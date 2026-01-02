SignaleKategorien
Paulo Eduardo Possobon

Pozzo

Paulo Eduardo Possobon
0 Bewertungen
2 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -4%
PepperstoneUK-Live
1:30
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
183
Gewinntrades:
31 (16.93%)
Verlusttrades:
152 (83.06%)
Bester Trade:
23.76 EUR
Schlechtester Trade:
-37.34 EUR
Bruttoprofit:
88.27 EUR (17 902 pips)
Bruttoverlust:
-74.72 EUR (30 747 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (14.64 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
37.76 EUR (8)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
80.78%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
128
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
0.28
Long-Positionen:
107 (58.47%)
Short-Positionen:
76 (41.53%)
Profit-Faktor:
1.18
Mathematische Gewinnerwartung:
0.07 EUR
Durchschnittlicher Profit:
2.85 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-0.49 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
71 (-11.15 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-47.94 EUR (5)
Wachstum pro Monat :
-4.36%
Algo-Trading:
78%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
33.53 EUR
Maximaler:
47.94 EUR (22.36%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
13.13% (33.53 EUR)
Kapital:
1.36% (6.94 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
ETHUSD 101
GBPUSD 38
EURUSD 14
USDCHF 10
XAUUSD 9
USDJPY 4
AUDJPY 4
USDCAD 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
ETHUSD -12
GBPUSD 1
EURUSD 2
USDCHF -5
XAUUSD 23
USDJPY 2
AUDJPY 5
USDCAD -1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
ETHUSD -15K
GBPUSD -268
EURUSD -152
USDCHF -379
XAUUSD 2.4K
USDJPY 141
AUDJPY 373
USDCAD -65
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +23.76 EUR
Schlechtester Trade: -37 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +14.64 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -11.15 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "PepperstoneUK-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

PepperstoneUK-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
FXOpen-MT5
0.65 × 77
Exness-MT5Real31
0.67 × 66
Tickmill-Live
0.88 × 17
AdmiralMarkets-Live
1.12 × 17
KuberaCapitalMarkets-Server
2.82 × 84
ICMarkets-MT5-4
3.34 × 149
GBEbrokers-LIVE
3.84 × 105
FusionMarkets-Live
4.00 × 48
Stambh-Main
4.79 × 28
TradeMaxGlobal-Live
5.61 × 38
ICMarketsSC-MT5
7.85 × 13
ICMarketsSC-MT5-4
10.35 × 63
Exness-MT5Real3
13.00 × 7
RoboForex-Pro
14.50 × 2
Dukascopy-live-mt5-1
24.47 × 110
Keine Bewertungen
2026.01.02 15:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Pozzo
30 USD pro Monat
-4%
0
0
USD
514
EUR
2
78%
183
16%
100%
1.18
0.07
EUR
13%
1:30
