问鼠标事件将生成的某些信息。这是测试单击和按键事件的方式。 稍后我们将在 EA 中用到这些访问定义，而对象名称的定义将在文件末尾通过以下代码行完成：

#undef def_MouseName

将这一行添加到头文件的末尾，可确保此定义不会泄漏、或出现在代码中的其它任何位置。 如果您尝试在此头文件以外的其它位置使用此定义，且不重新声明它，编译器将返回相关警告。

现在我们开始编写负责鼠标操作的类代码。 它开始如下：

class C_Mouse { private : struct st00 { long Id; color Cor; double PointPerTick, Price; uint BtnStatus; }m_Infos; void CreateLineH( void ) { ObjectCreate (m_Infos.Id, def_MouseName, OBJ_HLINE , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetString (m_Infos.Id, def_MouseName, OBJPROP_TOOLTIP , "

" ); ObjectSetInteger (m_Infos.Id, def_MouseName, OBJPROP_BACK , false ); ObjectSetInteger (m_Infos.Id, def_MouseName, OBJPROP_COLOR , m_Infos.Cor); } inline double AdjustPrice( const double value) { return MathRound (value / m_Infos.PointPerTick) * m_Infos.PointPerTick; }

不要被这段代码吓到，这部分只是一个小例子。我们所做的只是声明了一个数据结构，它将包含类中的一些全局变量，但它们对于该类则是私密的。 此后，我们调用在 MetaTrader 5 平台中创建图表对象的过程。 这个对象是一条水平线，我们将设置它的一些属性并继续。

至于这个函数，您在上一篇文章中已经见过了。 如果没见过，请先阅读本系列的前几篇文章，因为它们对于我们将要做的事情也很重要。

现在，我们来看一下将在 C_Mouse 类中公开的过程。 我们从类构造函数开始：

C_Mouse( const color cor) { m_Infos.Id = ChartID (); m_Infos.Cor = cor; m_Infos.PointPerTick = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE ); ChartSetInteger (m_Infos.Id, CHART_EVENT_MOUSE_MOVE , true ); ChartSetInteger (m_Infos.Id, CHART_EVENT_OBJECT_DELETE , true ); CreateLineH(); }

它有两行，如果您不是很熟悉 MQL5，它们对您来说可能看起来很奇怪。 那好，我就简要解释一下它们。 这一行告诉 MetaTrader 5 平台，我们的代码，想要 EA 接收鼠标事件。 鼠标还会生成另一种类型的事件，该事件在鼠标滚动时发生。 但我们不会用到它，因为这个事件类型如果足够了。

这一行通知 MetaTrader 5，我们想知道任何对象已从图表中删除。如果发生这种情况，这将生成一个事件，通知我们哪个元素已从图表中删除。 当我们想要保存某些关键元素，从而完美执行任务时，这种类型的事件可能很有用。 然后，如果用户意外删除了任何关键元素，MetaTrader 5 会通知代码（在本例中为 EA）该元素已被删除，以便我们可以重新创建它。 现在我们来看一下的类析构函数代码：

~C_Mouse() { ChartSetInteger (m_Infos.Id, CHART_EVENT_OBJECT_DELETE , false ); ObjectDelete (m_Infos.Id, def_MouseName); }

我们在此代码中做两件事。 首先，我们通知 MetaTrader 5，如果从图表中删除任何元素，我们将不再希望收到通知。在我们继续之前这样做很重要，就像我们尝试删除一个元素一样，MetaTrader 5 将生成一个事件，通知某些内容已从图表中删除。 这正是我们接下来要做的：删除我们创建的显示鼠标指针所在价格范围的行。

接下来我们需要做的是创建一种读取类内数据的方法，以便我们知道鼠标位置，及其按钮的状态。 为此，我们将用到以下函数

const void GetStatus( double &Price, uint &BtnStatus) const { Price = m_Infos.Price; BtnStatus = m_Infos.BtnStatus; }

我想针对缺少面向对象编程经验的人解释一些很平常的事情。 使用类时，我们不得允许类外的任何代码直接访问类变量或过程，并且必须始终检查将进入类的内容。

允许访问类中的变量或过程，获取未经正确检查的数值是一个严重的错误，因为从长远来看，这会导致问题。 在某些时候，您能够在代码中修改类中的关键变量的数值，那么在使用它时，代码漏洞可能会面临风险。 此外，以后应对这种情况，并解决问题非常复杂。

所以，若要成为一名优秀的程序员，请始终遵循这种做法：如果您要读取类的内容，则允许它可读，而不是修改它；这种情况经常发生，尤其是在使用指针时。 您请求读取变量，并返回指针。 此时，您的代码处于危险之中，因为当您使用指针时，您知道在内存中写入的位置，这是非常危险的。 参见如何创建游戏作弊（在电子游戏中作弊的小程序）。 您简单地依据指针写入内存位置。

使用指针时要非常小心。 如有疑问，始终倾向于使用函数，而非过程。 两者之间的区别在于函数通常返回一个值，但仍然注意不要返回指针。

但如果您别无选择，则遵循我上面所示的相同操作。 这也许看起来过于小心，但当开始用保留字 const 声明过程或函数时，可以保证调用方永远不会更改变量中的值，因为编译器会将任何此类数值视为常量且无法更改。

使用保留字 const 完成过程或函数的声明，可保证您作为程序员不会意外、或不知不觉地更改过程或函数当中的任何值。 这可能是现有最好的编程实践，尽管对许多人来说可能看起来很奇怪。 它避免了一些编程错误，特别是当我们在 OOP（面向对象编程）中执行此操作时，但我们稍后会通过一个更清晰的例子回到这个问题，该示例将帮助您理解使用保留字 const 完成声明的问题。

我们所需的最后一个过程如下所示:

void DispatchMessage( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam ) { int w; datetime dt; switch (id) { case CHARTEVENT_OBJECT_DELETE : if (sparam == def_MouseName) CreateLineH(); break ; case CHARTEVENT_MOUSE_MOVE : ChartXYToTimePrice (m_Infos.Id, ( int )lparam, ( int )dparam, w, dt, m_Infos.Price); ObjectMove (m_Infos.Id, def_MouseName, 0 , 0 , m_Infos.Price = AdjustPrice(m_Infos.Price)); m_Infos.BtnStatus = ( uint )sparam; ChartRedraw (); break ; } }

这非常有趣，因为许多程序员都希望将代码放在 OnChartEvent 消息处理事件当中。 但我喜欢在对象类中处理事件。 这往往有助于不会忘记处理特定内容，或以特殊方式处理它，而这通常会令您检查代码是否正常工作。 通过在类中进行这种处理，从长远来看，我们更有信心。 因为当我们用到该类时，我们知道该类的消息处理系统正在按预期工作。 这大大加快了新程序的创建速度。 这也是重用的路径：一次编程，始终使用。

我们来看看这个消息传递系统中会发生什么。 在此，我们准确地复制了 OnChartEvent 事件处理程序将接收的数据，这是故意这样做的，因为我们希望在类中处理这些事件。

一旦定义完毕，我们来判定处理哪些事件。 首先是对象删除事件，之所以生成该事件，是因为我们之前告诉 MetaTrader 5，我们希望在从图表中删除任何对象时得到通知。 如果删除的对象是鼠标指示线，则将立即重新创建该对象。

在类中，我们要处理的下一个事件是鼠标移动事件。 同样，生成此事件是由于我们已经告诉 MetaTrader 5，我们想知道鼠标发生了什么。 在此，我们简单地将 MetaTrader 5 提供的数值转换为时间和价格值。 之后，我们将水平线对象定位在价格位置，令其位于正确的点位。 请注意，点位它不是在屏幕坐标系中，而是在价格图表当中。 从那里我们保存按钮的值，并强制立即重绘图表。

重要的是，此图表重绘在类事件处理程序，或 OnChartEvent 事件处理程序中进行。 如果不这样做，您可能会觉得代码令平台变得迟缓，因为价格线会奇怪地移动。

我们的 C_Mouse 类至此完成，现在我们可以直接在图表上初始挂单。 现在，我们回到我们的 EA 代码，并添加 C_Mouse 类，以便能够生成事件，并发送挂单。 此处就是它如何完成的：

#include <Generic Auto Trader\C_Orders.mqh> #include <Generic Auto Trader\C_Mouse.mqh> C_Orders *manager; C_Mouse *mouse; input int user01 = 1 ; input double user02 = 100 ; input double user03 = 75 ; input bool user04 = true ; input color user05 = clrBlack ; #define def_MAGIC_NUMBER 987654321 int OnInit () { manager = new C_Orders(def_MAGIC_NUMBER); mouse = new C_Mouse(user05); return INIT_SUCCEEDED ; } void OnDeinit ( const int reason) { delete mouse; delete manager; } void OnTick () { }

上面的片段讲述了我们将如何生产东西的步骤。 一切都如这种方式完成，即可以轻松删除 C_Mouse 类。 由于对于自动化 EA 它没有用，但现在我们需要一种方式来测试 EA，而最好的方法是使用我们刚刚创建的 C_Mouse 类，而无需添加触发器。 故此，我们包含此类，如此编译器可以为我们添加代码。 我们定义水平价格线的颜色。

我们初始化 C_Order 类，如此所有订单对于此 EA 都具有相同的魔幻数字。 请注意，您应该始终为每个 EA 设置不同的魔幻数字。 原因在于，如果您要在同一时间在同一资产上使用多个 EA，需要将它们分开，而每个 EA 管理自己的订单的方法就是依据这个魔幻数字。 如果两个 EA 拥有相同的魔幻数字，您就无法将它们区别开，其中一个可能会干扰另一个的订单。 因此，每个 EA 都必须有自己的唯一魔幻数字。

之后，我们初始化 C_Mouse 类，如此 EA 准备好工作。 不要忘记在 EA 结束时调用析构函数。 不过，如果您自己忘记了，编译器通常会为您完成。 尽管如此，在代码中执行此操作是一种很好的习惯，这样每个人都知道在哪里停止引用类。

虽然我说 EA 已经准备好工作，但尚缺少一件事：图表事件处理系统。 它将具有以下形式：

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { uint BtnStatus; double Price; static double mem = 0 ; (*mouse).DispatchMessage(id, lparam, dparam, sparam); (*mouse).GetStatus(Price, BtnStatus); if (def_SHIFT_Press(BtnStatus) != def_CTRL_Press(BtnStatus)) { if ( def_BtnLeftClick(BtnStatus) && (mem == 0 ) ) (*manager).CreateOrder(def_SHIFT_Press(BtnStatus) ? ORDER_TYPE_BUY : ORDER_TYPE_SELL , mem = Price, user03, user02, user01, user04); } else mem = 0 ; }

此处，非常简单。 我不想将我们正在构建的自动运行的 EA 再变回手动 EA。 出于这个原因，EA 不会创建定义止盈和止损的限价指示线。 但我们来看看这段代码是如何工作的。 这里仍然缺少一些东西。

当 MetaTrader 5 注意到图表上发生了一个事件时，无论它是什么，它都会调用上述代码。 一旦激活此段代码，并接收要运行的处理器后，它将调用来自 C_Mouse 类的消息处理过程。以这种方式，链接到鼠标的事件就能得到正确处理，且始终以相同的方式。

当 C_Mouse 类消息处理程序返回时，我们将捕获鼠标状态，以便能够在此函数中的此处使用它。

现在，我们使用 C_Mouse.mqh 头文件中的定义检查 Shift 和 Ctrl 键的状态。 它们作为我们是在提交买入还是卖出订单的指示。 出于此原因，它们必须具有不同的值。 如果发生这种情况，我们将进行新的测试。

但是这次，我们检查是否单击了鼠标左键。如果属实，且记忆价格为零，则取用户指定的数据向服务器发送挂单。 买入或卖出由 Shift 和 Ctrl 键判定：Shift 表示买入，而 Ctrl 表示卖出。 因此，我们可以根据需要下订单来测试系统，但如上所述，这里仍然缺少一些东西。

在上一篇文章中，我为您提供了一个实际任务：尝试生成一段个代码，按市价进行交易。 如果您无法实现它，没事。 但如果您可以自己处理任务，而不用查看我的解决方案，那就更好了。 解决方案就在下面，在更新的 OnChartEvent 处理程序代码之中。

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { uint BtnStatus; double Price; static double mem = 0 ; (*mouse).DispatchMessage(id, lparam, dparam, sparam); (*mouse).GetStatus(Price, BtnStatus); if ( TerminalInfoInteger ( TERMINAL_KEYSTATE_CONTROL )) { if ( TerminalInfoInteger ( TERMINAL_KEYSTATE_UP )) (*manager).ToMarket( ORDER_TYPE_BUY , user03, user02, user01, user04); if ( TerminalInfoInteger ( TERMINAL_KEYSTATE_DOWN ) (*manager).ToMarket( ORDER_TYPE_SELL , user03, user02, user01, user04); } if (def_SHIFT_Press(BtnStatus) != def_CTRL_Press(BtnStatus)) { if (def_BtnLeftClick(BtnStatus) && (mem == 0 )) (*manager).CreateOrder(def_SHIFT_Press(BtnStatus) ? ORDER_TYPE_BUY : ORDER_TYPE_SELL , mem = Price, user03, user02, user01, user04); } else mem = 0 ; }

这是一种将市价单发送到交易服务器的方式。 我们已有以下行为：当按下 CTRL 时，这里的条件为 true，现在我们就可以检查第二个条件。 第二个条件指示我们是按市价买入，还是以市价卖出。 为此，我们将使用箭头键。 如果按下 CTRL + 向上箭头，我们将执行市价买入操作，参数则按照用户交互区域中的指定数值。 如果按下 CTRL + 向下箭头，则执行市价卖出操作，同样基于指定参数。

这些指导如图例 01 所示：





图例 01. EA 设定。





结束语



我刚才解释的事件系统及其实现方式就是一种触发机制。 但在这种情况下，该机制是手动的，即它需要交易者的人工干预：开仓或挂单的订单则是通过 EA 用户与 EA 本身的交互来执行的。 在这种情况下，没有自动机制可以在订单簿中下订单或开仓，这完全取决于交易者。

但是一旦订单被放入订单簿中，系统将不再依赖于交易者，一旦价格达到订单中指定的点位，订单就会变为持仓，如果随后达到其中一个限价，该笔持仓将被平仓。 不过，您需要当心，因为可能会出现高波动的时刻，这可能导致价格跳跃。 在这种情况下，该笔持仓将保持状态，直到经纪商强制平仓，或者在日内交易的情况下，由于停市而导致的时间限制到期。 故此，您应该始终小心持仓。

附件文件包含当前形式的代码。 在下一篇文章中，我们将修改此代码，令其更容易在手动模式下使用 EA，因为我们需要进行一些变化。 然而，这些变化将会很有趣。



