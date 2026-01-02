- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
183
Negociações com lucro:
31 (16.93%)
Negociações com perda:
152 (83.06%)
Melhor negociação:
23.76 EUR
Pior negociação:
-37.34 EUR
Lucro bruto:
88.27 EUR (17 902 pips)
Perda bruta:
-74.72 EUR (30 747 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (14.64 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
37.76 EUR (8)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
80.78%
Último negócio:
1 horas atrás
Negociações por semana:
128
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
0.28
Negociações longas:
107 (58.47%)
Negociações curtas:
76 (41.53%)
Fator de lucro:
1.18
Valor esperado:
0.07 EUR
Lucro médio:
2.85 EUR
Perda média:
-0.49 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
71 (-11.15 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-47.94 EUR (5)
Crescimento mensal:
-4.36%
Algotrading:
78%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
33.53 EUR
Máximo:
47.94 EUR (22.36%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
13.13% (33.53 EUR)
Pelo Capital Líquido:
1.36% (6.94 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|101
|GBPUSD
|38
|EURUSD
|14
|USDCHF
|10
|XAUUSD
|9
|USDJPY
|4
|AUDJPY
|4
|USDCAD
|3
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|ETHUSD
|-12
|GBPUSD
|1
|EURUSD
|2
|USDCHF
|-5
|XAUUSD
|23
|USDJPY
|2
|AUDJPY
|5
|USDCAD
|-1
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|ETHUSD
|-15K
|GBPUSD
|-268
|EURUSD
|-152
|USDCHF
|-379
|XAUUSD
|2.4K
|USDJPY
|141
|AUDJPY
|373
|USDCAD
|-65
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +23.76 EUR
Pior negociação: -37 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +14.64 EUR
Máxima perda consecutiva: -11.15 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "PepperstoneUK-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-4%
0
0
USD
USD
514
EUR
EUR
2
78%
183
16%
100%
1.18
0.07
EUR
EUR
13%
1:30