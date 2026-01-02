SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Pozzo
Paulo Eduardo Possobon

Pozzo

Paulo Eduardo Possobon
0 comentarios
2 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -4%
PepperstoneUK-Live
1:30
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
183
Transacciones Rentables:
31 (16.93%)
Transacciones Irrentables:
152 (83.06%)
Mejor transacción:
23.76 EUR
Peor transacción:
-37.34 EUR
Beneficio Bruto:
88.27 EUR (17 902 pips)
Pérdidas Brutas:
-74.72 EUR (30 747 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (14.64 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
37.76 EUR (8)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
80.78%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
128
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
0.28
Transacciones Largas:
107 (58.47%)
Transacciones Cortas:
76 (41.53%)
Factor de Beneficio:
1.18
Beneficio Esperado:
0.07 EUR
Beneficio medio:
2.85 EUR
Pérdidas medias:
-0.49 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
71 (-11.15 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-47.94 EUR (5)
Crecimiento al mes:
-4.36%
Trading algorítmico:
78%
Reducción de balance:
Absoluto:
33.53 EUR
Máxima:
47.94 EUR (22.36%)
Reducción relativa:
De balance:
13.13% (33.53 EUR)
De fondos:
1.36% (6.94 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
ETHUSD 101
GBPUSD 38
EURUSD 14
USDCHF 10
XAUUSD 9
USDJPY 4
AUDJPY 4
USDCAD 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
ETHUSD -12
GBPUSD 1
EURUSD 2
USDCHF -5
XAUUSD 23
USDJPY 2
AUDJPY 5
USDCAD -1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
ETHUSD -15K
GBPUSD -268
EURUSD -152
USDCHF -379
XAUUSD 2.4K
USDJPY 141
AUDJPY 373
USDCAD -65
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +23.76 EUR
Peor transacción: -37 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +14.64 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -11.15 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "PepperstoneUK-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

PepperstoneUK-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
FXOpen-MT5
0.65 × 77
Exness-MT5Real31
0.67 × 66
Tickmill-Live
0.88 × 17
AdmiralMarkets-Live
1.12 × 17
KuberaCapitalMarkets-Server
2.82 × 84
ICMarkets-MT5-4
3.34 × 149
GBEbrokers-LIVE
3.84 × 105
FusionMarkets-Live
4.00 × 48
Stambh-Main
4.79 × 28
TradeMaxGlobal-Live
5.61 × 38
ICMarketsSC-MT5
7.85 × 13
ICMarketsSC-MT5-4
10.35 × 63
Exness-MT5Real3
13.00 × 7
RoboForex-Pro
14.50 × 2
Dukascopy-live-mt5-1
24.47 × 110
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2026.01.02 15:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Pozzo
30 USD al mes
-4%
0
0
USD
514
EUR
2
78%
183
16%
100%
1.18
0.07
EUR
13%
1:30
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.