Paulo Eduardo Possobon

Pozzo

Paulo Eduardo Possobon
0 comentários
2 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -4%
PepperstoneUK-Live
1:30
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
183
Negociações com lucro:
31 (16.93%)
Negociações com perda:
152 (83.06%)
Melhor negociação:
23.76 EUR
Pior negociação:
-37.34 EUR
Lucro bruto:
88.27 EUR (17 902 pips)
Perda bruta:
-74.72 EUR (30 747 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (14.64 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
37.76 EUR (8)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
80.78%
Último negócio:
1 horas atrás
Negociações por semana:
128
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
0.28
Negociações longas:
107 (58.47%)
Negociações curtas:
76 (41.53%)
Fator de lucro:
1.18
Valor esperado:
0.07 EUR
Lucro médio:
2.85 EUR
Perda média:
-0.49 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
71 (-11.15 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-47.94 EUR (5)
Crescimento mensal:
-4.36%
Algotrading:
78%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
33.53 EUR
Máximo:
47.94 EUR (22.36%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
13.13% (33.53 EUR)
Pelo Capital Líquido:
1.36% (6.94 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
ETHUSD 101
GBPUSD 38
EURUSD 14
USDCHF 10
XAUUSD 9
USDJPY 4
AUDJPY 4
USDCAD 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
ETHUSD -12
GBPUSD 1
EURUSD 2
USDCHF -5
XAUUSD 23
USDJPY 2
AUDJPY 5
USDCAD -1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
ETHUSD -15K
GBPUSD -268
EURUSD -152
USDCHF -379
XAUUSD 2.4K
USDJPY 141
AUDJPY 373
USDCAD -65
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +23.76 EUR
Pior negociação: -37 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +14.64 EUR
Máxima perda consecutiva: -11.15 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "PepperstoneUK-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

PepperstoneUK-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
FXOpen-MT5
0.65 × 77
Exness-MT5Real31
0.67 × 66
Tickmill-Live
0.88 × 17
AdmiralMarkets-Live
1.12 × 17
KuberaCapitalMarkets-Server
2.82 × 84
ICMarkets-MT5-4
3.34 × 149
GBEbrokers-LIVE
3.84 × 105
FusionMarkets-Live
4.00 × 48
Stambh-Main
4.79 × 28
TradeMaxGlobal-Live
5.61 × 38
ICMarketsSC-MT5
7.85 × 13
ICMarketsSC-MT5-4
10.35 × 63
Exness-MT5Real3
13.00 × 7
RoboForex-Pro
14.50 × 2
Dukascopy-live-mt5-1
24.47 × 110
Sem comentários
2026.01.02 15:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Pozzo
30 USD por mês
-4%
0
0
USD
514
EUR
2
78%
183
16%
100%
1.18
0.07
EUR
13%
1:30
Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

