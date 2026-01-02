SinyallerBölümler
Paulo Eduardo Possobon

Pozzo

Paulo Eduardo Possobon
0 inceleme
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -4%
PepperstoneUK-Live
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
183
Kârla kapanan işlemler:
31 (16.93%)
Zararla kapanan işlemler:
152 (83.06%)
En iyi işlem:
23.76 EUR
En kötü işlem:
-37.34 EUR
Brüt kâr:
88.27 EUR (17 902 pips)
Brüt zarar:
-74.72 EUR (30 747 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (14.64 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
37.76 EUR (8)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
80.78%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
128
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.28
Alış işlemleri:
107 (58.47%)
Satış işlemleri:
76 (41.53%)
Kâr faktörü:
1.18
Beklenen getiri:
0.07 EUR
Ortalama kâr:
2.85 EUR
Ortalama zarar:
-0.49 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
71 (-11.15 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-47.94 EUR (5)
Aylık büyüme:
-4.36%
Algo alım-satım:
78%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
33.53 EUR
Maksimum:
47.94 EUR (22.36%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.13% (33.53 EUR)
Varlığa göre:
1.36% (6.94 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
ETHUSD 101
GBPUSD 38
EURUSD 14
USDCHF 10
XAUUSD 9
USDJPY 4
AUDJPY 4
USDCAD 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
ETHUSD -12
GBPUSD 1
EURUSD 2
USDCHF -5
XAUUSD 23
USDJPY 2
AUDJPY 5
USDCAD -1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
ETHUSD -15K
GBPUSD -268
EURUSD -152
USDCHF -379
XAUUSD 2.4K
USDJPY 141
AUDJPY 373
USDCAD -65
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +23.76 EUR
En kötü işlem: -37 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +14.64 EUR
Maksimum ardışık zarar: -11.15 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PepperstoneUK-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

PepperstoneUK-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
FXOpen-MT5
0.65 × 77
Exness-MT5Real31
0.67 × 66
Tickmill-Live
0.88 × 17
AdmiralMarkets-Live
1.12 × 17
KuberaCapitalMarkets-Server
2.82 × 84
ICMarkets-MT5-4
3.34 × 149
GBEbrokers-LIVE
3.84 × 105
FusionMarkets-Live
4.00 × 48
Stambh-Main
4.79 × 28
TradeMaxGlobal-Live
5.61 × 38
ICMarketsSC-MT5
7.85 × 13
ICMarketsSC-MT5-4
10.35 × 63
Exness-MT5Real3
13.00 × 7
RoboForex-Pro
14.50 × 2
Dukascopy-live-mt5-1
24.47 × 110
İnceleme yok
2026.01.02 15:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Pozzo
Ayda 30 USD
-4%
0
0
USD
514
EUR
2
78%
183
16%
100%
1.18
0.07
EUR
13%
1:30
