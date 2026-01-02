- Incremento
Total de Trades:
183
Transacciones Rentables:
31 (16.93%)
Transacciones Irrentables:
152 (83.06%)
Mejor transacción:
23.76 EUR
Peor transacción:
-37.34 EUR
Beneficio Bruto:
88.27 EUR (17 902 pips)
Pérdidas Brutas:
-74.72 EUR (30 747 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (14.64 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
37.76 EUR (8)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
80.78%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
128
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
0.28
Transacciones Largas:
107 (58.47%)
Transacciones Cortas:
76 (41.53%)
Factor de Beneficio:
1.18
Beneficio Esperado:
0.07 EUR
Beneficio medio:
2.85 EUR
Pérdidas medias:
-0.49 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
71 (-11.15 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-47.94 EUR (5)
Crecimiento al mes:
-4.36%
Trading algorítmico:
78%
Reducción de balance:
Absoluto:
33.53 EUR
Máxima:
47.94 EUR (22.36%)
Reducción relativa:
De balance:
13.13% (33.53 EUR)
De fondos:
1.36% (6.94 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|101
|GBPUSD
|38
|EURUSD
|14
|USDCHF
|10
|XAUUSD
|9
|USDJPY
|4
|AUDJPY
|4
|USDCAD
|3
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|ETHUSD
|-12
|GBPUSD
|1
|EURUSD
|2
|USDCHF
|-5
|XAUUSD
|23
|USDJPY
|2
|AUDJPY
|5
|USDCAD
|-1
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|ETHUSD
|-15K
|GBPUSD
|-268
|EURUSD
|-152
|USDCHF
|-379
|XAUUSD
|2.4K
|USDJPY
|141
|AUDJPY
|373
|USDCAD
|-65
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +23.76 EUR
Peor transacción: -37 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +14.64 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -11.15 EUR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "PepperstoneUK-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
