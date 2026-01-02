SignauxSections
Paulo Eduardo Possobon

Pozzo

Paulo Eduardo Possobon
0 avis
2 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -4%
PepperstoneUK-Live
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
183
Bénéfice trades:
31 (16.93%)
Perte trades:
152 (83.06%)
Meilleure transaction:
23.76 EUR
Pire transaction:
-37.34 EUR
Bénéfice brut:
88.27 EUR (17 902 pips)
Perte brute:
-74.72 EUR (30 747 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (14.64 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
37.76 EUR (8)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
80.78%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
128
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
0.28
Longs trades:
107 (58.47%)
Courts trades:
76 (41.53%)
Facteur de profit:
1.18
Rendement attendu:
0.07 EUR
Bénéfice moyen:
2.85 EUR
Perte moyenne:
-0.49 EUR
Pertes consécutives maximales:
71 (-11.15 EUR)
Perte consécutive maximale:
-47.94 EUR (5)
Croissance mensuelle:
-4.36%
Algo trading:
78%
Prélèvement par solde:
Absolu:
33.53 EUR
Maximal:
47.94 EUR (22.36%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
13.13% (33.53 EUR)
Par fonds propres:
1.36% (6.94 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
ETHUSD 101
GBPUSD 38
EURUSD 14
USDCHF 10
XAUUSD 9
USDJPY 4
AUDJPY 4
USDCAD 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
ETHUSD -12
GBPUSD 1
EURUSD 2
USDCHF -5
XAUUSD 23
USDJPY 2
AUDJPY 5
USDCAD -1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
ETHUSD -15K
GBPUSD -268
EURUSD -152
USDCHF -379
XAUUSD 2.4K
USDJPY 141
AUDJPY 373
USDCAD -65
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +23.76 EUR
Pire transaction: -37 EUR
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +14.64 EUR
Perte consécutive maximale: -11.15 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "PepperstoneUK-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

PepperstoneUK-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
FXOpen-MT5
0.65 × 77
Exness-MT5Real31
0.67 × 66
Tickmill-Live
0.88 × 17
AdmiralMarkets-Live
1.12 × 17
KuberaCapitalMarkets-Server
2.82 × 84
ICMarkets-MT5-4
3.34 × 149
GBEbrokers-LIVE
3.84 × 105
FusionMarkets-Live
4.00 × 48
Stambh-Main
4.79 × 28
TradeMaxGlobal-Live
5.61 × 38
ICMarketsSC-MT5
7.85 × 13
ICMarketsSC-MT5-4
10.35 × 63
Exness-MT5Real3
13.00 × 7
RoboForex-Pro
14.50 × 2
Dukascopy-live-mt5-1
24.47 × 110
Aucun avis
2026.01.02 15:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
