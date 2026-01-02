- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
183
Kârla kapanan işlemler:
31 (16.93%)
Zararla kapanan işlemler:
152 (83.06%)
En iyi işlem:
23.76 EUR
En kötü işlem:
-37.34 EUR
Brüt kâr:
88.27 EUR (17 902 pips)
Brüt zarar:
-74.72 EUR (30 747 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (14.64 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
37.76 EUR (8)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
80.78%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
128
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.28
Alış işlemleri:
107 (58.47%)
Satış işlemleri:
76 (41.53%)
Kâr faktörü:
1.18
Beklenen getiri:
0.07 EUR
Ortalama kâr:
2.85 EUR
Ortalama zarar:
-0.49 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
71 (-11.15 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-47.94 EUR (5)
Aylık büyüme:
-4.36%
Algo alım-satım:
78%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
33.53 EUR
Maksimum:
47.94 EUR (22.36%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.13% (33.53 EUR)
Varlığa göre:
1.36% (6.94 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|101
|GBPUSD
|38
|EURUSD
|14
|USDCHF
|10
|XAUUSD
|9
|USDJPY
|4
|AUDJPY
|4
|USDCAD
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|ETHUSD
|-12
|GBPUSD
|1
|EURUSD
|2
|USDCHF
|-5
|XAUUSD
|23
|USDJPY
|2
|AUDJPY
|5
|USDCAD
|-1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|ETHUSD
|-15K
|GBPUSD
|-268
|EURUSD
|-152
|USDCHF
|-379
|XAUUSD
|2.4K
|USDJPY
|141
|AUDJPY
|373
|USDCAD
|-65
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +23.76 EUR
En kötü işlem: -37 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +14.64 EUR
Maksimum ardışık zarar: -11.15 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PepperstoneUK-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 5
|
FXOpen-MT5
|0.65 × 77
|
Exness-MT5Real31
|0.67 × 66
|
Tickmill-Live
|0.88 × 17
|
AdmiralMarkets-Live
|1.12 × 17
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|2.82 × 84
|
ICMarkets-MT5-4
|3.34 × 149
|
GBEbrokers-LIVE
|3.84 × 105
|
FusionMarkets-Live
|4.00 × 48
|
Stambh-Main
|4.79 × 28
|
TradeMaxGlobal-Live
|5.61 × 38
|
ICMarketsSC-MT5
|7.85 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-4
|10.35 × 63
|
Exness-MT5Real3
|13.00 × 7
|
RoboForex-Pro
|14.50 × 2
|
Dukascopy-live-mt5-1
|24.47 × 110
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-4%
0
0
USD
USD
514
EUR
EUR
2
78%
183
16%
100%
1.18
0.07
EUR
EUR
13%
1:30