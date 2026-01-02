- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
183
Gewinntrades:
31 (16.93%)
Verlusttrades:
152 (83.06%)
Bester Trade:
23.76 EUR
Schlechtester Trade:
-37.34 EUR
Bruttoprofit:
88.27 EUR (17 902 pips)
Bruttoverlust:
-74.72 EUR (30 747 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (14.64 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
37.76 EUR (8)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
80.78%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
128
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
0.28
Long-Positionen:
107 (58.47%)
Short-Positionen:
76 (41.53%)
Profit-Faktor:
1.18
Mathematische Gewinnerwartung:
0.07 EUR
Durchschnittlicher Profit:
2.85 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-0.49 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
71 (-11.15 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-47.94 EUR (5)
Wachstum pro Monat :
-4.36%
Algo-Trading:
78%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
33.53 EUR
Maximaler:
47.94 EUR (22.36%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
13.13% (33.53 EUR)
Kapital:
1.36% (6.94 EUR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|101
|GBPUSD
|38
|EURUSD
|14
|USDCHF
|10
|XAUUSD
|9
|USDJPY
|4
|AUDJPY
|4
|USDCAD
|3
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|ETHUSD
|-12
|GBPUSD
|1
|EURUSD
|2
|USDCHF
|-5
|XAUUSD
|23
|USDJPY
|2
|AUDJPY
|5
|USDCAD
|-1
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|ETHUSD
|-15K
|GBPUSD
|-268
|EURUSD
|-152
|USDCHF
|-379
|XAUUSD
|2.4K
|USDJPY
|141
|AUDJPY
|373
|USDCAD
|-65
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +23.76 EUR
Schlechtester Trade: -37 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +14.64 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -11.15 EUR
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "PepperstoneUK-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 5
|
FXOpen-MT5
|0.65 × 77
|
Exness-MT5Real31
|0.67 × 66
|
Tickmill-Live
|0.88 × 17
|
AdmiralMarkets-Live
|1.12 × 17
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|2.82 × 84
|
ICMarkets-MT5-4
|3.34 × 149
|
GBEbrokers-LIVE
|3.84 × 105
|
FusionMarkets-Live
|4.00 × 48
|
Stambh-Main
|4.79 × 28
|
TradeMaxGlobal-Live
|5.61 × 38
|
ICMarketsSC-MT5
|7.85 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-4
|10.35 × 63
|
Exness-MT5Real3
|13.00 × 7
|
RoboForex-Pro
|14.50 × 2
|
Dukascopy-live-mt5-1
|24.47 × 110
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
-4%
0
0
USD
USD
514
EUR
EUR
2
78%
183
16%
100%
1.18
0.07
EUR
EUR
13%
1:30